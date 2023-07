La Justicia investiga la pelea entre la encargada de un edificio de Recoleta y la esposa de un diplomático

La encargada de un edificio de Recoleta denunció a la esposa de un diplomático

Primero fue el video, después la denuncia y ahora la causa judicial que, de estar de acuerdo las partes, irá a una mediación o probation, según pudo saber Infoabe. Se trata del caso de la encargada de un edificio de Recoleta que discutió con una inquilina, esposa de un diplomático, luego de que la mujer le reprochara que había retado a su hija por haber dejado mal cerrada la puerta del ascensor.

Las cámaras de seguridad del consorcio registraron la escena en la puerta del inmueble de Arenales al 1400, donde se las ve a los golpes. Ahora, ambas enfrentan una imputación por lesiones leves recíprocas.

La causa la investiga el fiscal porteño Sebastián Fedullo, luego de que ambas involucradas instaran la acción penal. “Los videos clave ya están incorporados al expediente y las dos mujeres ya fueron citadas a declarar. Si así lo quieren las dos, termina en mediación o probation”, explicaron fuentes del caso a este medio.

Todo se descontroló el 11 de mayo pasado y aún no tiene solución. Como se ve en las imágenes, Juliana Gómez Vera (52) estaba en la puerta del edificio de la calle Arenales cuando llegó Yéssica Pinedo Quintero (47), esposa de un diplomático de Panamá e inquilina de uno de los departamentos de esa propiedad.

La mujer comienza a hablarle a la empleada y la conversación se transforma en discusión hasta que la inquilina toma de los pelos a la portera.

En ese momento salió un hombre del palier del edificio -se sospecha que el esposo de Pinedo Quintero-, quien auxilia a la encargada mientras que la otra mujer le hablaba, la increpaba. La respuesta no tardó en llegar: cuando se paró, Gómez Vera agredió a su agresora, literalmente, y luego ambas se golpearon.

“Me increparon y me dijeron que no tenía que dirigirme a una menor. Yo les pedí perdón, les dije que no sabía que su hija era menor y les pregunté por qué si era menor le dejaban abrir la puerta para que entre cualquier persona”, dijo Gómez Vera en las últimas horas en diálogo con El Trece.

Y agregó: “Me dijo que es capaz de hacer cualquier cosa por defender a su hija y que yo había hecho muy mal en dirigirme a ella”.

La encargada contó que tiene “dos costillas rotas”, que aún “sigue bajo tratamiento médico”. Y explicó: “Tengo el brazo izquierdo que se adormece... Tengo dolores de cabeza por la hernia en la cervical”.

Habló la encargada de edificio de Recoleta en conflicto con una pareja de diplomáticos

Ya en una carta que había llevado hasta la embajada de Panamá para denunciar el hecho y revelar el inicio de sus acciones legales, avisaba: “Temo por mi vida”. Es que estuvo bajo la cobertura de la ART sin trabajar y temía por las consecuencias a su regreso. “El psiquiatra me tuvo que aumentar la medicación porque tengo mucho miedo”, detalló.

También reveló que el esposo de Pinedo Quintero le envió una carta documento: “Él dice que lo perjudiqué económicamente y psicológicamente por la carta que le mandé a la embajada”.

