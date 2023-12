El sindicato que defiende los derechos de quienes cumplen años atravesados por las Fiestas de Fin de Año

Javier Rodríguez, secretario general (Sindicato Capricorniano)

Las personas que llegaron al mundo bajo el signo de capricornio coindicen en que sus cumpleaños nunca fueron los mejores. Especialmente aquellas nacidas entre el 24 de diciembre y el 6 de enero. Ahí, en medio de la Navidad, Año Nuevo y Reyes quedan olvidados, con un único regalo. Agraciado quien recibe dos. Peor es para los desafortunados en cumplir años justo en 25 de diciembre o el primer día del año. Ellos sí, suelen quedar en el olvido.

Fotos de un pan dulce o budín con una vela encima, no siempre de torta, dan cuenta de ello. Pero eso no es de ahora sino que estas mismas personas padecen la desazón en silencio desde la niñez: cumpleaños infantiles a los que llegaban algunos pocos amiguitos del barrio (si iban), casi nadie del colegio porque estaban de vacaciones; otros que cumplían estando en pleno viaje o en el cambio de quincena y se veían impedidos de un festejo.

“Hubo años en los que tenía un festejito en casa, el día de mi cumpleaños y otro en marzo, cuando empezaba el colegio. ¡En marzo! ¡Era medio trucho! ¿Cómo iba a soplar la vela si no era mi cumpleaños?, pero no le iba a decir que no a una fiesta”, cuenta Javier “El Niño” Rodríguez, creador y secretario general del Sindicato Capricorniano.

¿Por qué un sindicato? Si hay una característica que defina a capricornio esa es el afán por el trabajo, por eso el sindicato, que representa a los trabajadores fue el concepto ideal para crear la primera página que reunió anécdotas de cumpleaños tan divertidas como bizarras y penosas.

Uno de los flyers que muestra la penosa realidad de cumplir años atravesados por las Fiestas de Fin de Año (Sindicato Capricorniano)

Una torta, dos regalos

Javier, más conocido como “El Niño Rodríguez”, nació en Rosario, 17 enero 1969. Es dibujante, artista y director. Comenzó a publicar sus trabajos en diarios y revistas a los 15 años y se graduó como Licenciado en Bellas Artes Universidad Nacional de Rosario.

En la década del 90, Javier fue parte del boom publicitario argentino. Ilustró campañas para las marcas más importantes y comenzó a publicar sus dibujos en diarios, revistas de tirada nacional, en los chicles Bazooka, incluyendo sus horóscopos, durante 5 años.

Desde el 2000 hace dibujos animados para Nickelodeon, Pictoplasma (Berlín), Telefé Cortos, Pakapaka, y los programas Ver Para Leer, RSM y Sábado Bus. Desde 2012 dibuja humor político para Clarín y la revista española Mongolia. Además, publicó seis libros en Ediciones De La Flor y en 2013 dirigió el cortometraje Ni una sola palabra de amor, que se convierte en fenómeno viral y periodístico.

Con los minutos libres de su día, decidió ser el líder de un movimiento que, asegura, necesitaba tener sus derechos cumpleañeros reconocidos. “El lema del Sindicato Capricorniano, una agrupación representa la lucha de los capricornianos para tener una buena fiesta de cumpleaños, una torta y dos regalos”, resume el hombre que actualmente vive en Buenos Aires, con su novia y una perra salchicha.

Con el titulo "maltrato infantil", Javier muestra las fotos que reciben de capricornianos que no tuvieron en su infancia una torta de cumpleaños de verdad: "La muestra de los traumáticos cumpleaños que pasan los niños de capricornio, quienes aún siguen padeciendo este pavoroso flagelo" (Sindicato Capricorniano)

“Soy capricorniano, hijo de capricorniana y tengo Luna en Capricornio”, cuenta Javier y dice que la idea de crear este medio de queja surgió porque “nuestros cumpleaños coincide en fecha con el cumpleaños de otro gran capricorniano, Jesucristo y los festejos de Navidad, y ese festejo lamentablemente opacan a todos los demás —bromea—. Y después viene el Año Nuevo, Reyes, el calor, las vacaciones... Es una época de mucha incordio. Todos sabemos que éstos son días en que todos estamos como locos y a quien cumple años en medio de ese caos se le hace difícil primero que se acuerden de su cumpleaños, después querer festejar y juntar gente. ¡A esta altura del año quién se va a de un cumpleaños! Esto es algo que todos los capricornianos sabemos, pero no lo decíamos nunca, sólo nosotros sabíamos que cumplir años para nosotros es un dolor de culo, pero lo callábamos porque somos capricornianos y nos bancamos el dolor, pero también abogamos por la justicia y era necesario hacer algo para revertirlo. Surgió la idea de tener ese espacio que exija un buen cumpleaños y como los capri somos muy trabajadores, el sindicato, que es representación natural del trabajador, era la idea más justa y a todos les gustó”, cuenta.

Bajo esa idea nace el compromiso de exigir buenos cumpleaños. El primer posteo, realizado 10 años atrás, enseguida ganó el pulgar arriba de esta parte de la sociedad casi incomprendida.

