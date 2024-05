Detuvieron a un hombre ligado a la UTA por el incendio de un colectivo: el video del ataque

El video del ataque trascendió este jueves, aunque el episodio había ocurrido en marzo.

Un hombre ligado a la Unión Tranviarios Automotor (UTA) fue detenido en las últimas horas por haber incendiado un colectivo de la línea 283. Identificado como Alejandro Canteros (56), el delito se remonta al pasado domingo 24 de marzo.

Como se puede ver en las filmaciones a las que accedió Infobae, Canteros fue quien trasladó a un hombre -aún no identificado- a las inmediaciones del lugar en donde estaba estacionado el colectivo para que realizara el ataque. Lo hizo a bordo de su Ford EcoSport negra, entre las 12:35 y las 12:45 horas del día del incidente.

Ese acompañante es quien, más tarde, se sube al colectivo estacionado en la intersección de las calles Andrés Bello y Ostende, para arrojar el contenido de un bidón de nafta en el suelo y los asientos. Tal como lo muestran las cámaras, luego inicia el fuego y se baja.

“Canteros es un empleado de una empresa de colectivos de larga distancia. Hace 19 años que ‘trabaja’ para la UTA, porque se desempeñó muy poco como conductor. Se vende en redes sociales con los máximos sindicalistas de la UTA. Es afiliado al sindicato”, detalló Marcelo Pasciuto, director de DOTA, en diálogo con Infobae.

En su perfil personal de Facebook, el detenido posa en una fotografía en el congreso nacional de la UTA. También existe un reel en la cuenta de la organización en donde aparece justo al lado del dirigente gremial Roberto Fernández. En esa línea, su defensa estaría a cargo de Silvio Piorno, abogado del sindicato.

Su reciente detención fue una orden del titular del Juzgado de Garantías n° 1 de Lomas de Zamora, Jorge Omar López. En tanto, el fiscal Nicolás Espejo y su secretario Ignacio Francini, fueron quienes llevaron a cabo la investigación identificada con el número de IPP 07-00-13339-24/00.

Infobae pudo acceder al acta de allanamiento, detención y secuestro y corroborar que en la vivienda de Canteros se secuestraron: cinco celulares, una escopeta calibre 12/70 sin tenencia legal, cinco cartuchos, 57 municiones calibre 22 y el vehículo Ford con el que se cometió el delito. Este jueves fue indagado.

El colectivo afectado es el interno 8328 perteneciente a la línea 283, adquirido en enero de este año por DOTA, la empresa de transporte que controla gran parte de los colectivos de la región metropolitana.

Fuentes allegadas al caso indicaron que el ataque se produjo luego de que el chófer de ese colectivo bajara para ir al baño. Ese fue el momento que Canteros junto a su cómplice utilizó para rápidamente rociar el vehículo e incendiarlo: toda la secuencia se demora cerca de 40 segundos.

El mismo chófer fue quien, al volver, apagó el incendio. “No sabemos si no se dio cuenta de que había cámaras o pensaba que, si se prendía fuego el colectivo, no quedaba nada”, añadió Pasciuto.

Respecto a los motivos del ataque, opinó: “El único contexto que tenemos como empresa de este caso es que nosotros siempre trabajamos los paros. Calculo que es por eso. La línea 283 es una línea chiquita, 50 colectivos; nada importante. El ataque es más hacia el grupo que hacia la línea”.

También brindó otro detalle importante, capturado en otra filmación: el acompañante de Canteros -que originalmente aparece con una gorra negra y una camiseta de Boca- vuelve a la escena luego del incendio vestido de otra forma, “como si fuese un vecino”.

Pasciuto lamenta que desde hace siete años registran incendios en sus colectivos. Hasta el momento son 100 los casos, aunque no puede precisar cuántos de esos tuvieron intencionalidad. Por otro lado, cuestiona que, hasta el momento, no recibió ningún llamado de las autoridades del sindicato exculpándose del hecho. “¿Mafia sindical? Me sorprende el grado de impunidad, hacerlo a la luz del día en un auto propio... Me resulta bochornoso. Es la impunidad a la orden del día. Son totalmente impunes”.