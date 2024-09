Evacuaron pasajeros de un hotel de Retiro por un escape químico

Entrevista a Gabriel Olivieri, Director de Marketing del hotel Four Seasons de Buenos Aires

Un olor extraño en un hotel cinco estrellas del barrio porteño de Retiro generó una serie de medidas de prevención que derivó en la evacuación preventiva de unas 60 personas que estaban en el lobby del lugar.

Por la alarma acudieron al lugar, ubicado en Posadas al 1000, cinco dotaciones de los Bomberos de la Policía de la Ciudad más ambulancias del SAME. Según las primeras informaciones se habría tratado de un fuerte olor “a picante” en la zona de la piscina del hotel. Las primeras especulaciones indicarían que podría ser producto de la mezcla del cloro para el agua con otra sustancia por ahora desconocida.

Según información oficial a la que tuvo acceso Infobae, el hecho ocurrió en la zona del primer piso del hotel Four Seasons, en la sala donde funcionan máquinas con extractores de aire y contenedores de productos químicos que son mezclados en la pileta, concentrando cloro y acido por partes separadas.

“En este sentido, se produjo la mezcla de los dos productos por un error de la maquina, lo que ocasionó una nube irritante y como resultado el edificio debió ser evacuado”, indicaron fuentes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y explicaron que los Bomberos “realizaron la inspección correspondiente, desconectando y sellando dichos contenedores”.

Las ambulancias del SAME asistieron al menos a 24 personas con oxigenación “por precaución”. También participaron nueve ambulancias del SAME y otras cuatro de empresas de salud privada. Las causas y la composición del gas tóxico se encuentran en investigación por parte de los especialistas.

“Hubo como una filtración en la planta baja y el entrepiso. No había que evacuar nada pero simplemente por el cuidado de huéspedes y nuestros empleados se prefirió llamar a las ambulancias y los Bomberos. No pasó nada. Preferimos prevenir que curar. Ya están, ya se van y no hubo evacuación de huéspedes. El hotel está al cien por cien. Tenemos unos grupos de Estados Unidos que no tuvieron que salir. Ya está la gente entrando al almuerzo. Está todo abierto”, dijo Gabriel Oliveri, director de Marketing del hotel, al canal TN.

Según los testimonios de los empleados a los médicos que trabajaron en el lugar, ellos manifestaron que mientras estaban desempeñando sus funciones comenzaron a percibir un fuerte olor a químico que les provocó ardor en la vista. SAME y bomberos quienes informaron que el incidente se debió a que estaban limpiando la piscina ubicada en la primera planta y que se habrían excedido en la proporción para la limpieza.

Noticia en desarrollo