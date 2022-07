La mamá de Chano dijo que no guarda rencor al policía que le disparó: “Es víctima de la ley de salud mental”

Bambi y Chano con su mamá Marina Charpentier

Trata de no recordarlo, de borrar las imágenes de aquella pesadilla y si algún recuerdo se lo trae intenta disiparlo. Ya pasó un año de aquel episodio en el que Chano Charpentier esquivó la muerte tras ser baleado por un policía, sin embargo su madre aún no lo olvida. La angustia, el susto y el dolor de lo sucedido luego de que su hijo atravesara por un brote psicótico la siguen actualmente. A pesar de todo, ella no guarda ningún rencor contra el efectivo de la bonaerense. Así lo cuenta Marina Charpentier, para quien el uniformado es en realidad “ víctima de la ley de salud mental ”.

La madre del cantante continúa en su lucha por lograr se actualicen las normas vigentes en el país y concretar una ley que proteja a todos aquellos que sufren adicciones. Y ese marco también abarca a los profesionales que deben socorrer a quienes llaman ante una emergencia de este tipo. “La ley debería capacitar a las personas para que cuando abordan una problemática estén preparadas. No podes llamar a la ambulancia y que llegue un profesional que no sepa qué hacer. La ley esta no sirve para abordar la problemática”, afirma la mujer.

Es por eso que tanto ella como el artista no guardan bronca contra el efectivo. Incluso Charpentier revela la charla entre su hijo y el oficial: “ Hablaron por teléfono y se dijeron sin rencores, está todo bien . Estábamos en el juzgado en Escobar, y ahí estaban los abogados del policía. Tuvimos una charla agradable. Creo que después de eso un abogado renunció a la causa, ya no tenía sentido”.

La mujer pone sus esfuerzos en lograr la visibilización de estas problemáticas y el tratamiento de una ley que ayude a los adictos. Sin embargo, tiene muchas críticas contra el nuevo proyecto, ya que la considera una norma teórica

La mujer pone sus esfuerzos en lograr la visibilización de estas problemáticas y el tratamiento de una ley que ayude a los adictos. Sin embargo, enumera críticas contra el nuevo proyecto, ya que la considera una norma teórica que no llega a abarcar situaciones realess: “No estoy en contra de la ley, pero es una ley de escritorio, no tiene territorio, la escribieron personas sin saber qué pasa en la realidad y en la práctica. El derecho del paciente, que está destruido, con su voluntad cooptada por una sustancia que no sabe lo que le pasa y no puede decidir porque no tiene sano juicio. Esa persona no puede decidir sobre lo que estaba bien o mal. ¿Cómo vas a lograr el consentimiento del paciente para internarlo?”.

Y a su vez agrega otro punto de vista. “Es una ley de reducción de costos, dice que el 10% del presupuesto de salud se tiene que aplicar para salud mental, que ya me parece poco, teniendo en cuenta que estamos en una pos pandemia de salud mental mundial. Y encima de ese 10% solo se ejecuta el 1,4%, es una locura”, dispara la madre del cantante.

Ahora, con un mejor presente, Chano se encuentra internado en una comunidad terapéutica y atraviesa una de las etapas finales del proceso . “Hoy hace un año que mi hijo volvió a nacer, no quería pensar, ni volver a ese momento. No sé si terminé de darme cuenta de eso, es tan doloroso lo que viví, tan dramático, porque atravesar una circunstancia donde tenés a un hijo a un metro y ves a un policía dispararle y verlo caer, no recuerdo haberlo visto ni en una serie ni en una película, te morís en ese momento”, relata la mamá de Chano en diálogo con TodoNoticias.

Y ejemplificando por qué es necesario una ley de salud mental, en la que los profesionales que ayudan a las víctimas estén altamente calificados, Marina Charpentier continúa el relato de aquel día y sacude la polémica por el tratamiento de la norma: “Fue la contradicción de decir, yo quería ayudarlo, estaba pidiendo ayuda, quería salvarle la vida, mi miedo era que se muriera consumiendo. Yo quise salvarle la vida y casi se genera la muerte. Hace un tiempo empecé a decir para qué pasé eso, porque necesito encontrarle un sentido. El para qué fue, cómo hacemos con la ley de salud mental, cómo hacemos para ayudar a las madres para que sus hijos no sean otro Chano que cuando pide ayuda termina casi muerto, cómo hacemos para que las madres sepan qué hacer ante la desesperación, a la muerte, al consumo. La grieta atraviesa la ley de salud mental. La salud es una sola, la mental es tan importante como la física. Cómo puede ser que la grieta se interponga acá”.

En ese sentido, la mujer está decidida en librar el debate sobre la ley y luchar contra todo tipo de drogas, ya que no está a favor de la legalización. “Estoy en contra de la legalidad de cualquier sustancia. Hay una nota en Infobae de Óregon, que hace 2 años despenalizaron el consumo y se dieron cuenta que el aumento del consumo fue exponencial, de las muertes, las sobredosis en un 30% por la despenalización”, afirma Charpentier.

