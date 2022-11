Donatienne Hissard, directora de Campus Francia: “Venimos para difundir nuestro sistema de enseñanza superior y reclutar talento argentino”

Donatienne Hissard, directora general de Campus France, agencia gubernamental para la promoción de la educación superior francesa, llegó a Argentina para participar de la Feria Internacional de Educación Superior, en Mar del Plata

Desde mayo pasado, Donatienne Hissard es la directora general de Campus France, la agencia gubernamental para la promoción de la educación superior francesa. En esa calidad, visita la Argentina para participar en Mar del Plata, del 15 al 18 de noviembre, de la Feria Internacional de Educación Superior Argentina (FIESA), de la que Francia es el país invitado de honor. Además de Hissard, habrá diez representantes de universidades y escuelas superiores francesas.

Previamente, este lunes 14 de noviembre, Campus France estará presente en el evento Expo Estudiar en Europa que contará con 40 stands de universidades, embajadas y agencias europeas (entre ellas, diez francesas) para difundir los estudios superiores en Europa. Esta actividad se desarrollará de 16:30 a 20 horas en la ciudad de Buenos Aires, en el Hotel NH Collection Buenos Aires Centro Histórico (Bolívar 120), con entrada libre y gratuita.

En Argentina, una oficina de Campus France fue creada en enero de 2000, hace más de 20 años, y funciona en el seno del Institut français d’Argentine, el organismo de la Cancillería gala para la promoción de la cultura y de la lengua francesas.

En FIESA, feria que busca generar redes de cooperación entre instittuciones de educación superior y una plataforma de vinculación de nuestro país con el mundo, habrá capacitaciones, seminarios y talleres. Asistirán representantes de universidades argentinas y extranjeras, institutos de formación superior, referentes de instituciones gubernamentales, organismos, asociaciones, redes internacionales, y autoridades de embajadas y consulados. La temática girará en torno a la cooperación internacional, financiamiento y proyectos internacionales, redes y convenios. La Feria se desarrollará en el NH Gran Hotel Provincial de Mar del Plata y tendrá a la Universidad Nacional marplatense como anfitriona.

El martes 15 comienza la 2a edición de FIESA, de la que Francia es el país invitado de honor

Donatienne Hissard es una especialista en Asia y en los desafíos de la geopolítica. Egresada del Instituto Nacional de Lenguas Orientales y de Ciencias Políticas, hizo casi toda su carrera en la diplomacia y la cooperación internacional, tanto en Francia como en el extranjero (Bélgica, China, Italia). Hasta su nombramiento por el presidente Emmanuel Macron al frente de Campus France, se desempeñaba como directora adjunta para el Desarrollo sostenible en el Ministerio de Europa y Asuntos Extranjeros.

En entrevista con Infobae, explica cuáles son sus expectativas para esta visita a Argentina, describe las ventajas del sistema de educación superior francés y el interés de su gobierno de atraer talento argentino, además de los requisitos para estudiar en Francia y las puertas que abre una formación en ese país.

Entre Francia y Argentina hay una rica historia de intercambio y una mutua atracción cultural. El interés por el aprendizaje del francés ha conocido un nuevo impulso en los últimos años en nuestro país, de la mano de la globalización y el acceso más fácil a los viajes internacionales.

— ¿Qué resultados espera Francia de la promoción de sus universidades en el extranjero?

— Por un lado, el objetivo principal de la presencia de Campus France y de las instituciones francesas, en las ferias de educación superior en el extranjero, es dar a conocer nuestro sistema de enseñanza superior y su alta calidad. Tenemos un sistema educativo amplio y muy diverso -con instituciones públicas y privadas-, universidades, escuelas de negocios, de ingeniería, de arquitectura y arte, pero también escuelas especializadas en arte, diseño o gastronomía, que son conocidas en todo el mundo. Nuestras instituciones están cada vez más presentes en las clasificaciones internacionales: ocupamos el tercer puesto del mundo en la clasificación de Shanghai. Francia destaca en la última clasificación del Times Higher Education, sobre todo en física, pero también en ciencias sociales. Con un total de 24 instituciones en el Top 100, Francia domina la clasificación mundial de másteres en gestión del Financial Times en 2022: es el país mejor situado del mundo, por delante de Estados Unidos y el Reino Unido. Por último, en una nueva clasificación dada a conocer recientemente por QS (Quacquarelli Symonds) y dedicada a la sostenibilidad, Francia es el cuarto país de Europa, con 24 instituciones clasificadas. También estamos aquí para reclutar estudiantes argentinos de excelencia: somos conscientes de que hay mucho talento en Argentina, y creemos que Francia tiene algo que ofrecerles.

— ¿Cuáles son las condiciones para estudiar en Francia? ¿Es una posibilidad abierta a todos?

