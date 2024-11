El pronóstico del tiempo para el fin de semana en AMBA: continúan las lluvias y se prevén días con temperaturas agradables

El pronóstico del tiempo anticipa lluvias y cielos parcialmente nublados para Buenos Aires durante este fin de semana (Maximiliano Luna)

Según el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional, la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores experimentarán jornadas con temperaturas agradables y posibles precipitaciones en los próximos días. Para este jueves, se anticipa una mínima de 17 grados y una máxima de 26 grados, con condiciones parcialmente nubladas durante gran parte del día. Hacia la noche, se esperan chaparrones.

En tanto, el viernes comenzará con tormentas durante la madrugada y continuará con lluvias aisladas durante las siguientes horas. Las temperaturas mínimas y máximas se situarán entre los 19 y 27 grados, respectivamente. A medida que avance el día, el cielo se mantendrá mayormente nublado.

El sábado, en cambio, se espera una mejora en las condiciones climáticas. Las temperaturas se mantendrán entre los 19 y 27 grados, con un cielo que variará de parcialmente nublado a algo nublado. La probabilidad de lluvias será nula, ofreciendo un respiro tras varios días de inestabilidad.

Finalmente, las tormentas aisladas marcarán toda la jornada del domingo, desde la madrugada hasta la noche. Se espera que las temperaturas desciendan, alcanzando una máxima de 25 grados, lo que podría complicar las actividades al aire libre.

La próxima semana tendrá un clima estable (GCBA)

El pronóstico del tiempo extendido en AMBA

Para la próxima semana en la región se anticipa un clima estable, según los últimos pronósticos disponibles. El SMN informó que hasta el próximo miércoles no se prevén lluvias, lo que marca un cambio en las condiciones climáticas recientes.

El lunes se espera una jornada con temperaturas que oscilarán entre los 15 y los 25 grados. La mañana comenzará con cierta nubosidad, pero se espera que el cielo se despeje hacia la tarde. Este patrón de clima se mantendrá durante los días siguientes, proporcionando un ambiente agradable y sin lluvias.

Para el martes, las temperaturas mínimas descenderán a 12 grados, mientras que las máximas se mantendrán en 25 grados. En tanto, el miércoles las condiciones climáticas seguirán siendo similares, con marcas máximas y mínimas que se mantendrán iguales.

(SMN)

Once provincias en alerta por tormentas y lluvias

Este jueves, rigen múltiples alertas por fuertes precipitaciones en distintas regiones del país. Las áreas afectadas comprenden el centro y oeste de la Provincia de Buenos Aires, así como Corrientes, Misiones, el norte de Santa Fe, Chaco, Formosa, el norte de Santiago del Estero, el centro y norte de Salta, junto con la porción este de Jujuy. En estas zonas, se han emitido advertencias por tormentas de nivel amarillo, lo que implica la presencia de lluvias intensas con acumulaciones de entre 20 y 60 milímetros, junto a ráfagas y posibles episodios de granizo.

Entre las principales medidas de seguridad del SMN, se sugiere no sacar la basura y retirar aquellos objetos que puedan obstruir los desagües y así facilitar el escurrimiento del agua. Asimismo, es aconsejable evitar realizar actividades al aire libre y no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad, ya que estos podrían caer debido a las ráfagas de viento. Para reducir el riesgo de ser alcanzado por un rayo, se recomienda no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.

En la región sur del país, Chubut y Santa Cruz también se encuentran bajo alertas del mismo nivel debido a fuertes lluvias, donde se prevén precipitaciones de entre 10 y 25 mm. Para estas provincias, las sugerencias del SMN coinciden con las anteriores: evitar las actividades al aire libre, no sacar la basura, asegurar el correcto drenaje del agua y mantenerse alejados de las zonas costeras y ribereñas que podrían ser peligrosas debido a la actividad meteorológica.

Por último, el SMN indica que las advertencias por tormentas continuarán vigentes en algunos sectores durante el viernes, específicamente en zonas de Jujuy y Salta, así como en las provincias de San Luis, La Rioja y Córdoba.