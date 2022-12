Hubo 189 personas atendidas por el SAME en la Ciudad de Buenos Aires: 13 continúan internadas tras los festejos de Argentina campeón del mundo

Un hincha trepado a las luminarias de la Ciudad. No fue el único. (Franco Fafasuli)

Desde el SAME y la Ciudad de Buenos Aires confirmaron hoy por la mañana a Infobae que como producto de los festejos durante el recibimiento de la Selección Argentina, se registró un total de 189 personas atendidas por el SAME en el territorio porteño. De ese total, 125 personas fueron atendidas mediante telemedicina, 40 recibieron asistencia de las motos medicalizadas, 24 fueron asistidas por las ambulancias sin necesidad de ser trasladados, y otras 20 requirieron traslados a diferentes Hospitales de la Ciudad como producto de politraumatismo por caídas, o con heridas cortantes principalmente.

A su vez, el doctor Alberto Crescenti, titular del SAME, le precisó a este medio que son 14 personas -nueve policías y cuatro particulares- las que aún continúan internadas con politraumatismos diversos. Todos ellos permanecen en observación en los hospitales Fernández y Rivadavia, aunque ninguno presenta heridas de gravedad.

Por otra parte, durante la jornada de ayer el 911 atendió unos 795 llamados por asistencias médicas y personas extraviadas, en tanto que también se produjeron 23 detenciones, según precisaron desde Policía de la Ciudad a este medio.

Te puede interesar: El comunicado de la familia del joven de 24 años que murió durante los festejos del domingo por la obtención del Mundial de Qatar 2022

En este sentido, hubo 9 detenidos, algunos fueron por intentos de robo y otros incidencias aisladas. A su vez, por la noche se concretaron otros 14 arrestos por los incidentes en la zona del Obelisco.

En dichos disturbios, 21 efectivos policiales resultaron heridos con piedras y botellazos.

Desalojo en el obelisco

El complejo 911, en tanto, recibió 511 pedidos de asistencia por personas accidentadas, lesionadas o con requerimiento médico. La mayoría fue asistida en el lugar y 64 personas fueron derivadas a hospitales porteños. Además, se recibieron 284 llamadas por personas extraviadas, en su mayoría derivadas al Centro de Monitoreo Urbano (CMU) de Diagonal Norte y Cerrito, que permitió que todas las personas fueran halladas.

Según estimaciones en toda la traza de la 9 de Julio y la Autopista 25 de mayo, durante la jornada de ayer se congregaron más de 4 millones de personas.

Te puede interesar: El comunicado de la familia del joven de 24 años que murió durante los festejos del domingo por la obtención del Mundial de Qatar 2022

Hinchas trepados en los semáforos, una constante

Crescenti destacó ayer que, en general, “la gente se ha portado bien” y que el servicio de emergencia de la Ciudad brindo asistencia en el lugar de los festejos a dos personas sufrieron “una crisis convulsiva” y otros “lipotimias” por la elevada temperatura, que alcanzó los 30 grados este martes. No necesitaron ser derivados.

El titular del SAME recordó que el domingo último, cuando la Selección nacional se alzó con la copa del Mundo en Qatar tras vencer en la final del mundial a Francia en los penales, hubo 340 heridos atendidos. Y deslizó que “lamentablemente la gente a veces no hace caso” en relación a los cuidados de no treparse a las luminarias, techos, semáforos y árboles en los festejos.

En la provincia

Ni desde Nación ni desde la Provincia de Buenos Aires informaron oficialmente sobre la cantidad de heridos que hubo durante los festejos por el título obtenido por el equipo que dirige Lionel Scaloni y comanda Lionel Messi.

Dos hinchas se tiraron desde un puente peatonal

Además, los dos jóvenes que se arrojaron desde un puente sobre el ómnibus descapotable que trasladaba a los futbolistas mientras circulaban sobre la avenida Dellepiane no sufrieron heridas de gravedad: uno cayó dentro del vehículo, pero el otro golpeó contra el asfalto, aunque enseguida se levantó.

La caravana tenía previsto llegar hasta el Obelisco, pero ante la imposibilidad de hacerlo, debido a la multitud que colmaba la calles porteñas y las autopistas, el ómnibus trasladó a los jugadores hasta el Parque Roca y, desde allí, los campeones abordaron varios helicópteros de la Policía Federal para retornar al predio que la AFA tiene en Ezeiza. Eso sí, antes sobrevolaron la Ciudad.

Daños

Más allá de los heridos, hubo distintos incidentes registrados en varios puntos de la Ciudad, especialmente el robo de neumáticos en muchos autos, daños a semáforos y columnas de iluminación.

(Franco Fafasuli)

También hubo problemas en la traza del Metrobus, sobre la Avenida 9 de Julio, donde los simpatizantes rompieron techos y otros elementos de las paradas.

También hubo daños en las puertas de ingreso al Obelisco, ya que varios simpatizantes rompieron los candados y luego subieron las escaleras para llegar a lo más alto del monumento, que además quedó repleto de pintadas en su base.

A mazazos rompieron la puerta del Obelisco





Seguir leyendo