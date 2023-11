Pasó en la TV: el acercamiento de Javier Milei a sus padres y la palabra de Alex Caniggia tras su expulsión de GH España

A menos de 24 horas de que se dispute la final de la Copa Libertadores en Río de Janeiro, los hinchas de Boca Juniors desataron una oleada azul y oro en el aeropuerto y en las calles de la ciudad brasileña. Luego de que varios de los fanáticos que viajaron al país vecino fueran atacados por los barras de Fluminense, este viernes los Xeneizes realizaron un banderazo en la zona del Quiosque Buenos Aires que se ubica en Copacabana.

Se estima que 15 mil personas se reunieron en ese lugar y siguieron con la fiesta por la noche, la cual se desarrolló en paz y bajo la supervisión del embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, quien repudió los hechos de violencia que sufrieron los xeneizes por parte de la barra del Flu y la policía brasileña. “Vine a supervisar yo personalmente el banderazo para estar seguro de que la policía no interviene y deja que expresen toda la alegría y pasión los hinchas de Boca”, explicó el político en una comunicación telefónica que sostuvo con el programa Poco Correctos de El Trece.

Anteriormente, Scioli estuvo a cargo del recibimiento del plantel argentino que se realizó el pasado 1 de noviembre en el Aeropuerto Internacional de Río de Janeiro. No ajenos a los incidentes ocurridos el jueves, el director técnico, Jorge Almirón, y el futbolista, Edinson Cavani, repudiaron los hechos durante una conferencia de prensa. “Que pasen estas cosas te da un poco de tristeza porque la verdad es un momento para disfrutarlo porque no sé cuántas veces en su vida la van a poder vivir”, manifestó el uruguayo al asegurar: “Es el partido de mi vida”.

Por otro lado, el candidato a Presidente de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, confirmó un acercamiento con sus padres luego de que asegurara que no mantenía una relación con ellos. “Estuvieron en el búnker”, reveló el diputado nacional en una entrevista con el programa Empezar el día, por Ciudad Magazine al señalar que “las cosas pasan y se trabaja en arreglarlo”, en referencia al vínculo. Sin embargo, el líder liberal fue consultado sobre si creía que sus progenitores estaban orgullosos de él y sorprendió al sentenciar: “Yo no estaría orgulloso de mí, si no ganamos en primera vuelta”.

El banderazo de los hinchas de Boca en Copacabana (Télam)

En contraposición, su oponente en el balotaje, Sergio Massa, inauguró el programa Ciudades Seguras en un acto realizado en Mendoza luego de que se registraran 33 incendios durante el fin de semana. “El Ministerio de Seguridad les va a transferir 10 millones de pesos de refuerzo a cada uno de los cuarteles entendiendo qué es a los que tenemos que cuidar”, indicó el candidato de Unión por la Patria (UP) en reconocimiento de la labor realizada por los agentes.

En cuanto al mundo de la farándula argentina, después de que Marcelo Tinelli fuera vinculado a varias participantes del Bailando 2023, el conductor fue captado junto a la peruana Milett Figueroa en un evento organizado por Pampita. “Ella me encanta. Me parece una mujer muy atractiva, sensible, inteligente. Si se da, ¿por qué no?”, respondió el productor al ser consultado por un móvil de Intrusos de América TV sobre si podría formar una relación con la mediática, quien tampoco descartó la idea al mencionar: “Si se tiene que dar, se va a dar”.

Gastón Edul participó de "Casino Resort", el ciclo conducido por el Pollo Álvarez

Mientras que la relación entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa parecería ir viento en popa, el rumor sobre el romance que habrían protagonizado Gastón Edul y Coty Romero terminó de desinflarse. Fue el mismo periodista deportivo quien negó haber tenido un vínculo romántico con la ex participante de Gran Hermano 2022 en una entrevista con el Pollo Álvarez para Infobae. “Cero. ¿Viste esas relaciones por redes sociales que se da un ida y vuelta copado? Que escribís para verte en algún momento y queda en nada”, aseguró.

Desde el otro lado del charco, Alex Caniggia se volvió el blanco de las críticas luego de que el mediático argentino fuera expulsado de Gran Hermano VIP 8 de España por sostener una pelea con otro de los participantes. Después de que se concretara su salida por romper el manual de reglas y conductas de la casa, el influencer se disculpó en vivo. “Me duele mucho porque yo sabía que, no sé si ganador, pero podría llegar a la final. Estoy acá por mal comportamiento, todo empezó por Avilés”, señaló, para después manifestarle al público: “Le quiero pedir disculpas a la gente y tuve una disciplina mala, la verdad”.