“¿Y si fuera tu hija?”, la brutal película sobre pedofilia apoyada por Mel Gibson que se estrenó en Argentina

Si no hacemos nada, pronto llegará a gente como vos.

Según Google Maps, sólo 11 horas de vuelo separan Tegucigalpa, la capital de Honduras, de la Ciudad de Buenos Aires en Argentina. La película Sonidos de Libertad (Sound of freedom) reconstruye el secuestro real de dos niños hondureños, vendidos como mercancía para ser violados por pedófilos. Su destino trágico los llevó México y a Colombia, pero la narración, descarnada, provoca constantemente para generar consciencia sobre la cercanía de este problema: el consumo de pornografía infantil en internet crece 5.000% cada año. “¿Y si alguna vez le pasara a tus hijos?”, insiste.

Con esa crudeza retrata durante 2 horas y 15 minutos una historia real, que si no constara en expedientes judiciales, grabaciones reales de cámaras de seguridad, ni el relato, nada más ni nada menos, que del oficial que lo atravesó, sería difícil de creer. “Yo no la puedo ver, muchas de las escenas fueron filmadas en el lugar en el que ocurrieron, para mí es demasiado muy fuerte”, le contó Tim Ballard a Infobae, durante la avant premiere. Ballard fue agente del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos y en 2014 encabezó el rescate de 60 niños apresados por una red de pedófilos. La película hace foco en dos de ellos, Miguel y Rocío Aguilar, a quienes Ballard persiguió en Cartagena y en la selva colombiana, llegando a pelear cuerpo a cuerpo, mano a mano, con un guerrillero.

Ballard apareció frente a la pantalla segundos después de que terminó el film y un auditorio completo exclamó por el asombro para luego romperse en un aplauso. Su presencia en Argentina obedece a que, más allá de presentar la película que estará en los cines desde el 31 de agosto, el ex agente estadounidense sofisticó una ONG que rastrea pederastas en internet y en las redes sociales de todo el mundo. Se llama Operation Underground Railroad (OUR) y, a través de la embajada norteamericana, reporta alertas hacia los países en los que detecta casos. En Argentina, esos informes son recibidos por la Fiscalía General de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Juan Bautista Mahíques. El trabajo conjunto entre OUR y la justicia porteña contra el cibercrimen le agrega a Sonidos de Libertad un interés de Estado que sus hacedores buscan promover.

Además del Poder Judicial, la presentación en la Argentina de la película producida por Angel Studios tuvo una alfombra roja por donde pasaron artistas de primer nivel. Carolina Pampita Ardohain, Florencia Peña, Camila Homs, Luciano Cáceres, Esteban Lamothe, Cristian Sancho, entre otras figuras, observaron y se quedaron hasta el final del estreno.

Sonidos de Libertad pone un miedo útil en sus espectadores. Alerta que la esclavitud en el mundo contemporáneo es mayor a la de hace 200 años, cuando tener un esclavo era legal y socialmente aceptado. Advierte que el consumo de pornografía infantil se multiplica en internet en todas partes del mundo y señala sin eufemismos a los Estados Unidos como uno de los países con más consumidores. Revela una estadística escalofriante: según las fuerzas estadounidenses 10 millones de niños en la actualidad son esclavos, y dos millones de ellos están cautivos específicamente para ser explotados sexualmente. Es un cachetazo de realidad que hace imposible no pensar en los niños que uno tiene cerca, despertando la necesidad de protegerlos.

“Necesitamos que este film se vea”, insisten desde el propio Ballard, hasta Jim Caviezel, el actor que interpreta al ex agente, pasando por su director Eduardo Verástegui. No los anima el lucro si no la angustia por la consciencia plena de las atrocidades a los que millones de niños pobres de Latinoamérica son sometidos. “Los niños de Dios no están en venta”, se escucha en el film.

La red que desbarataron fuerzas estadounidenses y colombianas nueve años atrás contaba con una ex mis universo, narcotraficantes y millonarios mafiosos - pedófilos que compraban y vendían niños. El sonido de la libertad es el canto de los nenes secuestrados, que a pesar del espanto no dejan de jugar.

Tim Ballard apareció en escena, luego del film que reconstruye su hazaña al rescatar niños sometidos a esclavitud sexual

El estreno incluyó, además dos momentos de “argentinidad”. Antes de comenzar, el director, Alejandro Monteverde, contó entusiasmado que es hijo de un ex jugador de fútbol, quien le recordaba que el mejor fútbol del planeta se juega en Argentina. Las sonrisas se multiplicaron en una sala del país campeón del mundo. Más adelante, ya en una de las escenas que empiezan a desatar el nudo de la trama resaltará de fondo la melodía de “La Maza”, la sublime canción que Mercedes Sosa creó y supo interpretar con Shakira.

Sonidos de Libertad recibió el apoyo explícito de Mel Gibson, quien el pasado 4 de julio difundió un video recomendándola. Es una pieza del séptimo arte que en algún punto transformará a sus espectadores, porque más que una película de suspenso es un documental que revela información para despertar consciencia.

Ficha técnica:

Título: Sonidos de Libertad (Sound of freedom)

Año: 2023.

Duración: 2 horas 15 minutos

Género: Drama/Suspenso

Protagonista: Jim Caviezel

Producido por Angel Studios

Productores: Jim Caviezel/Eduardo Verástegui -

Director: Alejandro Monteverde

Apoyada por Mel Gibson

