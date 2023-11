Efemérides de hoy, 8 de noviembre: ¿qué se conmemora en Argentina y el mundo?

1847: Brom Stoker , el escritor y periodista irlandés autor de la famosa novela Drácula (1897), llevada en varias ocasiones al cine, la televisión y el teatro. Stoker publicó ficción por primera vez a los 25 años: en 1872, su cuento“La copa de cristal”salió en la revista “London Society: An Illustrated Magazine of Light and Amusing Literature for Hours of Relaxation”. En 2023, se cumplen 176 años de su nacimiento.