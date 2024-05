Crecida del Río Uruguay y preocupación en Entre Ríos: hay alerta amarilla en la zona

El avance del agua del Río Uruguay (Foto: El Once)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por fuertes tormentas para este lunes en Entre Ríos, donde podrían llegar a caer 50 milímetros de agua. Además, preocupa la crecida del Río Uruguay.

El organismo pronosticador indicó que las tormentas “podrán estar acompañadas por ráfagas intensas, importante actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo”.

Cabe destacar que la provincia viene de varios días de lluvia que han condicionado las diferentes localidades y barrios, provocando inundaciones y calles anegadas.

Una de las ciudades más afectadas por la crecida del río fue Concordia. En ese sentido, se estima que los niveles de agua en el puerto seguirán creciendo y aunque no traspasaron la barrera de los 11.70 metros, el número indica alerta.

En tanto, la situación de Embalse del Lago de Salto Grande es preocupante, ya que lo niveles de agua han alcanzado los 32.23 metros, según dio a conocer el medio local El Once.

Además, se dio a conocer que el barrio Nébel Sur es el más perjudicado hasta el momento, e inclusive ya empezaron a autoevacuar algunas viviendas que fueron golpeadas por la tormenta.

Al respecto, el Presidente Municipal indicó que se han evacuado ocho familias que fueron alojadas en domicilios particulares. Dichas maniobras fueron ejecutadas debido a que las personas en situación perjudicadas se comunicaron al número de emergencia 103.

De todas formas, hasta el momento ninguna familia tuvo que ser especialmente trasladada a los centros de evacuados dispuestos por la Municipalidad para abordar estas problemáticas.

Alerta Amarilla emitida por el Servicio Meteorológico Nacional

Para las zonas que se encuentran bajo alerta amarilla, las sugerencias de los expertos son: no sacar la basura y retirar objetos que impidan que el agua escurra; evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; no permanecer en playas, ríos, lagunas o pileta, para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo; estar atento ante la posible caída de granizo; informarse por las autoridades locales y tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Es importante destacar que frente a la situación de emergencia, este lunes los equipos y vehículos municipales continuarán con el plan de respuesta de acuerdo a las situaciones que se vayan presentando, tal cual lo hicieron hasta el momento, en conjunto con la Dirección de Tránsito y la Prefectura Naval Argentina.

Las tareas realizadas consisten en el monitoreo y el patrullaje de los lugares con cierre total al tránsito peatonal y vehicular, por ejemplo en Paso Troncón en la ruta provincial N° 155.

Por otro lado, el intendente Francisco Azcué solicitó a la comunidad que no transite por la zona de la Costanera tanto por razones de seguridad y evitar situaciones que pongan en riesgo la integridad física de las personas, como también para no interferir en las tareas de evacuaciones y preventivas que se continúan llevando adelante en el lugar.

Pronóstico extendido Entre Ríos (Foto: Servicio Meteorológico Nacional)

Para la mañana de este día lunes se espera un inicio con cielo completamente nublado, una ciudad bajo lluvia y temperaturas que oscilarán entre los 18 y 19 grados, sin vientos previstos hasta el momento.

Hacia la tarde las marcas térmicas continuarán elevándose hasta llegar a los 24 grados, y las lluvias podrían disminuir notablemente, aunque la humedad continuará acompañando la jornada completa, con chaparrones aislados hacia la noche.

Según el pronostico extendido del SMN, para el martes se prevén tormentas aisladas con marcas térmicas que rondarán entre los 20 y 25 grados; las condiciones climáticas recién empezarían a mejorar el miércoles hacia la tarde noche para cuando se espera cielo parcialmente nublado con temperaturas que oscilarán entre los 15 y 18 grados.