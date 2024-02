Tras el derrumbe en Caballito, los vecinos piden entrar a sus casas y convocan a una marcha: “Nuestra vida es un caos”

Tras el derrumbe en Caballito: vecinos piden entrar a sus casas y convocan a una marcha

A casi una semana del derrumbe en Caballito que se cobró la vida de dos hermanos de 75 y 77 años, vecinos del complejo de PH afectado piden ingresar a sus propiedades a retirar sus pertenencias y remedios, y convocan a una marcha para este miércoles 14 de febrero a las 11 en la avenida Pedro Goyena 555.

“Hace siete días que estamos en la calle sin asistencia y sin respuesta a nuestro reclamo. Nos dejaron en ‘Pampa y la vía’, sin dinero, sin remedios y sin ropa”, se queja Ingrid Vadala (44). La mujer es licenciada en Recursos Humanos y madre de dos hijos de 8 y 23 años. Con ellos almorzaba el pasado jueves 8 de febrero cuando, después de un corte repentino de luz, escuchó un violento estruendo que la dejó sin aliento. Lo que siguió, cuenta en comunicación con Infobae, fue un completo caos.

“Enseguida recibí el llamado de la vecina del tercero: ‘Se nos cayó la medianera’, me dijo. Cuando abrí la puerta de mi casa, el pasillo central no tenía piso: se fue todo para abajo. Nos sacaron los bomberos”, recuerda la mujer. Hace una pausa y sigue: “Cuando me reencontré con mi marido y me di cuenta de lo que había pasado, me agarró un ataque de nervios. Tuvieron que suministrarme oxígeno”. Ingrid, más tarde, fue a radicar a denuncia a la Comisaría Vecinal 6B.

Según la mujer, ese mismo día, pero más temprano, recuerda haber salido de su casa para ir al supermercado. En su caminata por el pasillo, le dice ahora a este medio, notó que en una de las paredes del PH donde vivían Nélida y Ramón, las víctimas fatales del derrumbe, había una rajadura. La mujer le tomó una fotografía y se la envió a su vecino. “No me gusta nada”, le avisó. Dos horas más tarde, el hombre murió sepultado bajo los escombros.

A la izquierda, la rajadura en la pared del departamento de Nélida y Ramón, que luego se vino abajo

El que se vino abajo fue uno de los 14 departamentos que integraban el complejo de PH. Según se determinó, colapsó cuando se desplomó la medianera de una obra en construcción lindera sobre la que los vecinos habían alertado el año pasado. Incluso, un informe había advertido sobre el deslizamiento de los caños de la vivienda y su peligro de colapso. Ahora, la Justicia porteña investiga si hubo irregularidades en la inspección y habilitación de la edificación.

“Todo esto yo lo venía denunciando hace un año y medio: el caso estaba judicializado. Cada vez que denunciaba venían inspectores, labraban actas y se retiraban. Supuestamente, entre marzo y abril, nos iban a arreglar el pasillo que estaba agrietado y con el piso levantado”, remarca Ingrid.

Desde el 8 de febrero pasado, la mujer, que está viviendo momentáneamente en lo de su hermana, va todos los días al complejo a sacar fotos y controlar en qué estado están las tareas de apuntalamiento de las viviendas, ya que le urge ingresar a su domicilio. Es que su marido, Fernando, padece artritis reumatoidea (AR) y, como su medicación quedó en la heladera, debió interrumpir su tratamiento. “Cuando informamos de todo esto al Ministerio de Salud de la Ciudad, nos dijeron que fuéramos este martes al Hospital Durand. Venimos de allá y no tenían idea de nada. Nadie sabía nada”, sostuvo con indignación.

Y agregó: “Hace días que tenemos la misma ropa. Necesitamos computadoras para trabajar, uniformes y útiles escolares para comenzar las clases el próximo 26 de febrero. Toda nuestra vida en caos”.

A la izquierda, la convocatoria a la marcha. A la derecha, el pasillo del venido abajo tras el derrumbe

Consultados por Infobae, desde el Gobierno de la Ciudad explicaron que, por intermedio del Ministerio de Desarrollo y Hábitat porteño, se le ofreció alojamiento a las 13 familias damnificadas, en total 11 mayores y 2 menores, en una cadena de hoteles hasta que se solucione el tema habitacional.

“Por el momento, solo cinco de los afectados solicitaron asilo: una familia que está compuesta por la madre y dos hijos y dos personas independientes. El resto decidió reubicarse en casas de familiares o en otras propiedades”, explicaron voceros porteños y también indicaron que se pusieron a disposición viandas calientes y postas de hidratación.

Acerca del complejo de PH, los mismos voceros señalaron que, desde el día del derrumbe, hay una guardia las 24 horas en el lugar y que, por ahora, no está en los planes que los vecinos puedan ingresar a sus casas. ”Para que eso se haga de manera segura es necesario terminar todos los relevamientos”, aclararon sin especificar una fecha.

El caso

El colapso ocurrió el 8 de febrero cerca de las 12.30 en una obra en construcción, con fecha de inicio en agosto de 2023, que tenía una fosa de dos subsuelos a cielo abierto. Los vecinos contaron que habían pedido a la Justicia el cese de los trabajos en varias oportunidades por peligro de derrumbe. La Agencia Gubernamental de Control la inspeccionó por última vez el 5 de diciembre pasado.

Habían denunciado por peligro de derrumbe a la obra en construcción de Caballito

Dos semanas antes del fatal desplome, los propietarios del complejo de PH de Pedro Goyena 555 habían solicitado una inspección en la vivienda para determinar cuál era el estado de sus caños. Lo hicieron bajo la sospecha de que la obra que se realizaba al lado estaba provocando sus roturas. El informe finalmente fue entregado cuando la tragedia ya había sucedido. Y su resultado constató que las cloacas efectivamente se habían movido a causa de la construcción, lo cual significaba un peligro de colapso.

El texto, al que accedió este medio, fue titulado como “Hundimiento y Descalce Cloacal y Pluvial” y en su desarrollo explica: “Se encontró que las cañerías están en perfectas condiciones, pero por los movimientos de estructuras ocasionados por la gran obra en construcción de al lado, cedió la cañería cloacal y pluvial como era de esperarse”.

La filmación sobre la cual se realizó el informe técnico tiene fecha del 24 de enero de 2024, 15 días antes del hecho. No es la única prueba de que los residentes del lugar estaban preocupados por el estado de la estructura: el día anterior, un vecino había presentado una denuncia por “riesgos temibles de derrumbamiento”.