Santa Fe: el Gobierno advirtió sobre la tenencia de fauna silvestre ante la aparición de varios casos de psitacosis

Tras los casos de psitacosis o "gripe del loro" se advirtió sobre la ilegalidad y peligro de tener animales silvestres como mascotas (Getty Images)

Luego de que un hombre de 44 años murió en Santa Fe, a causa de una neumonía bilateral derivada de psitacosis; el Gobierno de dicha provincia advirtió que la tenencia de animales silvestres está “prohibida por la Ley Nacional”. Además, se planteó que algunas especies pueden transmitir enfermedades que podrían ser graves para la salud humana.

A fines de enero, una familia de cuatro integrantes fueron internados en el hospital Dr. Jaime Ferré de la localidad de Rafaela, Santa Fe, debido a que presentaban síntomas de la infección que se habían contagiado a través de un loro que llevaron a su casa como mascota. Este lunes, se confirmó el fallecimiento de uno de los pacientes a causa de psitacosis, es decir, la enfermedad conocida como “gripe del loro”. Por tal motivo, el gobierno provincial emitió un alerta sobre la tenencia de fauna silvestre.

Al respecto, se recordó que la misma está “prohibida por la Ley Nacional (N° 22.421)” y frente a los recientes casos de psitacosis, se planteó que “numerosas zoonosis son trasmitidas por animales silvestres en cautiverio”. De hecho, desde el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe se remarcó que “entre las zoonosis más frecuentes se encuentra la psitacosis”, la cual puede ser transmitida por diversas especies de aves, tal y como la familia de loros y palomas.

Si bien los animales silvestres pueden ser portadores y transmisores de distintas enfermedades, “algunas de ellas con graves consecuencias para la salud humana”, se advirtió desde el ministerio. Por eso, se remarcó que no deben ser tenidos como mascota y de hecho, su tenencia es considerada un delito.

La psitacosis puede presentar síntomas leves o agravarse con cuadros de neumonía con complicaciones hepáticas y renales (Foto: Andrea Warnecke/dpa)

Qué es la psitacosis y cómo prevenir la enfermedad

La psitacosis es una enfermedad infecciosa aguda y generalizada causada por la bacteria Chlamydia psittaci que se transmite a las personas por medio de loros, cotorras, papagayos, canarios, jilgueros y palomas.

Desde la Dirección Regional de Salud informó que la enfermedad se puede transmitir por medio de excrementos secos, secreciones respiratorias, polvo, plumas, secreciones oculares e incluso por el simple hecho de tocarlos.

La infección tiene u periodo de incubación promedio de 10 días y entre los síntomas principales se encuentran la fiebre, decaimiento y fatiga. Si bien los síntomas suelen ser leves, al agravarse la enfermedad se puede presentar cuadros de neumonía con complicaciones hepáticas y renales.

Por tal motivo, los pacientes suelen recibir tratamiento con antibióticos por el plazo de 14 días mientras que sus contactos estrechos deben ser controlados para identificar la posible aparición de síntomas.

Para prevenir la enfermedad, se remarcó que no se deben capturar aves y pájaros silvestres, ni comprarlos en la vía publica, mantener las aves en lugares ventilados y con espacio suficiente, sin hacinarlas, alimentar a los pájaros correctamente y mantener las jaulas limpias, no permanecer largos periodos en habilitaciones cerradas donde haya aves y no introducir aves recientemente capturadas o compradas sin certificado sanitario en jaulas donde ya hay otras aves.

