Pasó en la TV: nuevo protocolo antipiquetes, bajas en El Bailando y una participante de GH con un pie afuera

Resumen De La Tv Del 14 De Diciembre

Patricia Bullrich anunció el nuevo protocolo que aplicará el gobierno para impedir los piquetes con cortes de calle, mientras Flor Vigna renunció al Bailando y Juliana ´Furia´ de Gran hermano fue la más nominada dentro de la casa.

Este jueves la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, anunció cómo será el protocolo que aplicará el gobierno para impedir los piquetes y/o las manifestaciones con cortes de calle que bloqueen la circulación de los ciudadanos que no sean parte de las protestas.

“El ministerio de seguridad resuelve que las cuatro fuerzas federales más el Servicio Penitenciario Federal van a intervenir frente a cortes, piquetes o bloqueos. La ley no se cumplen a medias”, explicó en conferencia de prensa.

Sobre costos vinculados a los operativos de seguridad detalló: “Se les enviará la factura a las organizaciones o a los individuos responsables. El Estado no va a pagar por el uso de las fuerzas de seguridad. Tendrán que pagar las organizaciones que tengan personería”, comunico Bullrich que para concluir dijo que “Toda persona que esté manifestándose en la vereda no va a tener problemas”.

Las primeras medidas de seguridad informadas EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

Ante esta situación los piqueteros la desafiaron y confirmaron la marcha del 20 de diciembre.

Inclusive el legislador del Frente de Izquierda, Gabriel Solano calificó todas las medidas como ilegales. “Está atropellando la ley, la ministra se ha colocado en la ilegalidad, violando la Constitución”, afirmó el ex precandidato a presidente.

Tanto Solano, como la diputada nacional Vanina Biassi y Belliboni Belliboni, coincidieron en asociar el protocolo de Seguridad anunciado como un complemento del paquete de medias que comunicó el ministro de Economía, Luis Caputo, el martes.

Esas definiciones, las primeras en la materia del gobierno de Javier Milei, fueron tildadas según comunico C5N como “un plan de guerra contra el pueblo”, por los tres referentes de izquierda.

Vanina Biassi, Gabriel Solano y Eduardo Belliboni confirmaron la movilización de Unidad Piquetera para el 20 de diciembre

Otras figuras políticas también se mostraron en desacuerdo frente a las medidas tomadas por el ministerio de Seguridad y Economía. Así se manifestó el Ex secretario de Comercio Interior de Argentina, Guillermo Moreno, quien en dialogo con Radio 10 afirmó: “No hay posibilidades de hacer la compra de comida. Cuando el pueblo tiene hambre no hay arma que lo pare”.

Otro tema que estuvo en debate en el día de ayer fue la Ley de Alquileres, que según explicó el vocero presidencial, Manuel Adorni, el Gobierno buscará derogarla.

“Nosotros promovemos siempre la libertad de las partes en contratos privados, por lo tanto seguramente haya novedades respecto a eso en lo que viene en el país”, planteó Adorni en una conferencia de prensa que tuvo lugar en la Casa Rosada.

También se mostró en defensa de las últimas políticas tomadas, Guillermo Francos, Ministro del Interior de la Nación Argentina del actual gobierno, quien ante las cámaras de TN sentenció: “Creo que no ha habido un candidato como el presidente Milei... que en su campaña haya sido tan claro en lo que tenía que hacer. Con una verdad cruda se votó esa verdad y se está ejecutando también con una verdad cruda”.

Guillermo Francos sobre Javier Mileri (Foto: Nicolás Stulberg)

De la misma forma se expresaron algunos ciudadanos: “A mi las medidas me parecieron excelentes. Hay que darle tiempo al nuevo presidente. Ahora que te están informando como está el país, te enojas o exigís más, pero el anterior no te dijo nada”, dijo una vecina del barrio porteño de Caballito.

Sin embargo las opiniones son diversas y no todos están de acuerdo. Inclusive hay gente que teme por el futuro. “Me acuerdo del 2001. Hay que orar porque los pobre que no se nos conviertan en chorros”, manifestó un hombre en dialogo con un móvil de C5N que fue por testimonios al barrio de Palermo.

En un contexto de tanta incertidumbre, esperanza, pero al mismo tiempo temor, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, quien fue recientemente amenazado de muerte por narcos, se expresó ante los medios y conto cual es la situación actual luego de dicha situación.

“No nos atemorizan para nada. Las amenazas sugerían que venían de un pabellón y redoblamos la apuesta inmediatamente. Iremos a fondo contra el crimen organizado hasta que Rosario y la provincia de Santa Fe recuperen mayores niveles de tranquilidad”, informó en A24.

Maximiliano Pullaro fue amenazado por narcos y habló sobre las medidas tomadas

En tanto al mundo del espectáculo hoy son dos los programas que marcan agenda y están en boca de todos los televidentes. Tanto el Bailando (América) como Gran Hermano (Telefe) han tenido sus conflictos y dejaron de que hablar en redes sociales.

En primer lugar, la pista del Bailando ha sufrido una baja con la renuncia de Flor Vigna, quien al comunicarlo se emocionó. Sin embargo le comentó a un movilero de LAM (América) que dejó “todo preparadito para que haya un reemplazo y el equipo pueda ser el ganador” ya que ella apostará al cien por cien a la música: “Yo me la tengo que jugar. Es muy difícil y es mi proyecto”.

Ante esta situación Lourdes Sánchez, con quien habría estado enfrentada desde hace tiempo, confesó en el Diario de Mariana (América) que su renuncia le es indistinta. “La verdad es que no me provoca nada si esta o no”.

En tanto a Gran Hermano, los hermanitos han votado y la más nominada ha sido Juliana Scaglione, alias Furia, quien se mostró bastante enfrentada con la mayorías de los convivientes.

Juliana Scaglione fue la más nominada de la casa (Foto: Prensa Telefe)

“El domingo le pido a la gente que me vote así me voy a la mierda”, sentenció la jugadora. Inclusive afirmó: “Soy demasiado para todos ustedes”.

En diálogo con el confesionario detalló: “Hay personas que no me miran a los ojos y que tampoco me dejan acercarme. Yo creo que soy muchísimo para esta casa”.

Desde ya, los análisis por fuera han comenzado, y en Corta por Lozano (Telefe) indagaron sobre el tema y le pidieron opinión a la familia de Furia, quienes aseguraron que “la gente la va a dejar porque esta generando un montón de contenido aunque en la casa la detestan”.