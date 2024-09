“Su rostro será mutilado”: el video que había grabado el joven que mató a su madre argentina en Inglaterra

Nicholas Prosper lo posteó en sus redes sociales horas antes del hecho. En la grabación habla de que él era el "elegido" para concretar una misión

“El 30 de junio mi hermana decidió tomar decisiones incorrectas en un episodio de la primera temporada de los juegos de The Walking Dead. Y por eso su rostro será mutilado más de lo necesario”. Así comienza el extraño video que grabó Nicholas Prosper antes de asesinar en Inglaterra a dos de sus hermanos y a su madre, la argentina Juliana Falcón, quien vivía en la ciudad de Luton desde hace casi tres décadas.

La grabación del adolescente de 18 años fue posteada por él mismo en la red Mega y luego compartida en sus otros perfiles de redes sociales. Dura poco más de un minuto y data del pasado viernes 13, el mismo día que, en horas de la madrugada, mató con un arma de fuego a los tres integrantes de familia en un complejo de torres llamado Leabank.

En el registro fílmico que hizo el propio joven antes de cometer el hecho se lo ve a Nicholas parado frente a la cámara vestido con una remera negra y un sombrero amarillo. Sin embargo, lo llamativo es su relato, en el que abundan las incoherencias y hace numerosas referencias a los personajes de un videojuego de la serie estadounidense The Walking Dead.

Según él mismo afirma en el video, lo que quiso hacer fue dar un mensaje: que él era el elegido para concretar una misión. “Me dejo guiar”, aseguró, quien ahora está acusado de homicidio y otros delitos relacionados con el abuso de armas de fuego.

Juliana Falcón, la marplatense asesinada en Inglaterra

Tras el fuerte y desconcertante comienzo de la filmación, en el que adelanta que va a mutilar la cara de su hermana (Gisell, de 13 años, a quien luego asesinó), Nicholas continúa hablando haciendo alusión a un mundo ficticio: “También recuerdo un video de Living Echoes en Youtube. Lo mejor de Lee y Clementine, edición definitiva. Es una recopilación. Y decidió matar a Larry frente a Clementine. Y luego me enteré de que decidió matar a St. John’s frente a Clementine”.

Luego concluye: “Soy el elegido, elegido por Clementine. Me dejo guiar, como los cristianos se dejan guiar por Jesucristo, y no habrá más asesinatos de Larrys frente a Clementine. No habrá más asesinatos de St. Johns frente a Clementine y el contenido general de Clementine se preservará, se maximizará. Ese es el mensaje que quiero transmitir”.

Menos de un día después de realizar el polémico posteo, que en ese entonces no tomó trascendencia, las autoridades inglesas fueron alertadas por los vecinos de Luton sobre varios gritos y disparos en el departamento de los Prosper. De esta manera, un móvil se hizo presente en el lugar y, al llegar, se encontraron con la fatal escena: Juliana Falcón, de 48 años, había sido asesinada. Junto a ella, estaban los cuerpos de sus hijos Giselle (13) y Kyle (16) Prosper.

Giselle y Kyle, los otros hijos de la argentina también asesinados

Los tres habían sido baleados y, tiempo después, se confirmaron las muertes, debido a que se encontraban en tal estado que no lograron ser trasladados para recibir asistencia. En consecuencia, los oficiales iniciaron con las pericias correspondientes para poder esclarecer lo sucedido.

Sin embargo, no tardaron mucho en comprobar que el autor del triple crimen había sido Nicholas, puesto que fue detenido a unos 600 metros del complejo donde residía con su madre y sus hermanos y, al ser requisado, hallaron el arma homicida entre sus pertenencias. Tras su arresto, ahora la Justicia intenta conocer cuáles fueron los motivos detrás del homicidio.

El joven ya fue sometido a una audiencia acusatoria, a cargo del juez del distrito Robert Borwick, que le informó sobre los cargos que recaen en su contra: homicidio y otros delitos relacionados con el abuso de armas de fuego. La sala estuvo repleta de familiares y amigos de las víctimas, así como también contó con la presencia del padre de la familia. Según relatan los medios locales como The Sun, el hombre se dirigió a su hijo para decirle: “Todavía te amo, hijo. Sé que no es tu culpa. ¿De acuerdo?”.

Las autoridades ordenaron que en los próximos días se le realicen las pericias psicológicas correspondientes, de cara al juicio que comenzará el próximo 5 de diciembre.