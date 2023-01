Después de jornadas agobiantes, llegan las tormentas a la Ciudad de Buenos Aires

Se esperan tormentas para la Ciudad de Buenos Aires (Télam)

Al igual que numerosas localidades del norte y centro del país, la Ciudad de Buenos Aires atravesó jornadas de intensas temperaturas. Sin embargo, el Servicio Meteorológico Nacional advirtió sobre la llegada de un alerta por tormentas que afectará a cinco provincias. Pese a dicha situación, el calor extremo continuará en varias regiones de Argentina.

Durante los últimos días las temperaturas superaron los 30 grados en CABA y se vivieron jornadas de intenso calor. Sin embargo, las condiciones climáticas se modificarán por un periodo breve y llegará el alivio.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que en la Ciudad de Buenos Aires regirá un alerta amarillo por tormenta. Las lluvias iniciarán a partir de este viernes por la noche y estarán acompañadas con intensas ráfagas, ocasional caída de granizo, fuerte actividad eléctrica y abundante caída de agua en cortos períodos. De hecho, se esperan valores de precipitaciones acumulada entre 20 y 45 mm, los cuales podrán ser superados en forma puntual.

Si bien se esperan lluvias aisladas durante la tarde, en horas de la noche habrá tormentas fuertes que permanecerán durante el sábado por la madrugada. Pese a la intensidad de las precipitaciones pronosticadas, con el correr de las horas la situación se modificará y a partir de la tarde ya no se esperan lluvias. De hecho, solo perdurará el cielo nublado según el pronóstico.

El alerta amarillo por tormenta regirá para cinco provincias (Foto: Jose Romero/telam/ef)

El alerta amarillo por tormenta también afectará al sur de San Luis, más precisamente a las localidades de Gobernador Dupuy, Belgrano, y Juan Martín de Pueyrredón, como así también en algunas ciudades de Mendoza como Este de Las Heras, La Paz, Lavalle, San Martín, Santa Rosa, Junín, Rivadavia, Valles de Luján de Cuyo, Malargüe, General Alvear y la zona baja de San Rafael.

Para el periodo en el que estará vigente el alerta amarillo, el SMN recomendó no sacar la basura, retirar los objetos que impidan que el agua se escurra, evitar hacer actividad al aire libre, no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse, no permanecer cerca de piletas o ríos para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo y estar atento ante la posible caída de granizo.

A su vez, el SMN advirtió que al alerta de nivel naranja por tormenta será para las localidades de Chical, Co-Puelén, Chalileo, Limay Mahuida, Loventué, Curacó, y Lihuel Calel en La Pampa. De igual manera será para Neuquén donde la condición climática afectará Confluencia, Este de Añelo, Este de Pehuenches, y Picún Leufú; y en Río Negro la Meseta de Pilcaniyeu, Meseta de Ñorquincó, Nueve de Julio, Oeste de El Cuy, Veinticinco de Mayo, Avellaneda, Pichi Mahuida, Este de El Cuy, General Roca y amarilla para Conesa, Meseta de Adolfo Alsina, Meseta de San Antonio, Valcheta y Costa de San Antonio.

El calor extremo continuará en algunas regiones del país

En las últimas horas, la repentina llegada de tormentas generó inconvenientes en Neuquén y Río Negro, donde distintos servicios se vieron afectados y las rutas debieron ser cortadas por prevención. Si bien se espera que las lluvias afecten a varias provincias, la región centro y norte del país continuará con alerta amarilla y roja por temperaturas extremas.

Pese a que en la Ciudad de Buenos Aires lloverá, continuarán las temperaturas elevadas. El SMN detalló que el calor extremo seguirá vigente en Santa Fe y Córdoba, oeste de la provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires, Chubut, Santa Cruz, y Entre Ríos.

Pese a la lluvia, el calor volverá a presentarse en CABA y varias provincias estarán bajo alerta por las altas temperaturas (DyN)

De hecho, se advirtió que en el norte de Corrientes, gran parte de Formosa y norte de Salta habrá alerta roja, la cual implica que la situación puede “afectar a todas las personas, incluso a las saludables”. En cuanto al alerta amarillo por calor para Salta y Formosa, se remarcó que puede ser peligroso “sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas” mientras que el nivel naranja implica un mayor peligro para los grupos de riesgos.

Por otra parte, se advirtió que parte de Tucumán, este y centro de Córdoba, centro y sur de Santa Fe y el resto de Entre Ríos se enfrentarán a un alerta amarilla por calor extremo. Por tal motivo, se aconsejó a la población mantenerse hidratada, no exponerse a altas temperaturas, evitar actividad física y usar roba liviana.

