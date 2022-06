Adiós a los parquímetros: cómo funciona la aplicación digital para pagar el estacionamiento medido en la Ciudad

El conductor, al estacionar, deberá colocar el tiempo estimado que dejará el auto. Luego podrá modificarlo. Para pagar, tendrá dos opciones

A partir de este miércoles 29 de junio, los porteños le dirán adiós a los cospeles y al engorroso trámite de juntar monedas para pagar el estacionamiento. La Ciudad decretó el fin de las ticketeras que entregaban el comprobante para dejar el auto en calles y avenidas donde está tarifado. En los barrios de San Telmo, Monserrat, Balvanera, San Nicolás, Retiro y Recoleta se comenzará a utilizar una aplicación llamada Blinkay, que recién se podrá descargar al teléfono celular desde este domingo 26 de junio. Con ella se podrá abonar el estacionamiento de manera 100% digital, o hacerlo en comercios adheridos.

Por el momento, algunas cosas no sufrirán modificaciones. Por ejemplo, la hora seguirá costando 45 pesos. Tampoco cambiará el radio de la zona tarifada, delimitada por la Av. del Libertador, Av. Pueyrredón, Av. Jujuy, Av. Belgrano, Bernardo de Yrigoyen, Venezuela, Perú, Av. Independencia, Av. Paseo Colón, Av. San Juan, Av. Ing. Huergo, Av. Madero y la cortada Della Paolera. En ese perímetro se encuentran los 3.500 lugares de estacionamiento medido que tiene la Ciudad y no está previsto sumar nuevas calles al sistema de pago. Estas medidas se suman a las que ya rigen con respecto a simplificar el estacionamiento, algo que cada vez cuesta más en las calles porteñas.

Nueva aplicación para estacionamiento en CABA - diferencia entre el sistema anterior y el nuevo

El horario del estacionamiento tarifado sí tendrá un pequeño cambio. Funcionará de lunes a viernes de 9 a 20 horas (era hasta las 21) y los sábados de 8 a 13 horas. Y un cambio grande será el tiempo que ahorrarán los conductores: según calculan en la Secretaría de Transporte porteña, de los 10 a 15 minutos que tomaba el trámite de pagar el estacionamiento con el sistema anterior, se pasará a apenas 2.

Los vecinos que vivan en la zona tarifada tendrán un beneficio que no poseían hasta ahora: podrán estacionar en forma gratuita en un radio de 300 metros alrededor de su domicilio. Por el momento se han registrado 1.400 residentes en la web de la Ciudad (https://www.buenosaires.gob.ar/estacionar). Dicho registro se encuentra abierto desde el 12 de mayo y seguirá disponible. Allí deberán dejar su nombres, DNI o servicio dentro de la zona tarifada, número de partida de ABL de su domicilio, cédula única de identificación del vehículo (ex cédula verde) o cédula para autorizado a conducir (ex cédula azul) y no tener deuda del Impuesto de Radicación de Vehículos e Infracciones de Tránsito. De todos modos, aún teniendo infracciones impagas habrá un período de gracia de un año para regularizar la situación y mientras tanto gozar del beneficio.

En azul, la zona con estacionamiento tarifado: comprende un perímetro establecido por la Avenida del Libertador, Av. Pueyrredón, Av. Jujuy, Av. Belgrano, Bernardo de Yrigoyen, Venezuela, Perú, Av. Independencia, Av. Paseo Colón, Av. San Juan, Av. Ing. Huergo, Av. Madero y la cortada Della Paolera

En la presentación del nuevo sistema, el jefe de gabinete de la Ciudad, Felipe Miguel, señaló que “a partir del miércoles estacionar en la Ciudad va a ser más fácil. Se terminan los cospeles, las monedas e ir hasta el auto a renovar el ticket, porque el estacionamiento se va a resolver con un solo click desde el celular. En Buenos Aires trabajamos con una visión: los trámites prescindibles los eliminamos y los imprescindibles los simplificamos o los digitalizamos”.

Allí también estuvo presente Manuela López Menéndez, secretaria de Transporte y Obras Públicas de la Ciudad de Buenos Aires, quien explicó: “Una ciudad también es sustentable cuando hace uso del espacio público en forma racional, eficiente y democrática. Todos los cambios que venimos impulsando en la política de estacionamiento tienen que ver con darle más herramientas a los vecinos y vecinas. La implementación de este nuevo sistema en los barrios con estacionamiento medido va a mejorar notablemente la experiencia de los conductores, que van a gestionar su estadía desde el celular de manera simple y rápida, y para los residentes, que no van a tener que pagar” .

A partir de este lunes 27, las 120 tickeadoras distribuidas en la ciudad comenzarán a ser retiradas. En el interín, sobre ellas se pegaran stickers informativos de la nueva modalidad. Durante ese mismo lunes y el martes 28, en los lugares autorizados de la zona tarifada, el estacionamiento será gratuito. Desde el miércoles 29 ya se podrá comenzar a pagar a través de Blinkay.

Desde este domingo 26 de junio se podrá descargar la aplicación Blinkay desde Play Store para quienes tengan el sistema Android y desde App Store para los que utilicen el iOS

Esta aplicación se podrá descargar en el teléfono celular desde Playstore para quienes tengan el sistema operativo de Android y desde App Store para quienes usen el sistema iOS. Y ya funciona en ciudades de España, México, Canadá y los Estados Unidos, entre otras.

