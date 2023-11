Del dolor al final feliz: 16 historias de adopción en una muestra en el Centro Cultural Recoleta que tocan el corazón

Una de las 22 fotos que se expondrán a partir del 23 de noviembre en el Centro Cultural Recoleta (Foto gentileza Nora Lezano)

“Es una muestra sobre el encuentro. Un encuentro con mayúsculas”, cuenta la fotógrafa Nora Lezano sobre la muestra Red - Familias por adopción, que inaugurará mañana en el Centro Cultural Recoleta (Junín 1930), a las 18 horas. Se trata de una muestra fotográfica que se propone concientizar sobre la importancia de la adopción como “restitución del derecho de todas las niñas, niños y adolescentes a crecer dentro de una familia”.

La exhibición, que tendrá lugar en la sala 7, mostrará los trabajos de la fotógrafa Nora Lezano, con la producción de Patricia Carrascal y Rocío Irala y Hernández. “Ellas cranearon esto. Patricia Carrascal hizo unos documentales preciosos para Canal Encuentro, y la primera propuesta fue hacer una muestra de fotos, retratar familias para acompañar su documental y después esto tomó vida propia”, relata la fotógrafa quien aceptó involucrarse en este temática para tomar conocimiento sobre el camino de la adopción como nunca antes.

La fotógrafa Nora Lezano fue convocada por las productoras Patricia Carrascal y Rocío Irala y Hernández para realizar este trabajo que involucró a 16 familias, entre ellas Inés Estévez junto a sus hijas Vida y Cielo

Las historias de adopción fueron abordadas desde la ”construcción de vínculos en la diversidad”. Hay una mamá travesti, dos papás varones y chicos adoptados de todas las edades, cuenta la autora, nacida en Buenos Aires en 1970, quien en los años 90 fue reconocida por sus retratos de estrellas del rock nacional, que incluyó portadas de discos. Una de las fotos más icónicas de Lezano, que-trabaja en el suplemento Radar de Página 12 desde 1996, es un retrato de Gustavo Cerati, que después de su muerte, pasó a ser su imagen. “Era una foto que a él le encantaba. Yo siempre cuento que él cuando vio toda esa sesión de fotos me dijo ‘Es la primera vez que me reconozco en una imagen, que me reconozco en fotos’. No me habló de verse lindo o feo, sino de reconocerse. Y eso es hermoso, ¿no? Para mí fue la devolución más linda que me han hecho en mi vida”, manifiesta. Además de Gustavo Cerati, fotografió a Luis Alberto Spinetta, Charly García, Andrés Calamaro, Vicentico, Fito Páez y más músicos legendarios.

Las fotos fueron tomadas en un estudio y participaron 16 familias a las que mostró divertidas, fuertes, empoderadas

La muestra consiste en 22 fotografías en blanco y negro, de un metro por 70 cm, acompañadas de textos de Patricia Carrascal y Liliana Viola. “Fueron 16 familias que retraté y mi objetivo fue mostrarlas como divertidas, fuertes, empoderadas. Entonces, me propuse sacarlas de contexto, llevándolas a un estudio como si retratara a rockstars. También elegí hacerlos en blanco y negro como para que sea más atemporal. Y les pedí que llevaran elementos que tuvieran que ver con sus historias, con sus vidas. Hubo un matrimonio que se conoció en un show de Charly García. Entonces llevaron una remera del músico y a su hijo, que también le gustaba, le hice poner una remera de Charly. La pareja de dos papás disfrazaron al nenito de Hombre Araña”, detalla. La elección del estudio fue para unificar, de mostrarlos iguales, “bajo los flashes y luces como rockstars”.

La familia que conmovió a la fotógrafa Nora Lezano: el matrimonio que adoptó a una adolescente con su hijo, que fueron por primera vez padres y abuelos al mismo tiempo

Las historias de adopción tocaron el corazón de la fotógrafa, especialmente el matrimonio que adoptó una adolescente con un hijito. “Es decir, fueron padres y abuelos al mismo tiempo, me impactó, fue muy conmovedor. Son todas historias atravesadas por el dolor, pero también por el amor. Así que gana el amor”, expresa Nora Lezano.

De no saber sobre los procesos de adopción a involucrarse de lleno en un trabajo de fotografía documental, la artista sintió que en ella hubo un antes y después. “Quedé tocada. Abrí un poco el alma al retratar esas familias. Quedé atravesada. Tuve más información, de los datos duros, de las piedras en el camino, de la cosa esperanzadora, del amor, del dolor. Después de haber tenido enfrente a esas familias, dirigirlas, trabajar con sus resistencias, porque les daba vergüenza, y adentrarse en sus historias, no podés quedar igual”, asegura.

Nora Lezano y su perra, quienes "se rescataron en las calles de San Telmo hace 10 años". (Foto Guido Adler)

Calendario perruno a beneficio

Por estos días, la fotógrafa también presenta el Calendario Solidario 2024 de Viva la Vida, una fundación sin fines de lucro para la que suele colaborar, que rescata perros en situación de riesgo y trabaja para proveerles un hogar definitivo por medio de la adopción responsable. “Compren calendarios, no perros”, invita desde su cuenta de Instagram la fotógrafa (@noralezano). Cada mes, un retrato de un perro que genera ternura al por mayor. Uno más irresistible que el otro, que pueden ser adoptados. Y con la compra del calendario, se ayudar a la fundación para cubrir las necesidades de ellos.

Un perro de dulce mirada y hocico húmedo que espera ser adoptado, que ilustra el mes de marzo del calendario de la Fundación Viva la vida

Lezano hace este calendario a beneficio desde 2015, después de una conversación con la dueña del refugio: “¿Por qué no hacemos un calendario tipo el de Pirelli? " A partir de ahí voy todos los años. En agosto armo un estudio como para fotografiar a un rockero y fotografiamos a perritos que están en adopción. Y a veces invitamos a artistas a intervenir. El año pasado estuvo Tute. Otro año Renata Schussheim. Este año son solamente mis fotos, sin ninguna intervención”, cuenta.

El calendario alienta la adopción de "viejitos", que "son lo más", según la fotógrafa Nora Lezano

Dice que la gente siempre prefiere cachorros, y nadie un perro viejo. “Y los perros viejos son lo más. Ya están de vuelta. Son divinos”, expresa. Y agrega: “por eso siempre metemos en las fotos viejitos. La dueña de esta colonia trata de rescatar perros que nadie quiere. Entonces hay perros que entran a la colonia y se mueren ahí porque nadie los los los adopta. Es una tristeza. Estamos también activando eso”, concluye quien se decidió por la adopción animal y comparte su mundo con una perra y un tortugo.

Perros de calendario para el 2024

Se pueden conseguir desde la cuenta de Instagram @fundacionvivalavida.argentina o desde la página Web www.fundacionvivalavida.org.