Mataron a su hijo en un boliche en 2006 y ahora presentó un proyecto para crear una Agencia Nacional de Nocturnidad

En marzo de 2007, Oscar Castellucci creó una Asociación Civil que lleva el nombre de su hijo Martín, asesinado a golpes por un patovica

Cuando sonó el teléfono, en la madrugada del 3 de diciembre de 2006, Oscar Castellucci dormía en su departamento de Barrio Norte. Aunque no recuerda con precisión la hora, lo que aún persiste en su memoria es el viaje cargado de dudas hasta el Hospital Evita, donde habían trasladado de urgencia a su hijo, Martín. Esa noche, el joven de 20 años, estudiante de Veterinaria en la Universidad de Buenos Aires, salió a bailar y discutió con un patovica en la puerta del boliche “La Casona” de Lanús, porque no dejó entrar a uno de sus amigos. En medio de la discusión, Martín recibió una golpiza salvaje. Cuatro días después, murió.

Tras el asesinato de su hijo, por los golpes que le propinó José Segundo Lienqueo Catalán, ex boxeador y ex “patovica” de ese local bailable, Castellucci creó la Asociación Civil que lleva el nombre de Martín. Desde allí se dedicó, entre otras cosas, a batallar contra la violencia institucional. En 2008 su trabajo desembocó en la sanción de la Ley 26.370, que regula la habilitación del personal que desempeña trabajo de control de admisión y permanencia de público en bares, pubs, discotecas y otros lugares de esparcimiento.

Ahora decidió dar un paso más. De la mano del diputado Eduardo Toniolli, este miércoles presentarán un proyecto de ley que promueve la creación de una Agencia Nacional de Nocturnidad. La idea de crear un organismo que regule el funcionamiento de boliches y otros lugares de diversión apunta a generar “salidas seguras” para los jóvenes, el control de los patovicas y las situaciones de violencia que se registran que, muchas veces, involucran a empresarios y fuerzas de seguridad.

La propuesta, que será presentada a las 10 en el Auditorio del Anexo A de la Cámara de Diputados de la Nación, fue enriquecida en diálogo con organizaciones juveniles, empresarios y trabajadores del sector, y asociaciones de familiares de víctimas. “El objetivo es intentar garantizar la seguridad de nuestros pibes. Necesitamos que puedan salir y puedan volver sanos y salvos, que no haya más discriminación, que no haya más Martines”, dice Castellucci a Infobae.

A la conversación se suma el diputado y cuenta los entretelones del proyecto que le hizo llegar Castellucci a principios de este año. “Se acercó junto con Agustín Balladares, concejal de Lanús, y me explicó que la creación de la Agencia Nacional de Nocturnidad es un viejo anhelo que tenía después del asesinato de su hijo, Martín”, cuenta el diputado a este medio.

Este miércoles 16 de noviembre presentarán un proyecto de ley que promueve la creación de una Agencia Nacional de Nocturnidad

Sobre el proyecto

“La noche siempre fue un lugar reservado para el ocio, el disfrute y el entretenimiento. Aunque, en ocasiones, es un lugar en el que se cuelan la violencia y la discriminación. ¿A quién no le pasó o no conoce a alguien que le pasó haber sufrido un hecho de violencia o de discriminación en un boliche, en un recital o en un ámbito nocturno? El Estado suele ausentarse o estar presente solamente a través de sus organismos de control y de seguridad que, muchas veces, terminan siendo parte del problema y no de la solución”, asegura Toniolli en el video que filmó para anunciar el proyecto de ley.

Según indica en sus fundamentos, el proyecto de ley se inscribe en “la necesidad de implementar políticas públicas integrales, coordinadas y eficaces relativas a la nocturnidad, para poder prevenir, detectar y generar estrategias tendientes a erradicar las violencias en todas sus manifestaciones”.

Además destaca que, hasta el momento, “no existe ningún organismo que se encargue de manera transversal de impulsar políticas públicas que propicien la importancia de la noche como un espacio de convivencia e intercambio para personas de todas las edades, géneros y culturas, y en ese marco generar políticas que promuevan entornos saludables y libres de violencias”.

Oscar Castellucci impulsa la creación de una Agencia Nacional de Nocturnidad

A lo largo de sus 18 artículos, la propuesta apunta a la creación de una línea de atención telefónica gratuita de alcance nacional, disponible las 24 horas de todos los días del año, “para la atención de denuncias y consultas en materia de eventos y espectáculos musicales, artísticos y de entretenimiento en general nocturnos”.

“Cuando pasan por una situación de violencia, muchos jóvenes se sienten desamparados. En este caso, la línea funcionaría como una especie de ‘soga’ del Estado: ofrecería desde una guía sobre cómo proceder, hasta asistencia médica”, apunta Toniolli acerca del artículo N° 13, sugerido e incorporado por Oscar Castellucci.

El proyecto también propone la creación de un Observatorio Nacional de Nocturnidad. “Tendrá la misión producir y analizar información referida a la situación de las problemáticas de la nocturnidad, fijar los parámetros para evaluar la efectividad de las políticas públicas diseñadas, y brindar información relevante para la modificación y mejoramiento de las mismas”, dice la letra.





El proyecto de ley completo:





