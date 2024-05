Encontró una billetera y la devolvió, pero como faltaba dinero, el dueño le gatilló varias veces con un arma

Los agresores fueron identificados pero no detenidos hasta el momento (Fotos: Gentileza Misiones Online)

El barrio Villa Stemberg, en Oberá, provincia de Misiones, casi es escenario de una tragedia. Juan Carlos A., un joven de 26 años, protagonizó un momento de tensión tras devolver a su dueño una billetera que encontró tirada en la calle.

El hecho ocurrió el pasado martes, cuando tras localizar al propietario por Facebook (ya que en el interior del portadocumentos habían varias identificaciones) y coordinar la devolución, el muchacho fue acusado de sustraer dinero de la billetera. ¿El resultado? Fue amenazado con un arma de fuego.

Luego de coordinar el encuentro para que el joven le entregue su pertenencia, el propietario de la billetera arribó al punto de reunión con un acompañante en un vehículo Chevrolet Corsa gris. Uno de ellos, identificado como Maximiliano A., le agradeció el gesto y, luego de revisar el contenido, alegó que faltaban 50 mil pesos.

La comisaría de Oberá en donde quedó registrada la denuncia

Aunque el joven aseguró que la billetera solo contenía la documentación sin dinero en el momento del hallazgo, su explicación no fue suficiente para apaciguar al compañero del acusante. Por eso, Nito P. -quien sería el conductor del vehículo-, según informó el portal misionero El Territorio, sacó un arma y comenzó a amenazar al joven.

La repentina intimidación eclipsó todo gesto de solidaridad inicial que tuvo el joven: el hombre le gatilló varias veces a la cabeza aunque, afortunadamente, los disparos no salieron. La escalada de violencia no terminó allí: Nito P. le pidió a Maximiliano A. que le acercara más balas. Frente a tan temeraria acción, Juan Carlos A. pidió ayuda a los gritos, lo que generó la huida de los agresores.

A raíz del ataque, la víctima presentó una denuncia en la Seccional Quinta de Villa Stemberg, lo que desencadenó una investigación policial. Los investigadores lograron identificar al agresor y a su acompañante, quienes resultaron ser familiares, aunque hasta el momento no se reportó la detención de los mismos.

Otra billetera perdida, pero con final feliz y viral

El español Álvaro González, quien juega actualmente en el Al-Qadsiah FC de la segunda división de Arabia Saudita, hizo pública una experiencia que le tocó vivir en la país árabe luego de haber perdido su billetera con dinero y todas sus tarjetas personales y quedó sorprendido al recuperarla ocho meses después.

“Mis amigos, esto es Arabia Saudita. No he visto los mensajes en las redes sociales porque han sido demasiados. Después de ocho meses... mi billetera con todo. Dinero y todas mis cosas acá dentro. Sorprendente, esto no es así en todo el mundo. Por eso se los digo, muchas gracias a todos como siempre. Los amo”, dijo el defensor de 34 años en un video que publicó en su cuenta de Instagram.

El español Álvaro González compartió un video a sus seguidores en el que cuenta que encontró su billetera con todo el dinero y las tarjetas personales en Arabia Saudita

González se mudó a Arabia Saudita en 2022 cuando fue contratado por el Al-Nassr, donde compartió equipo con Cristiano Ronaldo. Luego, fue traspasado a Al-Qadsiah. En su estadía en el país del golfo, el jugador español suele compartir en sus redes varias imágenes de sus entrenamientos y paseos por las ciudades de oriente medio, pero nunca imaginó que podría haber encontrado su billetera tras largos meses sin aparecer y sin que nadie se la haya abierto para sacarle sus pertenencias.

“Mandé un mensaje en redes sociales diciendo que había perdido mi billetera en Arabia Saudita. 8 meses después la recupero con todo en su interior. Es increíble”, agregó Álvaro González, quien había alertado del extravío de su cartera días antes en sus redes sociales y que recibió cientos de respuestas.