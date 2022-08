Conmoción en Berisso: recibió la descarga de una ducha eléctrica y su hija de 2 años la encontró muerta en el baño

Una mujer de 33 años murió en su casa de Berisso tras recibir una descarga de la ducha eléctrica de su baño (Imagen ilustrativa/Shutterstock)

Un trágico episodio ocurrió ayer por la tarde en la ciudad bonaerense de Berisso, donde una mujer murió tras recibir la descarga eléctrica de una ducha cuando se estaba bañando. La víctima fue encontrada sin vida por su hija de 2 años, quien ingresó al baño instantes después del fatal accidente.

Fuentes vinculadas a la investigación le confirmaron a Infobae que la víctima, identificada como Gerónima Sánchez Aquino, de 33 años, sufrió la descarga mortal cerca de las 14, cuando terminó de asearse y quiso apagar el termotanque eléctrico. “Hizo una mala maniobra para desenchufarlo y quedó pegada al cable”, le precisaron a este medio.

Aquino, de nacionalidad paraguaya, fue encontrada muerta por su hija de 2 años en el baño de su casa, ubicada en calle 10 entre 133 y 134, en la localidad de Villa Argüello. La menor ingresó al ambiente pocos minutos después de que su madre fuera víctima del choque de corriente, aseguraron las fuentes.

Desde Defensa Civil de Berisso informaron a la agencia Télam que los vecinos del barrio fueron alertados por los gritos de la niña, tras lo cual dieron aviso de lo que estaba ocurriendo el 911.

A los pocos minutos, efectivos policiales de la Comisaría 4a de Berisso llegaron al domicilio junto con médicos del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) y personal de Defensa Civil. Los investigadores explicaron que, al llegar, la mujer se encontraba mojada y desnuda, sin signos vitales y con los cables de “la ducha eléctrica entre sus manos”. En consecuencia, la principal hipótesis apunta a que se trató de “una mala y precaria instalación eléctrica, sumado a un descuido por parte de la víctima”.

A pesar de los esfuerzos, los profesionales de la salud no pudieron salvarle la vida y confirmaron su fallecimiento en el lugar. En tanto, al revisar a la niña dieron cuenta de que su cuerpo no estaba mojado y que estaba en buen estado de salud, por lo que se supone que ella no había entrado a la ducha.

Tras confirmar la muerte de la mujer, los efectivos convocaron al personal de la Policía Científica para llevar adelante las pericias correspondientes y se trasladó el cuerpo a la morgue para la autopsia de rigor.

La causa fue calificada como “averiguación causales de muerte” y quedó a cargo de la UFI N° 11 del Departamento Judicial de La Plata, a cargo del doctor Álvaro Garganta.

Días atrás, la ciudad de Berisso había sido noticia por el trágico incendio de una vivienda en el murieron un niño, una adolescente y un joven. Según precisa la agencia Télam, los fallecidos fueron identificados como Santimo Uriel Leytes, de 5 años, Carla Lucía Lezica, de 16, y Jonathan Ezequiel Thies, de 23.

Otras tres personas mayores fueron hospitalizadas, según confirmaron el titular de Defensa Civil de Berisso, Roberto Scafati y el oficial a cargo de Bomberos, Mario Belonni, desde el domicilio ubicado en la calle 166, entre 13 y 14.

El fuego destruyó la casa y se propagó a un lateral del club CEYE de Berisso, donde se estaba disputando un partido de voley, el cual fue totalmente evacuado por las autoridades a modo preventivo. El hecho está caratulado como averiguación causales de muerte.

