Denunciaron que una acompañante terapéutica discriminó a un menor musulman: le pegaron un cartel que decía “terrorista”

El cartel que Romina denuncia que le pegaron a su hijo en el pecho

“Terrorista”, dice el cartel que le pegaron en el guardapolvos —sobre el lado izquierdo de su pecho— a un menor musulman de la provincia de Neuquén, según denunció ante los medios de comunicación su propia madre. La mujer, además, aseguró saber quién fue la persona que lo hizo: la acompañante terapéutica de uno de los compañeros del menor . El caso no sólo conmociona en la provincia, también lo hace a nivel nacional.

¿Quién se lo escribió? “Se lo escribió una acompañante terapéutica que estaba dentro del aula junto a un compañerito. Es una persona adulta, que estaba dentro del aula con la docente”, respondió con absoluta seguridad Romina, la madre del menor.

El pequeño, según relató la madre en declaraciones al canal TN, sabe leer y escribir. “El tema es que él no sabe de la connotación de la palabra, no sabe qué significa”, indicó.

La profesional, que en realidad debería trabajar para la integración de los menores en el ámbito escolar, primero negó lo ocurrido y luego terminó por admitirlo, pero con una insólita argumentación. “Es tremendo. Se quiso justificar en el ámbito escolar diciendo que fue un error” , comentó Romina.

“Dice que se confundió, que mi nene le pidió que escriba ‘terrorífico’ y por algún motivo el ‘terrorífico’ terminó en ‘terrorista’”, señaló la madre del menor. “Dice que no hubo mala intención y pidió disculpas” , señaló sobre la mujer.

Cuenta Romina que, como si fuera poco, todo ocurrió el primer día de escuela de su hijo. “Cuando vi el cartel, casi me desmayo. Le pregunté quién le había escrito eso, porque claramente era una letra de un adulto. Entonces, cuando yo le pregunto, é l inmediatamente me menciona a esta chica y al otro día yo fui a intentar pedirle explicaciones”, recordó.

La madre del menor dijo que no pudo hablar personalmente con la acompañante terapéutica aquel día, pero que sí pudo notificar sobre los hechos a la docente y a la vicedirectora de la escuela. “Ambas no tenían idea de esto. No sabían qué había sucedido” , señaló.

Romina contó cómo fue su contacto con la mujer a la que denunció por discriminación ante los medios. “Consiguió mi número de teléfono y me mandó un audio en el que primero me dijo que no había hecho eso: ‘Yo no escribí eso, yo escribí terrorífico’. Entonces, le mandé la foto del cartel y me respondió: ‘Ah, sí, dice eso pero porque tu hijo me lo pidió”, detalló sobre aquel primer diálogo.

El episodio, según sostiene Romina, habría generado consecuencias en el comportamiento del niño. “Últimamente está mostrando esta cuestión de no querer ir a la escuela y nosotros, como papás, no sabemos si es una cosa personal de él o tiene que ver con una situación que se pueda estar generando dentro del aula y que a él le esté generando estas ganas de no ir más”, señaló la madre del pequeño . “Dice que no quiere ir y no me da mayor explicación” , enfatizó.

¿Qué es ‘terrorista’, mamá?, contó Romina que le preguntó el menor aquel día. “ Le dije que es una palabra muy fea y no quise ampliar más la información porque realmente sentimos que había que cuidarlo. No queríamos generarle angustia o trasladar nuestra angustia, porque la verdad es que nosotros como adultos lo hemos vivido diferente a él”, aclaró la mujer.

Romina también dio detalles sobre cómo siguió la situación de la acompañante terapéutica a la cual denunció públicamente. “Ella, por decisión propia, se desvinculó de la escuela”, señaló y agregó: “A nivel directivo no se tomó ninguna medida con ella. El equipo que integra no la acompañó así que básicamente decidió no trabajar más ahí”.

En ese sentido, Romina aclaró que la situación “no está solucionada”. “Esto es algo que se generó entre los adultos. Somos nosotros los que tenemos que resolverlo y porque también siento que se intentó minimizar desde la escuela”, argumentó.

Sobre la escuela, además, la madre del menor completó: “Porque ella no está más y porque mi hijo no estaba afectado, dijeron ‘ya está’, pero sí admiten que fallaron como escuela integradora desde lo conceptual y desde la práctica”. “Dicen que van a tomar cartas en el asunto, pero no tuve más respuestas” , enfatizó.

