El Vaticano será la sede del Encuentro Internacional del Sentido, con la presencia de académicos y referentes culturales globales (foto-Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe)

Scholas Occurrentes y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe organizan el Encuentro Internacional del Sentido, que se llevará a cabo del 21 al 23 de mayo en la Ciudad del Vaticano y contará con la participación de rectores de las universidades más importantes del mundo, académicos y referentes culturales globales.

Este encuentro, concebido como respuesta al llamado del Papa Francisco, busca abordar la crisis de sentido que aqueja al mundo contemporáneo.

De la jornada de clausura que se llevará a cabo el jueves 23 de mayo participará el Santo Padre, que recibirá las conclusiones de lo trabajado por parte de los participantes.

“No se trata de una nueva universidad, sino de una universidad nueva; que no se preocupa de buscar lo materialmente útil, sino lo indispensable para la vida del alma. Ansiosa no de ganar, sino de dar; no de ser una fortaleza académica, sino un puente hacia nuestra humanidad más profunda”, remarcó el Papa Francisco al dar vida a la Universidad del Sentido, el pasado 26 de septiembre. Esta universidad es autónoma y está gestionada por el Movimiento Educativo Internacional Scholas Occurrentes.

El encuentro contará con la participación de rectores de las universidades más importantes del mundo, personalidades de la cultura, la política y la tecnología, jóvenes influyentes en sus comunidades y artistas, quienes aportarán su visión y experiencia en la búsqueda de soluciones concretas a los desafíos que enfrenta esta nueva universidad, cuya gestión el Papa Francisco la encomendó al Movimiento Educativo Internacional scholas Occurrentes.

La tradicional alianza entre Scholas y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe tiene como antecedentes inmediatos, entre otras experiencias educativas, el lanzamiento de la primera Escuela Laudato Sí, en mayo de 2022, donde participaron 50 jóvenes representantes de distintos países de América Latina y el Caribe; así como el Encuentro Internacional de Ciudades Eco-Educativas, organizado en mayo de 2023, donde 40 alcaldes de la región se encontraron en Roma para fortalecer las capacidades de gestión y liderazgo necesarias para avanzar en el camino hacia un desarrollo sostenible y donde en en este nuevo encuentro mostrarán los avances y las implementaciones ya realizadas.

¿Qué es la Universidad del Sentido?

En medio de la crisis mundial provocada por la pandemia, el Pontífice destacó la iniciativa impulsada por Scholas y remarcó que “educar es buscar el sentido de las cosas”.

Para la realización del manifiesto de la Universidad del Sentido colaboraron los profesores Mpho Tshivhase de la Universidad de Pretoria, Stefania Travagnin de la Universidad de Londres, Souleymane Bachir Diagne de la Universidad de Columbia, y Diane Moore de la Universidad de Harvard, entre otros.

La Universidad del Sentido es organismo educativo universitario civil con sede en el Vaticano (foto MARCO BERTORELLO/Pool via REUTERS)

Los profesores coincidieron en “la importancia de crear un organismo universitario global que responda a la necesidad de re-imaginar la educación, poniendo en el centro a la persona en su singularidad y a la comunidad como expresión de la pluralidad”.

En tal sentido, lo definieron como “un lugar acogedor y creativo en donde todos puedan sentirse bienvenidos y participar. Una universidad atípica que, como dice Platón, ‘no tiene lugar porque está en todas partes’. Una semilla muy pequeña que puede convertirse en un árbol muy grande, donde las raíces están en las enseñanzas del Papa Francisco y en la experiencia de Scholas; una universidad local y global, intercultural, interreligiosa e intergeneracional”.

“El aprendizaje se nutre de todos los lenguajes del conocimiento científico y humanístico, del arte, de la tecnología y de las experiencias vitales. Esta universidad alimenta el alma y sabe distinguir lo simplemente útil de lo indispensable, ayuda a no perder de vista lo esencial, porque no sólo de pan vive el hombre”, enfatizaron.

Desde hace una década, Scholas lleva a cabo experiencias educativas con jóvenes de diferentes credos y culturas en los cinco continentes, como respuesta a la profunda sed de sentido tan presente en estos tiempos.

Así, comenzó a desarrollar una red con universidades públicas y privadas para crear, dentro de ellas, el concepto de Cátedras Scholas para trabajar juntos no solo en áreas de extensión sino también en docencia e investigación.

Desde 2017, cada año, las universidades que forman parte de esta red comparten sus resultados y logros a través de un congreso mundial para fortalecer esta metodología y unir la investigación con el trabajo de campo.

A partir de 2020, en plena pandemia, el Papa invitó a Scholas a promover esta significativa iniciativa a nivel universitario. Desde entonces, la organización reunió a profesores para desarrollar el manifiesto de la Universidad del Sentido.

El año pasado, Scholas realizó experiencias de construcción de sentido con profesores y estudiantes universitarios en América Latina y Europa, que recibieron varios premios académicos y forman parte de la oferta educativa de diversas carreras y casas de estudio.