A través de ella podrá abonar el período de estacionamiento con tarjeta de débito, de crédito o a través de Mercado Pago. Es importante aclarar que en el caso de no contar con un teléfono inteligente, que la batería del mismo se haya agotado o simplemente no preferir este método de pago, los conductores podrán abonar en los comercios adheridos que estarán identificados con un sticker. Hasta el momento, eran 73 los puntos de venta de cospeles, pero ya se añadieron algunos más, alcanzando a más de 80 comercios donde se puede pagar por estacionamiento. Vale decir que en este caso los comerciantes usarán la aplicación Blinkay. Una tercera opción será que un poseedor de la app haga el trámite en beneficio del conductor que carezca de la aplicación.

Los negocios que quieran sumarse a la red de comercios adheridos podrán hacerlo de manera gratuita y vender horas de estacionamiento para los vecinos que prefieran pagar en efectivo. Esto, auguran, les dará visibilidad en el barrio y potenciales clientes.

El sticker que indica los comercios adheridos, en los que quienes prefieran no bajar la aplicación o no tengan el celular en ese momento podrán abonar el estacionamiento en vez de hacerlo desde el teléfono

Paso a paso: cómo estacionar con el nuevo sistema

Luego de descargar la aplicación Blinkay habrá que crear un usuario y su correspondiente contraseña a partir de un mail válido y cargar los medios de pago como se hace, por ejemplo, en Mercado Pago. En la cartelería que instalará la ciudad habrá un código QR para acceder a la app en forma rápida y gratuita.

Una vez instalada, cuando el conductor encuentre un lugar para estacionar se deberá fijar si la aplicación tiene ese tramo de calle marcado en color azul. De lo contrario, significa que allí está prohibido estacionar.

Luego deberá indicar el tiempo estimado que piensa dejar su vehículo. El máximo lapso permitido es de 12 horas.

Paso a paso: cómo utilizar la nueva aplicación Blinkay para estacionamiento en CABA

Desde Blinkay, a continuación se indicarán dos opciones para abonar: prepago y pospago. Con la opción de prepago, el conductor podrá elegir la cantidad de horas que quiere estacionar y paga el total por adelantado. Puede hacerlo con tarjeta de crédito, débito y con Mercado Pago.

Con la modalidad pospago, el conductor también puede elegir la cantidad de horas deseadas e iniciar la sesión de estacionamiento. En este caso tiene, además, la opción de “parar” la sesión en cualquier momento y pagar solo el tiempo que usó. O bien, al terminar el tiempo que había seleccionado pagará el total al final. Esta opción, en un principio, solo estará disponible para pagos con tarjeta de crédito cargada en la app.

En Blinkay, las calles y avenidas donde está permitido estacionar estarán marcadas en color azul

En ambas opciones Blinkay le enviará un aviso cuando le queden cinco minutos para que tenga la opción de ampliar el tiempo de estacionamiento. Esta es una enorme ventaja. Antes, no sólo el sistema no avisaba: había que estar alerta, dejar lo que se estuviera haciendo (una reunión de trabajo, la espera de un turno médico, etc.) correr hasta el lugar donde se encontraba el auto y volver a pagar. Ahora, el tiempo extra se puede abonar desde el teléfono, en el lugar donde el conductor se encuentre.

Fiscalización de las infracciones

Con el sistema anterior, el control del pago del estacionamiento medido se realizaba a través del ticket que el parquímetro imprimía al conductor y éste colocaba en el parabrisas. Los agentes de tránsito recorrían la zona y si el vehículo estaba fuera de término llamaban al sistema de grúas, que procedía al acarreo. Con la aplicación de Blinkay el sistema el control también se moderniza. Y algo más: ya no habrá acarreo con grúas para quienes no hayan pagado el estacionamiento, aunque sí una multa. Para el resto de las infracciones, una vez que se lleve a cabo la licitación del nuevo sistema de grúas, sí habrá acarreo de vehículos. En la Secretaría de Transporte estiman que los pliegos de condiciones estarán listos en el mes de julio.

Los agentes de tránsito recorrerán la ciudad en motos y relevarán a través de un lector de patentes para corroborar que el automóvil o la motocicleta se encuentran correctamente estacionados

En el sistema que se implementará desde el miércoles 29, cuando el conductor pague su estacionamiento -sea a través de la aplicación o en los comercios adheridos-, el monto quedará asentado en el sistema de pagos. Desde ahora, además, el dinero irá directamente a las arcas de la Ciudad de Buenos Aires, sin pasar por las ventanillas de las empresas que controlaban las ticketeras y el acarreo. Los agentes de tránsito irán recorriendo en moto la zona y registrarán con un sistema de gps las patentes y la ubicación de los automóviles estacionados. A través de los dispositivos móviles, los agentes enviarán en forma automática la información al sistema central. La verificación será instantánea y establecerá si el estacionamiento es correcto. En el caso que detecte que no está pago, se dará un tiempo de gracia de 15 minutos por si la persona está abonando el estacionamiento en un comercio de la zona. De no pagar, la patente es enviada al centro de procesamiento para realizar la infracción que corresponda.

Este sistema permitirá también, a través de las capturas, detectar infracciones como vehículos estacionados en doble fila, en paradas de colectivo o invasiones de carriles, situaciones que entorpecen el tránsito.

Si los agentes detectan que un vehículo está mal estacionado ya no llamarán a la grúa para acarrear el automóvil, pero sí enviarán la patente al centro de control vehicular para que le apliquen una multa

Fechas a tener en cuenta

Domingo 26/06: se puede descargar la aplicación Blinkay en el celular.

Lunes 27/06: transición al nuevo sistema, se suspende el cobro y se inicia el retiro de parquímetros.

Martes 28/06: transición al nuevo sistema, se suspende el cobro.

Miércoles 29/06: comienza a funcionar el nuevo sistema.





