Pasó en la TV: la advertencia de Sergio Massa, el Tata Martino sobre el debut de Messi y el llanto de Baby al recordar el difícil momento de su hijo

Resumen de la TV 19 de julio

Choques políticos, recuerdos emotivos y las ansias de un nuevo comienzo, estas fueron las claves de los momentos más destacados de la jornada en la TV: a días de las PASO, Sergio Massa apuntó contra la oposición y los tildó de “intentar quitar derechos”; cerca del debut de Lionel Messi en la MLS, el Tata Martino dio detalles de las primeras horas del crack en el club; Baby Etchecopar quebró en llanto al recordar la enfermedad de su hijo; además Antonio Gasalla reaccionó al homenaje que le hicieron en los Martín Fierro; Jorge Lanata se sensibilizó al mencionar que a los 56 años descubrió que era adoptado; el Pollo Álvarez se mostró furioso con Amalia Granata; y mucho más.

Con la cuenta regresiva de las elecciones en marcha, el precandidato a presidente por el oficialismo, Sergio Massa, criticó a la oposición, defendió los subsidios al transporte y la energía eléctrica y pidió “discutir francamente el nuevo mundo del trabajo”.

En medio de un clima de campaña, en una visita a la CGT, el candidato de Unión por la Patria disparó contra Juntos por el Cambio: “Nunca la oposición se ha presentado a cara descubierta como ahora, nunca la derecha ha dicho lo que viene a hacer, es una derecha antiderechos”.

Al mismo tiempo, el ministro de Economía hizo una autocrítica sobre el actual Gobierno: admitió que “los salarios no se recuperaron”. “Quiero que el 20 de diciembre puedan mirar a la Casa Rosada y sentir que tienen un presidente de los trabajadores”, sostuvo ante más de 300 sindicalistas.

Massa en la CGT (Foto: Nicolas Stulberg)

En el mundo del deporte y a miles de kilómetros, el Tata Martino habló tras la llegada de Lionel Messi al Inter Miami y explicó por qué esta etapa es diferente a las demás: “Tiene una mochila inmensa que desapareció y lo pone en una situación completamente distinta, una persona que quiero mucho me dijo que está con valija vacía y es cierto. Entonces lo más importante es que yo voy a encontrar una muy buena versión futbolística y sin eso que tenia en Barcelona o en la Argentina, esa mochila, esa necesidad de ganar algo con la Selección”.

Con respecto a los clubs de fútbol nacionales, Boca Juniors fue uno de los protagonistas de este miércoles luego de arribar a Santiago del Estero, donde fue recibido con cánticos y bengalas de humo por sus hinchas.

Lionel Messi en su primer entrenamiento con el Tata Martino (AP Foto/Rebecca Blackwell)

Lejos de los cruces y enfrentamientos, Baby Etchecopar vivió un sensible momento al recordar la enfermedad de su hijo, Leandro, al ser consultado por “Socios en el Espectáculo” (El Trece). Así, contó: “Mi hijo tuvo un (linfoma de) Hodgkin, igual que Facundo (Arana)”.

Además dio detalles de cómo fue cuando se enteró de lo que él padecía. A través de un mensaje en su celular, Leandro le dijo: “Papá, me dieron los análisis. Tengo cáncer. No me quiero morir. No sé dónde estoy”. En ese momento, Baby se quebró y por un instante no pudo continuar. “Es fuerte. Lo transité mal, es mi hijo. Es muy feo para la familia y muy feo para el que lo tiene. Se te cae un avión encima”, señaló entre lágrimas. Y agregó: “Lo transitó, lo transita y lo va a transitar toda la vida, porque cada tanto tiene análisis y chequeos. La muerte de la mamá en algún lado le pegó, es un chico muy sensible, muy bueno”.

Otra persona que atraviesa un momento sensible es Antonio Gasalla, en abril pasado Marcelo Polino había advertido sobre su salud. En ese panorama, durante los premios Martín Fierro se le hizo un emotivo homenaje. Ahí, se proyectó un video en el que se resumía parte de su importante trabajo actoral en tele, cine y teatro.

Con un clip, se homenajeó a Antonio Gasalla en los Martín Fierro

Ahora, el actor reaccionó a aquel momento. “Estoy re contento porque antes de venir a Polémica en el Bar me escribió el sobrino de Antonio, que habían estado juntos hoy a la tarde, y me mandó un mensaje contándome que le había mostrado el video del Martín Fierro en la parte en la que yo le hago la entrega a Susana. Y nos reconoció. Lo quiso ver una vez más, así que me re contra emocioné”, contó Polino en diálogo con “Socios del Espectáculo” (El Trece).

En esa misma línea, Jorge Lanata se sensibilizó al mencionar que a los 56 años descubrió que era adoptado. Si bien la búsqueda de su origen no lo motivó, debido a su edad, sí se pregunta por qué sus seres queridos fueron capaces de mentirle.

Otro hecho del mundo del espectáculo destacó durante la jornada del miércoles. Se trata del hecho que vivió Geraldine Neumann cuando dio detalles del casamiento entre Nicole y Manu Urcera, quienes iniciaron el 2023 con un gran proyecto como pareja: él le propuso matrimonio, ella aceptó y desde entonces encararon la organización de la celebración. Aunque con el pasar de los días los conflictos aparecieron en la vida de ambos.

Al respecto, Geraldine habló con “Intrusos” y contó qué siente cuando escucha los problemas de su hermana: “No, trato de ignorarlos. Hay veces que obviamente me da bronca porque se dicen pavadas. Pero bueno, es como que uno ya sabe que es así y está todo bien. Cada uno está haciendo su laburo y es súper respetable. Pero mi único límite es cuando se habla de menores, eso me parece que no da. Ni opinar, ni hacer conjeturas, me parece que no está bueno, porque son cosas muy privadas, donde hay menores involucrados. Las chicas van al colegio...”.

Geraldine Neumann contó que será la dama de honor en la boda de su hermana

En otro sentido, el Pollo Álvarez arremetió furioso contra Amalia Granata tras recordar cuando en el ciclo “Nosotros a la Mañana” fue invitada una persona que lanzó fuertes acusaciones contra la diputada de la provincia de Santa Fe. La política santafesina envió un fuerte mensaje al conductor y él no se quedó callado. “Ella es verborrágica y muy violenta a la hora de hablar”, caracterizó a Granata. “Pero si ella se sintió incómoda, yo le pido perdón. Lo quise hacer personalmente, le escribí, pero pasó... Y si ahora lo volvió a traer, yo no tengo nada para decir. Lo que sí sé es que no dije nada incorrecto. Ahora, si viene alguien y habla de algo de una persona que luego se comprobó que no es así, entiendo la molestia”, la justificó.

En el mundo científico, por otro lado, un nuevo estudio publicado en la revista Current Biology reveló otro rasgo llamativo compartido por diferentes especies de gusanos de fibras pilosas: les falta alrededor del 30% de los genes que los investigadores esperaban que tuvieran. Además, los ausentes son responsables del desarrollo de los cilios, las estructuras similares a pelos presentes en, al menos, algunas de las células de todos los demás animales conocidos. Las imágenes tomaron gran relevancia una vez que fueron difundidas.

