Por la mañana leía expedientes y por las noches contaba chistes en bares: el abogado que dejó todo por el stand up

Leandro Igounet empezó a hacer videos de la Ciudad de Buenos Aires viajando en subte porque no había plata para salir de vacaciones

“Si no querés llegar a ningún lado, venite a la estación San José que se encuentra la “Faculad” de Ciencias Sociales (le falta la letra “t” al cartel). En esta faculad hay una curiosa rampa donde te lleva a la nada misma. Re loco todo”, así comienzan los desopilantes videos del humorista Leandro Igounet (@leaigounet en Tik Tok), en los que aparece corriendo por distintos lugares de la ciudad de Buenos Aires y otros puntos del país, con millones de reproducciones. Éste en particular ostenta casi 6 millones.

Leandro Igounet (37) no es guía turístico, ni agente de viajes. Es comediante devenido tiktoker exitoso y antes de eso, se recibió de abogado en la UBA. Sus divertidos videos recorriendo o “corriendo” por diferentes puntos de interés, tiene una particularidad. Además de información real, pura y dura están mechados con sus observaciones de tono elevado.

La improvisación es un ejercicio que realiza desde 2007, cuando empezó a tomar clases de Stand Up, y empezó a convertirse en un modo de vida, cuando durante 10 años, formó parte del elenco de Ja-Stand Up, en el Paseo La Plaza. Hace tres, presenta Gracioso.

Leandro Igounet hace tours graciosos por las universidades para sus redes sociales. Fue a la "Faculad de Ciencias Sociales" y quedó maravillado

Gracioso es verlo correr en cada video. Lo hizo en un principio porque los reels de Instagram duraban 60 segundos. “Quería mostrar cosas y me sentía un boludo parado al lado de algo. Eran todos los videos iguales. Sentía que perdía tiempo y un día empecé a correr, pasé corriendo delante del Obelisco, pasé corriendo delante de las esculturas de Olmedo y Portales. Quedó gracioso la primera vez y la gente empezó a preguntar por qué corre y salió la frase porque “estoy recorriendo” .

Al principio mostraba atracciones en base a recorridos en subte. Siempre bajaba de una estación y mostraba qué ver. Todavía lo sigue haciendo, pero menos. “Me empezó a pasar que me dijeron ‘¿vos sos el de los subtes?’ Y yo no quiero que se me asocie por un solo tipo de contenidos y empecé a recorrer facultades”. El tiktoker encontró un “nicho” nuevo para sorprender con mucho contenido.

Cuando Leandro empezó a tomar clases de stand up sintió que esa actividad le "volaba la cabeza"

Fue a la facultad de Derecho, donde se recibió de abogado y el video se viralizó de inmediato. “Lo levantaron las cuentas de la facultad, UBA Derecho, muchos estudios jurídicos. Y cuando fui a la de Sociales, que fue relativamente hace poco, ese desbordó mal, subí el video y, en menos de dos horas, tenía 3 millones de reproducciones. Prendía la tele estaba Canosa hablando de eso, el partido Obrero publicándolo, las cuentas del CBC oficial y sociales”.

Leandro cuenta que le gusta hacer “inteligencia” antes de ir a un lugar. “Hace unos años en Sociales hubo una performance porno y se viralizó eso también. Lo vi en Twitter, buscando información lo volví a rechequear y cuando pasé por la mesa del Partido Obrero dije acá tengo que hacer algo, mostrar un poco eso y lo que está bueno es que muchas veces los contenidos me lo proporcionan los estudiantes. Les pido que me cuenten qué hay para ver. La gente a veces se copa, como por ejemplo cuando me contaron lo de la rampa que no te lleva a ningún lado. Muy bizarro”, expresa.

El primer "alto destino" propuesto en Tik Tok por el humorista Leandro Igounet, Cabildo y Juramento

“ Hay gente que cree que me estoy burlando de la facultad pública. Cada tanto pasa que hay alguno que se enoja. Yo me recibí en la Facultad de Derecho y nada más lejos. No me interesa mostrar nada que sea agresivo. Quiero mostrar lo que es real y visible a los ojos. Ayer grabé en la facultad de Psicología”, adelanta.

El abogado humorista no quiso dejar de lado a las universidades privadas pero no pudo porque le preguntaban si era alumno y si tenía tarjetas de ingreso. “Quise entrar a la católica y tiene molinetes. Y me preguntaron qué quería hacer y que tenía que pedir un permiso al decanato… entonces ya pierde la esencia de mostrar un contenido medio de guerrilla, porque a mí me gusta meterme y no pedir permiso. Que la gente no sepa. Últimamente se me está dificultando el trabajo, porque cuando fui a la de Psicología la gente me paraba, como ya me reconocían y fue raro.

