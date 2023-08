Habló la presidenta de mesa que denunció el caso de la “votante fantasma” en San Juan: “No salió y desapareció su documento”

Habló la presidenta de mesa de la votante fantasma que desapareció en San Juan

Pasan las horas y la comunidad de la ciudad de Villa Krause, en la provincia de San Juan, todavía no sale de su asombro por el caso de la “votante fantasma”, la mujer que se presentó a votar en las PASO 2023 del último domingo en la Escuela Primaria 14 de Febrero, ingresó al cuarto oscuro y nunca más salió del lugar. Tal fue la repercusión que tomó el hecho que Iris, la presidenta de mesa que denunció el inverosímil episodio, fue vista por familiares y amigos en distintas partes del mundo, algo que ella misma jamás hubiera imaginado. “A todos nos sorprendió que esto tenga tanta repercusión. Hasta me llamó un periodista de Necochea para hacer una entrevista”, comentó con asombro.

Un día después de la misteriosa desaparición de una electora, Iris recibió en su domicilio a un equipo del medio Telesol y ratificó la historia que ella misma había revelado desde el centro de votación. “Ella no salió. Decíamos ‘bueno, si se ha ido y se ha llevado el sobre con el voto, bueno, acá está el documento’. Por si no la vimos... El tema es que no estaba el documento tampoco”, aseguró quien fuera la principal autoridad de la mesa número 968.

En diálogo con el citado medio sanjuanino, Iris expresó su sorpresa por la trascendencia que tomó el hecho desde que empezó a viralizarse a través de las redes sociales. La historia se convirtió en noticia por el impulso que tuvo en los principales medios de comunicación del país, que quisieron contactarla para obtener su testimonio. Sin embargo, algunos comentarios negativos -y otras burlas fuera de lugar- provocaron que la señora ya no quiera referirse al tema.

“Esto lo cierro y nunca más lo hablo. Se terminó. Ocupémonos de hablar de (Javier) Milei…”, le dijo al entrevistador entre risas.

Ante algunos comentarios negativos y burlas fuera de lugar que recibió en las últimas horas, Iris prefiere no hablar más del tema.

La anomalía de la situación provocó que muchos usuarios de redes sociales pensaran que se trataba de una broma para hacer más llevadera la jornada de las elecciones Primarias. Sin embargo, algunos testigos ratificaron la historia y brindaron más detalles de lo que pasó: “Si, es verdad. Era una mujer muy viejita. Hizo la fila, entró y estaban esperando que saliera. La gente de la fila decía ‘entren, a lo mejor se descompensó’”, relató una mujer que se encontraba en la misma fila que la señora cuyo paradero, al día de hoy, todavía es incierto.

Como consecuencia de la repercusión que tuvo el caso de la “votante fantasma”, Iris fue vista por familiares y amigos en otras partes del mundo. “Una amiga me dijo que su hijo en España ha visto el video. Y una amiga mía en Chile me comentó: ‘¡Te he visto en este video!’”, recordó, aún incrédula por todo lo vivido.

El caso de la “votante fantasma” se registró en la mesa número 968 de la Escuela Primaria 14 de Febrero, situada sobre la calle Chacabuco Este, entre Valle Fértil Sur y Juan Jufré Sur. Poco después de que se confirmara la desaparición de la votante, un periodista del medio Telesol que cubría los comicios en ese mismo colegio obtuvo el testimonio de Iris, quien todavía estaba en shock por lo sucedido.

“Estábamos todos acá. Había una cola y le dimos el sobre a una señora para que votara. Nos quedamos esperando pero no salía”, comenzó su relato.

Misterio en San Juan: una mujer entró a votar al cuarto oscuro y desapareció

A medida que pasaban los minutos y la señora no salía del aula, los otros votantes que esperaban para sufragar comenzaron a inquietarse y les pidieron a los fiscales que abran la puerta porque quizás se había descompuesto. Incluso ellos mismos empezaron a hablarle, pero del otro lado no respondía nadie. “Llamamos a los soldados del Ejército, vinieron, abrieron y no había nadie”, aseguró.

Según consta en el telegrama al que accedió Infobae, en la mesa 968 votaron un total de 345 electores. Pero llamativamente, en la urna correspondiente sólo se contabilizaron 240 sobres.

El telegrama de la mesa número 968 muestra algunas irregularidades: si bien dice que votaron 345 electores, solo contabilizaron 240 sobres en la urna.

Iris le contó a Telesol que ya fue 11 veces presidenta de mesa, un rol que ella cumple “desde que era gratis”. Sin embargo, a partir de esta extraña situación piensa que no será más convocada para tal fin. “Con esto, no creo que me llamen para la próxima”, concluyó.

