Constataron los ataques que sufrió la estatua de Roca en Bariloche en los últimos años

Tres de las patas del caballo presentan profundos cortes.

Desde hace días, la comunidad de San Carlos de Bariloche se encuentra envuelta en una creciente controversia desatada por la propuesta municipal de trasladar el monumento del expresidente Julio Argentino Roca, ubicado en el Centro Cívico de la ciudad. Aunque la estatua está en peligro de ser reubicada, no es la primera vez que ha estado al borde de la destrucción. Su historial de daños es extenso y deja una marca indeleble en su estructura, transformándola en una imagen deteriorada de lo que una vez fue.

A pesar de que el paso del tiempo y el desgaste natural de los materiales podrían haber mantenido la construcción casi en perfectas condiciones, a lo largo de los últimos años, la obra fue blanco de repetidos golpes y escraches que afectaron seriamente su conservación.

Actualmente, el monumento presenta vestigios de pintura en varias secciones, tanto en la base como en la estatua que recuerda la memoria del responsable de la Campaña al Desierto. Entre las partes más afectadas se encuentran las patas del caballo que la sostienen, las cuales fueron objeto de profundos cortes que alcanzan casi la mitad de su longitud. Muchas de estas incisiones fueron realizadas con trazos rectos finos y en ángulos diagonales.

Además, el monumento —que fue inaugurado en 1940— exhibe diversas partes fracturadas, un daño que había permanecido inadvertido hasta el momento y que pudo ser detectado en los últimos días por los vecinos, quienes, mediante el uso de una escalera, subieron a observar el estado de la obra.

El monumento fue inaugurado en el año 1940.

Según pudo conocer Infobae, los cortes datan del 2012, cuando un grupo de aproximadamente 100 personas, integrantes de la Cooperativa 1° de Mayo, se reunió en el Centro Cívico de la ciudad y, utilizando cables de metal y una amoladora, intentaron derribar la estatua del militar. Debido a la fuerza ejercida sobre la construcción, tres de las patas del caballo quedaron sueltas. En aquella ocasión, el cuerpo fue pintado con aerosol rojo y se le añadió un cartel que rezaba: “Roca asesino”.

“Es un daño que se hizo hace 11 años. La conclusión de todo esto es que mucha gente, inclusive de Bariloche, pensó que habían ocurrido ayer”, explicó a este medio Alejandro Seguí, líder del espacio Convocatoria a la Participación Ciudadana de Bariloche (CPC).

“Esto demuestra que este tipo de cosas, años atrás, no tenían trascendencia, como si a la gente no le importara, y así se fue cómo se fue perdiendo la batalla cultural hasta llegar a las situaciones que hoy padecemos. Lo bueno de todo esto es que ahora hay una reacción ante este tipo de acciones, cuando antes parecía que no importaba”, agregó.

Otro de los ataques ocurrió en abril del año pasado, cuando la polémica figura de Roca amaneció cubierta con una bolsa negra, la cual estaba atada con una soga alrededor del cuello para que no se volara por el viento.

Los cortes fueron realizados con amoladoras once años atrás.

Este miércoles, el juez Federico Emiliano Corsiglia presentó una medida cautelar que prohíbe ejecutar cualquier modificación “respecto del lugar y estado actual del monumento” del militar. La resolución judicial responde a un amparo presentado en los últimos días mediante el cual se consideró que las autoridades del municipio no tienen la potestad de mover al monumento de su lugar original.

“Ordenar la prohibición de innovar sobre el estado del monumento al General Roca, situado en el centro cívico de San Carlos de Bariloche Expedicionarios del Desierto, lo que implica la prohibición de cualquier obra sobre el mismo que pudiera modificar su ubicación y/o estado, con excepción de aquellas tareas que fueran necesarias para su mantenimiento y conservación”, advierte el fallo.

La cautelar tendrá validez “hasta tanto se avance en el proceso y se cuente con mayores elementos para que el suscripto pueda avanzar en un análisis más profundo de un tema tan particular y delicado como el presente”.

La medida del Poder Ejecutivo local tiene que ver con una puesta en valor del Centro Cívico de la ciudad rionegrina. La subsecretaria de Cultura, Marisa de Aguiar, señaló que contempla varias acciones desde la Costanera hacia la avenida San Martín. “El monumento con su pedestal es una pieza de una fundición en bronce que no se hace más y es casi única en el mundo”, relató en diálogo con el portal ANB y agregó que actualmente se encuentra “en un punto de deterioro que en poco tiempo va a ser irreversible”.

De esta forma, la funcionaria justificó la postura de reubicar el monumento a Roca a un sitio donde esté menos expuesto y que “no tenga la centralidad que tiene hoy”.