Verano en la ciudad

Los paseos por la Ciudad de Buenos Aires comenzaron en diciembre de 2021. Hacía calor, no se iba de vacaciones, estaba corto de plata y junto a un amigo decidió reírse de la situación. Además de todo eso, siempre está en la búsqueda de generar contenidos nuevos. “Me sirven para que la gente venga a verme al teatro”, explica. El primero que hizo fue el de la estación Juramento. “¿No sabés a dónde irte de vacaciones? Vení a la estación Juramento de la línea D de subtes…Una zona que se caracteriza por tener muchísimas viejas que caminan lento y una amplia y gran variedad de galerías falopa”, dice en este video que se hizo viral enseguida y fue el puntapié para empezar a viajar en subte de acá para allá, por distintos barrios porteños. Y también, más allá.

Leando Igounet viaja hacia el oeste para visitar los monumentos europeos de Ituzaingó

Otro de los videos más vistos sale de la capital y se toma un tren. “Querés conocer Europa, pero no tenés un peso? Hoy te enseño un truco para que puedas hacerlo por 18.50. Tenés que tomarte el tren Sarmiento y bajarte en la estación Ituzaingó”. El video recorre los monumentos en pequeña escala de la torre Eiffel, el Coliseo Romano y la torre de Pisa, donde descansa Súper Hijitus con una pizza.

La información sobre lugares curiosos para ver le llega con ayuda de sus seguidores en las redes, y desde hace poco por las funciones teatrales, donde conversa con su público. Más que nada eso sucede cuando viaja por el país. Ahora inicia una gira que incluirá ciudades como Rosario, Paraná, Bariloche, Bahía Blanca, entre otras. Las presentaciones pueden verse en su Web www.leandroigounet.com. “Fui aprovechando las funciones a donde voy y le pregunto a la gente qué tendría que visitar. Lo empecé a implementar hace poco. Digo que al día siguiente grabo y la gente me empieza a tirar la data”, cuenta.

La vida antes del stand up

Leandro nació en Bahía Blanca y vive en la Ciudad de Buenos Aires desde los cuatro años. Cuando terminó el secundario sus amigos empezaban a estudiar Derecho, la carrera también elegida por su familia, y siguió la corriente porque no sabía bien qué estudiar. Cuando estaba pronto a recibirse, se dio cuenta de que le gustaba el humor y empezó a ver mucha comedia stand up. Admira mucho a Jerry Seinfeld y a Vane Cook. “En 2007 empecé un curso y me voló la cabeza. Y dije quiero hacer esto”, recuerda

El día que se recibió de abogado. Sus amigos le regalaron una remera con la inscripción "yo banco el código de la nona", un chiste de ellos

Estudió con Alejandro Angelini. Y en su primera muestra le fue muy bien. Armó un monólogo en base a su trabajo. Era cadete en una escribanía. Al tiempo llegó la propuesta de trabajar en el Paseo La Plaza. Armaron un elenco. Eran cinco compañeros de curso. “Empezamos con una función al mes y después fuimos escalando, todos los domingos. Después, viernes y domingo. Estuvimos 10 años en cartel, hasta 2018, con un espectáculo que se llamó Ja”, explica.

Después, terminó haciendo terapia para poder soltar el trabajo que tenía en una fiscalía penal de Comodoro Py. “Me hacía mal. Estaba todo el tiempo mirando expedientes de cosas muy oscuras, robos, homicidios, violaciones. Mi vida era la mañana estar de traje leyendo todo eso y por la noche estar en bares contando chistes en bares. Muy opuesto todo. En un momento, cuando logré que me fuera bien con los chistes y las funciones, cuando se empataron los sueldos de ambas actividades, me pedí una licencia sin goce de sueldo y empecé a dedicarme de lleno. En paralelo me armé una productora con dos socios, para producciones, eventos. Eso iba todo bien hasta que llegó la pandemia.

Después de mucha terapia, Leandro dejó su trabajo bien pago en la fiscalía de Comodoro Py

Durante la pandemia se dedicó a los jingles. “Vi que había mucha gente empezando emprendimientos. El que vendía tortas, que tenía un remise. Yo no podía hacer nada. Y pensé: voy a ayudar a esta gente y les voy a crear canciones. Me inventé un programa de cocina y hacía recetas con doblajes y en el medio, metía una tanda publicitaria con las canciones de las marcas que me contrataban. Hice más de 150 jingles y con eso sobreviví la pandemia ”, recuerda.

Respecto de su vida sentimental, Leandro está casado y tiene un hijo de cuatro años. A veces aparece en alguno de los videos. Si va de visita a algún lugar, prefiere pagar la entrada, como sucedió en el Parque de la Costa. Si ve un muñeco deforme, no se priva y disfruta de la libertad de “pegarle” si tiene ganas. Y así con todo. De ninguna manera, quiere perder la esencia.

