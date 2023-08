Un lobo marino apareció muerto en Villa Gesell y desplegaron un protocolo ante los casos de gripe aviar

Un lobo marino fue encontrado sin vida en las playas del partido bonaerense de Villa Gesell en la mañana del martes y las autoridades desplegaron el protocolo correspondiente en áreas propensas a la llegada de estos mamíferos tras los brotes de influenza aviar en las loberías de Mar del Plata y Necochea.

La organización de conservación local Rescate Verdemar informó que el ejemplar fue hallado muerto en la localidad de Las Gaviotas, en la zona sur del distrito.

Desde el distrito anunciaron que los restos del animal serán tratados conforme los protocolos establecidos por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) para los casos de Influenza Aviar Altamente Patógena (IAAP) H5.

A raíz de los recientes brotes registrados en las colonias de lobos marinos de Mar del Plata y Necochea, la administración municipal de Villa Gesell, bajo la dirección de Gustavo Barrera, implementó un protocolo destinado a evaluar y monitorear la situación en la zona. Además, se intensificaron las medidas de prevención y control, así como la planificación de posibles respuestas ante emergencias.

Como parte de estas acciones, se conformaron equipos de trabajo en áreas susceptibles a la presencia de mamíferos marinos y aves migratorias, según informó Télam. En simultáneo, se realiza un análisis exhaustivo de los patrones de migración de las aves y su interacción con la fauna marina. Por eso, se han establecido tres turnos de vigilancia en las playas con el propósito de identificar posibles áreas de contacto entre aves migratorias y especies marinas.

Encontraron lobos marinos muertos en Mar del Plata (Crédito: Gentileza Senasa)

Este hallazgo ocurre en el marco del brote de gripe aviar que afecta a lobos marinos en Argentina. El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) anunció el lunes la confirmación de tres nuevos casos positivos que fueron detectados en las localidades bonaerenses de Claromecó y San Blas, así como en San Antonio Este, Río Negro.

La primera alarma se encendió a comienzos de agosto en Río Grande, Tierra del Fuego, donde 21 lobos marinos de un pelo (Otaria flavescens, su nombre científico) fueron encontrados muertos en distintos puntos de la costa.

Ante las sospechas, se enviaron muestras al Laboratorio Nacional del Senasa, las cuales 7 de ellas resultaron positivas del virus IAAP H5 y hasta ese momento, solo se habían registrado dos sospechas previas en estos animales en el país, las cuales dieron negativo, según explicaron desde el organismo.

Con el correr de los días, se empezaron a encontrar más ejemplares de lobos marinos sin vida. Como resultado de los análisis y las necropsias realizadas en los cuerpos, se reportaron contagios de gripe aviar en la localidad bonaerense de Necochea, en Villarino, al sur de Bahía Blanca, en Puerto Loyola (Santa Cruz), Viedma (Río Negro), Puerto Pirámides (Chubut) y en la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires. Luego, se sumaron los tres nuevos casos positivos confirmados el lunes.

En esta última, los casos se detectaron en la lobería ubicada en la Escollera Sur del Puerto, el lugar donde se encuentra el asentamiento más grande de la especie del lugar, que debió ser cerrada. También, se registraron casos en la orilla de distintas zonas de la costa céntrica como La Perla, Varese, Punta Iglesias, Playa Popular, Playa Grande y Acantilados.

Frente a esto, el Senasa recomienda evitar el ingreso y circulación de personas y vehículos a las playas o espacios afectados y aconseja no manipular animales muertos o con sintomatología sospechosa -como alteraciones nerviosas o convulsiones-, como forma de prevención. “Es importante destacar que no hay riesgo de contagio en humanos si no hay contacto”, indicaron fuentes oficiales a Infobae.

Con información de Télam