— En primer lugar, creo que es esencial que los estudiantes definan su proyecto de estudios: saber a qué campo dedicarse, qué título preparar, explorar las posibilidades profesionales... Nuestros espacios Campus France, que son oficinas en todas las embajadas francesas del mundo, están ahí para orientar a los estudiantes y responder a todas sus preguntas. Dependiendo del curso que se desee solicitar, las condiciones pueden ser diferentes, en cuanto al nivel de la titulación, el nivel de idioma, etc. Por ejemplo, si un estudiante quiere solicitar una licenciatura en Francia, se le pedirá su bachillerato. Si es para un máster, se les pedirá un diploma de licencia. Por último, para el doctorado, generalmente se les pedirá el título de máster. Lo que hay que recordar es que, para venir a Francia, los estudiantes internacionales deben acudir a la plataforma Études en France. Se trata de un sitio web en el que el estudiante puede realizar todos los trámites de inscripción en un centro de enseñanza superior, hasta la solicitud de un visado de estudios. Una vez que una institución ha aceptado al postulante, éste puede dirigirse al consulado francés, donde, si no tiene beca, tendrá que demostrar que dispone de recursos económicos suficientes para mantenerse durante la estadái en Francia.

Francia tiene una amplia y atractiva oferta académica para los estudiantes de todo el mundo (Campus France)

— Tengo entendido que ya es posible obtener dos diplomas -francés y argentino- para una misma carrera universitaria. ¿Cuál es el alcance de esta modalidad?

— En este momento tenemos 100 dobles titulaciones entre instituciones de educación superior argentinas en francés. El establecimiento de este tipo de título ofrece a los estudiantes argentinos y franceses la posibilidad de obtener, además del título de su institución de origen, un segundo título otorgado por otra institución en Francia. Se trata de un método de estudio cada vez más popular entre los estudiantes, ya que se considera un trampolín para una carrera con orientación internacional.

— ¿Cuántos estudiantes extranjeros hay en Francia? ¿Y cuántos de ellos son argentinos?

— Actualmente hay 400.026 estudiantes internacionales en Francia. Las nacionalidades más representadas, en orden descendente, son: Marruecos, Argelia, China, Italia y Senegal. Según nuestras últimas cifras, en 2022 acogeremos a más de 850 estudiantes argentinos. Aunque las cifras siguen mejorando en la región, me refiero a América Latina, todavía tenemos pocos estudiantes latinoamericanos. Por eso asistimos a esta feria, queremos atraer más talento argentino.

— ¿Cuál es el atractivo de Francia para los estudiantes extranjeros? ¿Por qué eligen este país?

— En Francia, los estudiantes extranjeros tienen acceso a una educación de muy alta calidad. Las clasificaciones internacionales, a las que ya me referí, así lo atestiguan. Tenemos una sólida reputación en investigación e innovación: somos el segundo país del mundo en medallas Fields (matemáticas) y el cuarto en premios Nobel. El Estado francés invierte masivamente en educación e investigación. Los estudiantes se benefician del apoyo de profesores de renombre. Asimismo, podemos garantizar una excelente infraestructura: aulas, bibliotecas, laboratorios de investigación, etcétera. Por otra parte, el costo de la educación superior es relativamente bajo. En nuestras universidades públicas, un estudiante no europeo paga menos de 4.000 euros por un año de máster, y un estudiante europeo estudia casi gratis. En cuanto a las oportunidades de prácticas y de trabajo, debo decir que es relativamente fácil para un estudiante encontrar unas prácticas en Francia; no en vano nos apodan “la nación de las start-ups”. Cuando un estudiante extranjero completa dos años de máster en Francia puede obtener un visado de un año para quedarse y encontrar trabajo. Tenemos más de 1600 cursos en inglés, por lo que no es necesario dominar el francés para estudiar en nuestro país. Finalmente, el valor del diploma: tener un diploma francés y europeo se convierte en una ventaja en términos de empleabilidad; cuando el estudiante regresa a su país de origen, multiplica las posibilidades de encontrar un trabajo.

Campus France funciona en el Instituto Francés de Argentina

— ¿Existen preferencias marcadas en la elección de los estudios universitarios a seguir en Francia?

— El 60% de los estudiantes argentinos elige estudiar en una universidad (educación superior pública), el 11% elige escuelas de negocios y el 14% escuelas de ingeniería. Los campos de estudio más populares para los estudiantes argentinos son la literatura, los idiomas y las humanidades y ciencias sociales. El segundo lugar es para las ciencias duras.

— ¿Los estudiantes extranjeros se concentran en París o se distribuyen por toda Francia?

— París (departamento de Île-de-France) es la ciudad con mayor número de estudiantes internacionales, con un 30% del total. Sin embargo, hay otras regiones que también atraen a muchos estudiantes, especialmente Auvernia-Ródano-Alpes 7% (Lyon) y Occitania (Toulouse) 4%. Lille, Montpellier, Burdeos, Estrasburgo y Marsella son ciudades dinámicas que los estudiantes extranjeros aprecian porque ofrecen una excelente calidad de vida.

