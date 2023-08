Pasó en la TV: de la separación entre Coco Sily y Caramelito Carrizo al coqueteo en vivo entre Fede Bal y Estefi Beraldi

Resumen de la TV 4 de Agosto

A menos de una semana de que se confirmara la separación de Coco Sily y Cecilia “Caramelito” Carrizo, el tema no deja de sorprender en el mundo de la farándula, puesto que se conocieron nuevos detalles sobre cómo transitan el rompimiento los protagonistas, mientras que en la otra esquina Fede Bal y Estefi Berardi reavivaron la chispa del supuesto romance que vivieron el verano pasado, según unos chats que desataron un escándalo por supuestas infidelidades del actor hacia quien era su novia en ese momento, Sofía Aldrey. Estos fueron algunos de los momentos más destacados del viernes 4 de agosto.

Por otro lado, el primer acercamiento de Edinson Cavani a los hinchas de Boca tras haber sido presentado en el club de la Rivera sembró las primeras semillas de la relación entre el jugador y los seguidores que no ven la hora de que debute en La Bombonera. Además, Fernanda Iglesias reveló la razón por la que no estuvo presente en la emisión del jueves en LAM y habló sobre el difícil momento personal que atraviesa, mientras que Charlotte Caniggia mostró su mejor sonrisa a las cámaras, pese a haber reconocido que se encuentra distanciada de sus padres, Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia.

Al igual que su aparición en la fiesta de los premios Martín Fierro, cuando se los vio muy enamorados, la separación entre Coco Sily y Cecilia “Caramelito” Carrizo volvió a tomar al público de sorpresa. La pareja había blanqueado hace poco tiempo su relación y se ganó con rapidez la aprobación en el mundo del espectáculo nacional; sin embargo, todo terminó. Aunque las rupturas sentimentales no suelen ser fáciles para las partes, Oscar González Oro contó que el humorista estaba muy triste como para hablar del tema en los medios de comunicación.

Durante la emisión de Nosotros a la mañana, por El Trece, el conductor suplente reveló el mensaje que le había enviado su amigo al consultarse sobre su estado emocional. “Te amo, negrito, pero no quiero salir a decir nada, vos sos mi amigo y te adoro, pero no voy a salir porque me duele”, leyó al mencionar que “está triste, me lo dice su hija mayor. Se enamoró, el gordo se enamoró”.

"Caramelito" Carrizo y su exmarido Damián Giorgiutti

Por su parte, “Caramelito” Carrizo reconoció que fue la responsable de haber terminado la relación para intentar retomar su matrimonio de 25 años con el padre de sus hijos, Damián Giorgiutti. “Sentía que no podía seguir avanzando de la mano de él. Con mi separación en diciembre sufrí mucho porque era algo que no esperaba”, recordó la ex animadora infantil durante un móvil para Socios del espectáculo, de El Trece. Además, confesó que estaba triste por la decisión, pero remarcó que “fue muy importante haberlo conocido y tenido en mi vida”.

En contraposición, dos figuras del espectáculo que volvieron a reencontrarse fueron Fede Bal y Estefi Berardi, quienes coquetearon durante el programa conducido por Carmen Barbieri, Mañanisima, por Ciudad Magazine. Luego de que el actor y la periodista desataran uno de los escándalos del verano pasado al filtrarse una serie de chats, en los que ambos habrían admitido tener encuentros íntimos mientras que el conductor se encontraba en pareja, el director de teatro no se privó de elogiarla por el peinado con la raya al costado al opinar: “Para mí es el nuevo look que tenés que usar, me parece que se te ve distinta la cara. Me gusta”.

Fernanda Iglesias reconoció estar atravesando una etapa depresiva desde que se cayó su proyecto en España y descubrió que su pareja la había engañado cuando estaba fuera del país (Instagram @ferigleok)

Después de que los espectadores de LAM, transmitido por América TV, se preguntaran por la inesperada ausencia de Fernanda Iglesias durante el programa del jueves, la panelista reapareció en su sillón el viernes para explicar el mal momento que atravesó y que le impidió presentarse a trabajar la noche anterior. “Se me juntó todo”, confesó en referencia a su separación por la infidelidad de su ex pareja Pablo Nieto y su regreso de España, país que había elegido para comenzar una nueva vida junto a su hija Ema.

“Estaba descompuesta. Se ve que comí algo en mal estado. Estaba casi deshidratada”, mencionó la periodista al hacer hincapié en que todavía no pudo reestablecerse emocionalmente. “Estoy medicada, sigo deprimida. Tengo angustia en el pecho, me pasaron muchas cosas en poco tiempo”, señaló al rechazar el apoyo de sus compañeras que le aseguraron que ya iba a poder superar la situación al manifestar con desespero: “Ya va a pasar… ¡¿Cuándo va a pasar?!”.

Al mismo tiempo, Charlotte Caniggia no ocultó que la relación entre ella y sus padres, Mariana Nannis y el ex futbolista Claudio Paul Caniggia, no está en su mejor momento después de ser consultada por el tema en un móvil para A la tarde, por América TV. “No me veo mucho con mis papás pero bueno, por lo menos, tengo a mi hermano y eso me pone muy contenta”, explicó la famosa al celebrar el nacimiento de la primera hija de Alex Caniggia, Venezia Caniggia. Luego de que los mellizos estuvieran enfrentados por años mediáticamente a su padre, la participante del Bailando 2023 aseguró: “Estamos tratando de sanar el vínculo familia”.

En el mundo del deporte, el futbolista Edinson Cavani vive un gran momento desde que oficializó su contrato con Boca Juniors, ya que tanto él como la hinchada del club demostraron estar rebosantes de alegría por la nueva etapa. De hecho, el uruguayo ya tuvo su primer encuentro con un grupo de fanáticos que lo esperaban en la entrada del predio de Casa Amarilla, cuando llegaba para entrenar.

Los móviles de TyC Sports captaron todos los detalles de su primera conexión con los xeneizes, debido a que el flamante diez del club accedió a firmar sus primeros autógrafos y conversar con un grupo de jóvenes que le confesaron su ansiedad por verlo vestir el uniforme azul y oro. “Por favor, lo quiero en el partido del miércoles que viene”, pidió uno de los fans.

