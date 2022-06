En la Catedral Metropolitana porteña se realizó una misa por el día del periodista

Algunos de los asistentes a la misa que organizó el Club Gente de Prensa en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, con motivo del Día del Periodista.

Con motivo del Día del Periodista, ayer por la mañana se llevó a cabo una misa en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires. La celebración fue organizada por el Club Gente de Prensa, y presidida por el obispo auxiliar y vicario general de la arquidiócesis de Buenos Aires, Monseñor Enrique Eguía Seguí.

En esta misa, como cada año desde su fallecimiento en un accidente de transito, se recordó a la periodista Nínawa Daher. “Nínawa era fuerte en sus convicciones, apasionada e indoblegable. Se abrió camino rápidamente ganándose el afecto y el respeto de sus colegas y de un público llamativamente heterogéneo respecto de las edades de las personas que la seguían. Parece ser que son muchos más de lo que creemos las personas necesitadas de un periodismo que brinde un espacio de respeto hacia estos valores… Ella quería defender sus ideales, sus convicciones y en especial su amor por Cristo resucitado, vivo en el amor, la solidaridad y el compromiso social con el otro, quería un periodismo en esa senda ”, consideró Alicia Daher, madre de la periodista homenajeada y quien preside la Fundacion Ninawa Daher-Por una vida digna-.

Ninawa Daher, periodista que murió en un accidente de tránsito ocurrido en 2011.

Entre los asistentes se encontraba la periodista Amira Hidalgo, quien actualmente cursa el Master en Periodismo de Investigacion becada por la Fundacion y la Facultad de Ciencias de la Educacion y de la Comunicación Social de la Universidad del Salvador. Ella se refirió a cómo Ninawa influyó en la elección de su carrera y cómo los valores que defendia la hicieron acercarse a los medios de comunicación, inspirada en ese legado.

Entre otros, estuvieron presentes Marta Noce, periodista de larga trayectoria en el semanario Esquiú, la agenciaTélam y el Círculo de Periodistas Deportivos; Sergio Rubin, del diario Clarín; Luis Pedro Toni, cronista de espectáculos, director de El Reporter; Néstor Oscar Linari, ex director de la Agencia Periodística Linari y socio honorario de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentina; Vilma Lilia Osella, poeta y ex redactora de Clarín y de la revista Panorama; Rolando Vera, de extensa trayectoria en radios Rivadavia, Cadena 3, Grote y otras emisoras; María Amalia Caballero, directora de la revista Sembrar Valores; Alicia Daher, presidenta de la Fundación Nínawa Daher; Héctor Daniel Vargas, ex jefe de redacción del diario La Verdad, de Junín, y funcionario de prensa de la Legislatura porteña; María Montero, colaboradora del suplemento Valores Religiosos de Clarín; Pablo Demkow, profesor de Comunicación Social y ex presidente de la Asociación Radiodifusores Católicos Argentinos (ARCA); Cintia Suárez, autora de libros sobre Mamá Antula y San Juan Pablo I; Florencia Uriburu, de equipos de difusión de ecumenismo y diálogo interreligioso; Marita Sagardoyburu, directiva de Signis, entidad católica de comunicación; Claudia Echeverría, de Radio Más Pilar y Faro Films; Adrián De Angelis, director de la Escuela Cristiana de Comunicación Social Juan Pablo II; Hernán Maurette, ex redactor de La Nación y responsable de comunicación institucional de distintas empresas; Stella Maris Vivares de Bovera, de Rosario por la Argentina; René Llapur, abogado, mediador, de publicaciones de Schoenstatt; Cristián Lavarello, abogado, promotor de la revista de ex alumnos del Colegio Champagnat; Juan Guida, comunicador de Lomas de Zamora, la periodista Amira Hidalgo, entre otros.

Como cada 7 de junio, la Catedral Metropolitana de Buenos Aires albergó la misa por el Día del Periodista.

A la ceremonia también asistieron el presbítero Máximo Jurcinovic, responsable de Comunicación y Prensa de la Conferencia Episcopal Argentina; el padre scalabriniano Sante Cervellin, director del periódico Voce d´Italia, decano de la prensa italiana en la Argentina, y el presbítero Carlos White, responsable de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso de la arquidiócesis porteña.

Al finalizar la ceremonia, se realizó una reflexión e invocación religiosa el representante de la comunidad islámica, Omar Abboud, la rabina Silvina Chemen, por la comunidad judia y en representación de la comunidad evangélica, el periodista David Kohler.

En tanto, el acto fue cerrado con una breve reflexión del presbítero Maximo Jurcinovic, director de la Oficina de Comunicación y Prensa del Episcopado.

La ceremonia fue grabada para televisión y será emitida por el canal Orbe 21 el miércoles 8 de junio a las 10 y a las 19.

Intenciones

Durante el ofertorio, el obispo Seguí pidió por Miguel Woites, director de la agencia AICA que cumplió 94 años en el día del Periodista. Acto seguido, leyó oraciones por periodistas fallecidos:

“Oramos especialmente en esta misa por una de las siete personas que fundaron el Club Gente de Prensa, Gabriela Castori de Brardinelli, fallecida el 23 de marzo de 2022″;

“También encomendamos a la misericordia del Señor a quienes integraron el Club Gente de Prensa fallecidos en estos dos últimos años: Manuel Luján Sosa, Rodolfo Etchegaray, Pablo Caruso y Antonio Aramouni”;

“Recordamos al primer presidente del Club, Luis Gil Montoya, a Pedro Siwak y a todos los miembros y amigos del Club llamados a la paz del Señor”;

“Recordamos a Nínawa Daher, ejemplo para los jóvenes de cómo se pueden sostener los valores cristianos en los medios de comunicación”;

“Pedimos por todos los amigos periodistas y comunicadores fallecidos, para que Dios los tenga en su gloria y que su recuerdo nos inspire a realizar nuestro trabajo en servicio a la verdad, el bien y la belleza”.

