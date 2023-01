“Messidra” y “Sean Eternos”: el bar que le rinde homenaje a la Scaloneta con tragos de autor

"Tenemos casi cuatro años para seguir celebrando que somos campeones, la espuma va a tardar en bajar", asegura Danilo, dueño de Nacional, el bar que fundó en la provincia de Río Negro hace cinco años

Desde que la Selección Nacional capitaneada por Lionel Messi alzó la copa en Qatar, la alegría que despertó el anhelado triunfo inspiró muchos homenajes en todos los rincones del país. La bandera celeste y blanca sigue colgada en las ventanas y balcones, pintada en el pelo para hacerle honor al corte de Emiliano El Dibu Martínez, en las camisetas, y ahora también le rinden tributo en los tragos de autor. Un bar de la provincia de Río Negro agregó a su carta de coctelería dos ediciones limitadas que se viralizaron por el amor a la Scaloneta: “Sean Eternos” y “Messidra”.

Cada partido del Mundial se vivió con el corazón en boca desde aquella inesperada derrota en el debut contra Arabia Saudita que puso en jaque la fe en el equipo, y por eso, surgió el ritual de celebrar cada victoria en el camino a la final del mundo. Tal como sucedió en toda la Argentina, la esquina donde se encuentra el bar Nacional, en la intersección de Rodhe y Sarmiento de la ciudad de General Roca, Río Negro, se convirtió en punto de encuentro. En cada brindis crecía la ilusión, y el pedido de los clientes de una bebida que llevara el nombre de los jugadores.

La alegría copaba la esquina donde está ubicado Nacional Bar luego de cada triunfo en los partidos del Mundial

Un brindis por la Scaloneta

Danilo Casalini, uno de los dueños del establecimiento, reconoce que la idea ya estaba dando vueltas en su cabeza desde que los futbolistas alcanzaron la gloria en la Copa América, pero apeló a su sexto sentido de cabulero y eligió aguardar a que el sueño más grande se cumpliera. “Sentía que iba a estar mal si creaba un trago y quedábamos afuera del Mundial; preferí esperar y cuando pasó lo que todos deseábamos, nos pusimos manos a la obra con mi compañera de barra, Sofi Paniceres”, explica en diálogo con Infobae.

Primero nació la “Hambur Dibu”, que presentaron un 23 de diciembre en honor al número que identifica al arquero marplatense que se ganó el cariño de los hinchas y se convirtió en ídolo de multitudes. “La hicimos triple por las tres copas, y por su contundencia, porque es un deportista con mucha personalidad, así que es una hamburguesa grande para compartir”, describe Danilo. El plato entre dos panes está compuesto por los tres medallones de carne de 100 gramos, rodajas de tomate, doble cheddar, huevo, alioli y las clásicas papas fritas como guarnición.

La hamburguesa Dibu es una de las estrellas de la casa en honor a la pasión por la Scaloneta (Instagram @nacional.bar)

“Igual de deseable que el Dibu”, la promocionan en sus redes sociales, y sin dudas fue un acierto que se volvió de las opciones más pedidas. Para acompañar la propuesta gastronómica crearon tragos donde cada detalle está pensado para honrar a la Selección y llevar con orgullo el sentimiento nacional que también hace referencia al nombre del bar. Así surgió “Sean Eternos”, un elixir celeste presentado en un copón que se corona con espuma blanca, y una carta miniatura de 5 de copas, como un guiño a las anécdotas que revelaron los jugadores en los documentales previos al Mundial.

“Es una reversión de otro cóctel de la casa, Cerro Otto, del que es autora Sofi. Tiene vodka, Blue curacao y licor de chocolate, pero juntos pensamos cómo darle una vuelta de rosca y funcionó muy bien; podría considerarse una opción para después de comer, como un postre, por su cremosidad y dulzor”, detalla el joven de 34 años. “Me sorprendió porque lo subí a Twitter como si fuese a hablarlo con mis cinco seguidores, nada más, y después le gustó tanto a la gente que se hizo viral”, agrega. aún sorprendido por el poder masivo de las redes sociales.

"En Nacional está prohibido olvidar que somos campeones; nosotros no lo olvidamos, al contrario, queremos seguir reivindicando a la hermosa Scaloneta", aseguran en las redes sociales del bar de la provincia de Río Negro

Una vez por mes hacen fiestas temáticas en el bar, y en diciembre suelen ser varias las opciones que barajan para estar a tono con las fiestas. Este año fue diferente, y estaba claro que al salir campeones del mundo no sería la decoración navideña la protagonista, sino toda la ambientación mundialista. “Fue muy divertido, y todos querían sacarse fotos parecidas a las del Dibu y Messi con la Copa, así que invertimos un poco en detalles, y más que nunca hubo motivos de sobra para brindar por ese momento inolvidable”, revela sobre la felicidad que quedó capturada en las fotos de aquella noche donde revivieron el triunfo.