“Comencé a compartiendo el nombre, la idea y el concepto y el contenido comenzó a ponerlo la gente, los afiliados, en realidad, compartiendo sus historias, sus quejas. Yo sólo lo empecé a recibir y a compartir lo que llegaba. Uno de los primeros mensajes decía ‘¡toda mi vida mi cumpleaños fue un horror, pensé que me pasaba sólo a mí', porque, claro, no tenía otros capricornianos cerca y no sabía que era algo común. Publiqué esos mensajes y así surgió lo que se termincó convirtiendo en una comunidad que hoy tiene casi 100 personas”.

Los primeros logros del Sindicato Capricorniano: tortas dignas

Los primeros logros

Javier diseñó el logo del sindicato y dejó a disposición de sus afiliados las plantillas para poder imprimirlos y así decorar las tortas, hacer tazas o remeras. Pese a que siempre lo hizo con la idea de que tuviera resultados, no llegó a imaginar que la idea creciera tanto, sobre todo, porque los posteos de la comunidad sólo se activan 48 horas antes de que el Sol entre en este gran signo, regido por Saturno.

“La gente se sumó de verdad a la causa y comenzó a mandar fotos de sus festejos de cumpleaños para compartirlas en la comunidad. Y hacen las tortas con el logo del sindicato. Ese concepto pasó a ser una marca y se terminó convirtiendo también en una comunidad de autoayuda. ‘¡Hice una fiesta y vinieron 20 personas!’, publica uno y entre todos lo festejamos.

Lo maravilloso para él es que las madres de niñas y niños capricornianos envían las fotos de los cumpleaños que les hacen a sus hijos. “Hay tortas monumentales, hermosas. Con globos, todo decorado... Lo hermoso de esto es que en las fotos notás que este cruza todo el pais porque se ven casas hermosas, otras con las paredes sin pintar y con sus tortas. Eso me parece maravilloso”, admite.

Pese al esfuerzo de esas madres, los logros no llegaron a todos lados y siguen habiendo quienes aún padecen al festejar a medias o ser sorprendidos por las tortas más extrañas.

"Malas tortas capricornianas: una colección de fotos de las miserables tortas que reciben los capricornianos. ¡Miren estas fotos y van a ver que no exageramos! ¡Pedimos justicia!", clama el secretario general (Sindicato Capricorniano)

El camino a seguir

En la página también se comparten los mensajes de saludos de cumpleaños, muchos atrasados, y las tortas improvisadas que siguen recibiendo. Claro que muchos capricornianos decidieron dejar de esperar de los demás, como el signo manda, y hacer sus propias tortas y organizar sus festejos, pero hay una parte que se ilusiona con la sorpresa. Y se la llevan.

Una bandeja de pepas con una vela de hornito en medio, un cuadradito de postre en el que no caben las velas, una tarta de ricota semi envuelta con velas derretidas, potes de helados con bengalas hasta alfajores apilados o en un plato son algunas de las creaciones.

Sindicato Capricorniano

“¡No nos valoran! Acompaño a todos en este sentimiento de indignación total Y después nos dicen que somos revirados, tenemos motivos”, comenta un afiliado en el collage de fotos de tortas impensadas. “Como si no hubiera una confitería por cuadra, básicamente. Yo preferiría que no me regalen torta y evitarme la angustia. O mejor aún, auto regalarme la que a mi me gusta, y listo”, opina con razón otra.

Además de las tortas, los mensajes son un caso aparte. “Cumplo el 1 de enero y casi nadie me saludó porque la mayoría estaba de vacaciones”, cuenta una joven mientras otra agradece: “Me encanta que este espacio sea donde hagamos catarsis, gente. Que todos los giles se vayan a ca.... con el whatsapp. A mi me saludan saludos el 31 o el 1, 2, 3, etc... ¡y cumplo el 30! ¡El 30! ¡No otro día! ¿Será difícil de entender?”.

Otro caso es de quienes quedan en medio del recambio de quincena. “Yo cumplo el 15 de enero. Este año cumplo los 30 y, como nunca, quiero festejarlo porque me lo merezco y por todos estos años de abandono total por parte de mis amigos. Ya comencé a preguntar si vienen y muchos arrancaron con el cantito de ‘¡estoy de vacas!’, ‘Ay, me voy de viaje!’, ‘Justo salgo ese día...’ y se van a la Costa, no a Punta Cana”.

La que ganó como la peor "torta": "¡Esto parece una macumba! Le falta una gallina muerta y estamos listos...", se queja Javier (Sindicato Capricorniano)

Desde este viernes 22 de diciembre y hasta el 21 de enero, la comunidad virtual del Sindicato Capricorniano hará posteos diarios con saludos de cumpleaños y los seguidores serán quienes estén a cargo de demostrar si en estos últimos once meses lograron hacer valer sus derechos festivos.

*Las redes para seguir los divertidos posteos: @sindicatocapri, en Instagram y Sindicato Capricorniano, en Facebook.