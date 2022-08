Córdoba: una mujer murió atropellada por el tren, pero salvó a su bebé al arrojarlo a un costado de las vías

La mujer volvía a su casa después de llevar a su hijo a un control médico (Gentileza: El Doce TV)

Una mujer murió al ser atropellada por un tren en el barrio Cooperativa Los Artesanos, en las afueras de la capital de Córdoba. Sin embargo, llegó a arrojar a su bebé de cinco meses al costado de las vías y de esa forma logró salvarlo, aunque el menor permanecía internado y en grave estado.

De acuerdo con lo que informaron los medios locales, el accidente ocurrió durante la tarde de este martes, cuando la víctima fatal, identificada como Pamela Farro, de 24 años y de nacionalidad peruana, estaba caminando con su pequeño hijo en brazos.

La mujer regresaba a su casa luego de haber llevado al niño a un control en un centro de salud de una localidad cercana, pero al cruzar las vías fue sorprendida por un ferrocarril de carga de la empresa Nuevo Central Argentino, que la arrolló, matándola en el acto, según relató un testigo al portal Córdoba 24.

Según se informó en el sitio, a los pocos minutos del hecho llegaron al lugar agentes de la Policía local alertados por vecinos: encontraron el cuerpo sin vida de la madre y a su bebé a unos pocos metros de distancia. El menor fue trasladado a un hospital cercano, donde quedó internado en terapia intensiva con un diagnóstico de traumatismo de cráneo, por lo que su condición era delicada.

En tanto, el personal de la fuerza de seguridad se dirigió hasta la estación Ferreyra, en la ciudad homónima, donde se entrevistó con el maquinista del tren que protagonizó el accidente, el cual no frenó en ese momento y aseguró que no lo hizo porque no se dio cuenta de lo que sucedió.

”Puede que el conductor no haya tomado conocimiento de lo que pasó”, había anticipado el comisario Gustavo Ceballos a El Doce TV.

En diálogo con ese mismo medio, Gabriela Gargate, presidenta del centro vecinal Cooperativa Los Artesanos, confirmó que la víctima había llevado a su hijo a un dispensario y que “regresando, no vio que el tren venía y la embistió”, pero que antes “arrojó al bebé” para salvarlo.

La Policía encontró el cuerpo de la mujer y, a los pocos metros, a su bebé aún con vida (Twitter: @PoliciaCbaOf)

Además, la funcionaria detalló que “todos los días” los vecinos del barrio atraviesan las vías para ir a hacer trámites o concurrir al colegio, por lo que siempre “cruzan niños y adultos con bebés”, pero “el tren no para porque roban y tampoco toca bocina”.

En tanto, Jennifer Guzmán, amiga de Pamela y la última persona en verla con vida, relató a Córdoba 24 las últimas horas de la mujer. “La había dejado en el dispensario, y minutos después me dicen que la había atropellado el tren. Me quise acercar a ella y no me dejaron. Lo único que pude fue cargar al bebé”, contó.

Además, comentó que algunos testigos de la tragedia revelaron que la madre del bebé estaba caminando por las vías hablando por celular con su otra hija, por lo que no escuchó que se acercaba el ferrocarril hasta que fue demasiado tarde.

En un hecho similar, este domingo un niño de 4 años murió al ser atropellado por una formación del tren Roca a la altura de la estación Bosques, en el partido de Florencio Varela, cuando se alejó de su mamá cuando se dirigían a un cumpleaños.

Luego del accidente, un grupo de aproximadamente 60 vecinos comenzó una protesta en el lugar donde murió el chiquito. Fue en ese contexto que agredieron salvajemente al maquinista: “Lo golpearon y le arrojaron piedras e, incluso, en un momento intentaron prender fuego el tren con él adentro”, precisaron fuentes de la investigación.