La incorporación más reciente es el trago veraniego “Messidra”, creado por Danilo, y que además tiene como valor agregado una calcomanía del crack rosarino que los clientes se llevan de regalo, realizada por la diseñadora gráfica y emprendedora Ayelén Carballo. “Alto Valle es una región productora de la que se distribuye a todo el país, donde hay mucha variedad de fermentos, muchos jugos de manzana, y estamos acostumbrados a tomar sidra”, explica sobra la elección de uno de los ingredientes. Y confiesa: “Tuve que investigar un poco para hacer este humilde homenaje a Messi, sabiendo que de por sí no es alguien que consuma mucho alcohol, y encontré que en su casamiento pidieron tragos con frutos tropicales, sobre todo con ananá”.

Danilo Casalini tiene 34 años, es líder en coctelería de autor y hace cinco años fundó el bar Nacional en su ciudad

Hizo su magia y logró un trago fresco y liviano, ideal para estas épocas del año donde las temperaturas suben: una combinación de jugo de ananá, vermut blanco, amargo obrero -aperitivo de Rosario como Lionel-, menta, limón, almíbar simple y sidra. Una vez más, hubo una respuesta exitosa por parte de los clientes, y Danilo agradece el acompañamiento a lo largo de los cinco años desde que abrieron el local, por todas las altas y bajas épocas que atravesaron. “Como todos, el rubro gastronómico sufrió mucho durante la pandemia de coronavirus, así que estamos muy contentos de repuntar un poco, y somos un bar chiquito que resistió como pudo”, reconoce.

Prohibido rendirse

Al igual que muchos, Danilo no puede evitar sentirse identificado con el mensaje de perseverancia que inspiró la Selección, porque él también apostó por sus sueños contra viento y marea. “Así como Messi no se rindió en cinco mundiales, uno también puede no rendirse buscando su trabajo, su proyecto, y persistir para conseguirlo”, reflexiona. Considera fundamental la crianza de su padre, que siempre le inculcó su espíritu emprendedor, lo motivó a perder el miedo y a animarse a ir detrás de su vocación.

Sofía Paniceres es autora del trago "Cerro Otto", que luego reversionó junto a Danilo para crear "Sean Eternos"

“Fui a Buenos Aires, estudié Relaciones Públicas, Ceremonial y Protocolo, pero no me convencía del todo y un día hice un curso básico de coctelería y me enamoré”, recuerda. Sintió deseos de volver a su ciudad y hacerle honor al consejo de su papá, de ser fiel a ese pálpito interno que indica que hay pasión para dar el salto. “El bar nació con la idea de crear un lugar centrado en la coctelería, porque en la zona no había muchas opciones, y me la jugué con una carta creada por mí, con lo que sabía hacer; primero alquilamos y después con otros socios lo pudimos comprar”, cuenta.

“Empecé con eventos, después di clases, y terminé con un bar que me abrió las puertas, me dio confianza y estoy viviendo de lo que me gusta. Lo tomo con humildad, y sobre todo con mucho agradecimiento”, relata sobre el camino que lo trajo hasta el presente. Una de las mayores satisfacciones que le dejó el 2022 fue la de amalgamar su faceta de futbolero con la de bartender. “Como toda persona de mi generación, no había vivido nunca un Mundial así, que fue algo muy loco, con todo el mundo viviéndolo a full de principio al fin, con tanta emoción y ansiedad”, comenta.

La camiseta celeste y blanca, presente en cada festejo por la alegría mundialista que invadió los corazones de los hinchas con un triunfo inolvidable

La profesión que eligió al principio tuvo sus limitaciones, y temió que la coctelería de autor se restringiera a un circuito de lugares costosos y exclusivos con poco espacio para emprender. “Ahora se está volviendo algo más popular y eso me parece genial, porque el objetivo principal es brindar una experiencia, y generar un ambiente piola para que los clientes la pasen bien y se lleven más que un trago, una anécdota”, asegura. Como buen apasionado por lo que hace, Danilo ya está pensando en otro homenaje para las próximas semanas: nada más y nada menos que un cóctel en tributo a Julián Álvarez. “La Araña es muy querido por todos, y creo que es un ejemplo para un montón de chicos; yo ya lo quería porque soy hincha de River, y ahora que tenemos casi cuatro años para disfrutar que somos campeones del mundo, hay que aprovecharlos”, sentencia con orgullo.

