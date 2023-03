Incendios en el Delta: hay dos focos activos y los brigadistas trabajan para combatir el fuego

La zona del Delta ya había sido afectada por incendios en los últimos meses de 2022

Luego de que se desataran dos incendios en la zona sur del Delta, brigadistas de Entre Ríos y Buenos Aires fortalecieron los esfuerzos para poder controlar el fuego en las islas del río Paraná.

Las llamas en estos nuevos focos comenzaron el lunes cerca de la ciudad bonaerense de Baradero, donde trabajan más de una docena de brigadistas, que intentan combatir el incendio con ataques directos, indirectos y paralelos, con líneas y brechas de cortafuego, así como anclando en quemados y lugares de rebrotes, herramientas de zapa y enfriamiento de mochila.

Debido a la situación de los incendios, el lunes se creó la base de operaciones en el Aero Club Baradero, que cuenta con personal técnico operativo logístico, personal de Defensa Civil de San Pedro y Baradero, bomberos voluntarios de Baradero y efectivos de la Policía de Entre Ríos. Además, trabajan los especialistas en manejo del fuego.

Para combatir las llamas, las autoridades de Entre Ríos pusieron a disposición dos aviones vigía, mientras que Nación ofreció un helicóptero.

“Se trabaja sin descanso”, aclararon desde la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos a Télam y precisaron que se utilizan todos los recursos disponibles para poder hacer frente al fuego.

Los brigadistas que trabajan en la zona afectada. (Foto: Sec. de Comunicación de Entre Ríos)

En ese sentido, la secretaría de Ambiente entrerriana, Daniela García, resaltó la necesidad de “concientizar en la importancia de extremar los cuidados y evitar toda práctica de quema”, por lo que ejemplificó que pueden ser “fuegos para pesca hasta actos mínimos como arrojar colillas de cigarrillo”.

Durante el lunes, se realizó una línea negra hasta anclarlo al canal con agua, mientras que el martes se realizó un vuelo para evaluar la situación y poder realizar una distribución de los brigadistas acorde a la emergencia.

A pesar del trabajo incansable de los equipos contra el fuego, la situación podría no mejorar en los próximos días debido a las condiciones climáticas actuales y de la bajante del río Paraná. “Todo es propenso a generar incendios”, alertó García. Por esto mismo, reiteró su pedido a evitar realizar fogatas en lugares no habilitados o debajo de un auto; asimismo, recomendó no dejar los autos estacionados por mucho tiempo en zonas secas y llevarse todos los residuos si se visita la zona.

Según el último informe diario del Sistema de Manejo del Fuego de Entre Ríos, los incendios que se registraban en Sin Moneda y El Dorado están controlados. Por otro lado, los que se iniciaron en Brazo Chico e Isla Aero Club fueron contenidos. Buenos Aires, por otro lado, logró contener los incendios que se habían iniciado en Campana y Berazategui.

Los incendios afectan a todo el país

La sequía y las altas temperaturas que se registraron este verano propician que las llamas se expandan con rapidez. En ese sentido, la zona del Delta no es la única afectada por los incendios, siendo Corrientes una de las más complicadas.

El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) informó que el fuego arrasó con 100 mil hectáreas en Corrientes en lo que va del año. De ese total, el 91 por ciento corresponde a los Esteros del Iberá. Hasta el martes, algunos focos se reactivaron en la zona, por lo que toda la provincia registra 16 puntos ígneos. En este relevamiento se detectaron 34.934 hectáreas que ya habían sido afectadas por los incendios que se registraron en 2022. Durante estos meses, el departamento más comprometido es Ituzaingó, seguido de Concepción.

Chubut, por su parte, logró controlar tres incendios de los cinco que informaba, mientras que pudo contener el de El Pedregoso y extinguir el que comenzó en Lago Rosario. Mendoza, por otro lado, informó que pudo terminar con las llamas en Las Heras y contenerlas en San Rafael. Misiones extinguió el fuego en Apóstoles y Río Negro contuvo el incendio que se originó en Avellaneda, lo mismo que La Pampa en Utracán. Mientras tanto, un foco se mantiene activo en Ayacucho, San Luis, de acuerdo con los datos del reporte diario de incendios del Servicio Nacional del Manejo del Fuego.

