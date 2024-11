Rigen alertas meteorológicas en ocho provincias por tormentas y vientos: cómo estará el tiempo en el AMBA

Se esperan lluvias y viento en ocho provincias del país, según el SMN (Maximiliano Luna)

Este miércoles 6 de noviembre el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarillas por tormentas, vientos y lluvia para ocho provincias argentinas, ubicadas en el litoral, en el centro y en la Patagonia.

La advertencia rige por tormentas para el sur de Misiones, Corrientes, el norte de Entre Ríos, el norte de Santa Fe y el sureste de Santiago del Estero.

En las provincias patagónicas, el SMN también emitió alertas amarillas, aunque en este caso debido a fuertes vientos y lluvias. Las zonas incluyen el este de Chubut, el este de Santa Cruz y Tierra del Fuego.

En la Ciudad de Buenos Aires y alrededores, el clima muestra un panorama más favorable para los próximos días. Tras varios días de lluvias y tormentas, el SMN anticipa condiciones estables y agradables para el resto de la semana. Para el miércoles, se espera que el cielo esté parcialmente nublado en la madrugada y la mañana, y mayormente nublado durante la tarde y la noche. A su vez, habría una mínima de 13 grados y una máxima de 26.

El jueves 7 de noviembre continuaría con cielo mayormente nublado en la madrugada, y aclararía en la mañana y la tarde, mientras que hacia la noche podría haber algo de nubosidad. Las temperaturas oscilarán entre 16 grados de mínima y 23 grados de máxima. Para el viernes, se anticipa cielo parcialmente nublado durante la madrugada y la mañana en la capital del país, y algo nublado por la tarde y noche, con temperaturas que variarán entre los 14 y 25 grados.

El mapa de alertas del SMN

Qué significan las alertas amarillas y los recaudos que hay que tomar

Este tipo de alerta implica la posibilidad de fenómenos con capacidad de generar daños y de interferir en las actividades cotidianas de la población. Según el SMN, “con este nivel de alerta, la población debería estar atenta e informarse, ya que el evento que monitoreamos podría requerir algún tipo de acción en el corto o mediano plazo”.

El nivel amarillo “es el nivel de alerta más común y es de esperar que surja en más del 90 % de los alerta emitidos”, indica el organismo. A pesar de la frecuencia de este tipo de alertas, el SMN subraya que no se deben subestimar los riesgos, ya que “el caso de una alerta de color amarillo no implica que no puedan registrarse eventos cuya intensidad sea severa, especialmente cuando se trata de eventos de tormenta”.

Para las provincias patagónicas bajo alerta amarilla por vientos, el SMN recomienda tomar una serie de precauciones para minimizar posibles incidentes. Las autoridades meteorológicas sugieren “evitar actividades al aire libre”, ya que la exposición a vientos fuertes puede generar accidentes, especialmente en áreas abiertas.

También se aconseja “asegurar los elementos que puedan volarse”, como toldos, objetos sueltos en balcones o patios, para evitar que estos se conviertan en proyectiles peligrosos en caso de fuertes ráfagas. Además, el SMN recuerda la importancia de “informarse a través de las autoridades” para mantenerse al tanto de posibles cambios en el pronóstico o en las recomendaciones. En cuanto a la preparación para emergencias, se aconseja tener a mano una mochila de emergencia que contenga linterna, radio, documentos y un teléfono de contacto, elementos clave en caso de posibles cortes de energía o comunicaciones.

Cuando se emiten alertas amarillas por tormentas, el SMN agrega algunas recomendaciones adicionales para la población afectada. Entre las medidas que el organismo sugiere para reducir los riesgos, destacan “no sacar la basura y retirar objetos que impidan que el agua escurra”, una acción que puede reducir el riesgo de inundaciones urbanas. También se desaconseja realizar actividades al aire libre y refugiarse cerca de árboles o postes de electricidad, dado que estos podrían caerse por los fuertes vientos asociados a las tormentas.

Adicionalmente, el SMN advierte sobre la posible caída de granizo, por lo que recomienda no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas. Permanecer en espacios abiertos o cerca de cuerpos de agua incrementa el riesgo de ser alcanzado por un rayo, especialmente durante tormentas eléctricas severas. El SMN concluye sus recomendaciones enfatizando la importancia de “informarse por las autoridades” y tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.