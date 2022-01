Carla Vizzotti se cruzó con un anti vacunas: “Vos sos preparador físico y nosotros estudiamos 20 años la estrategia de vacunación”

Vizzoti se cruzó con un joven antivacunas

La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, se cruzó con un joven entrenador por las vacunas contra el coronavirus en la provincia de Chubut. “Vos sos preparador físico y nosotros estudiamos 20 años la estrategia de vacunación”, le dijo al hombre, que estaba en contra de la inmunización.

La titular de la cartera de salud se encuentra en Chubut como parte de una visita institucional. Mantuvo reuniones con sectores de la salud y además visitó puestos de vacunación, allí fue donde tuvo un encuentro con una persona que en contra la vacunación contra el coronavirus.

“Hoy tenemos ocho personas en terapia intensiva, en Comodoro, las ocho están vacunadas”, le reprochó a la titular de la cartera sanitaria el entrenador, y expuso su desconfianza respecto a la efectividad de los sueros contra el Covid-19.

La respuesta de la titular de Salud fue contundente: “Pero vos sos preparador físico y nosotros estudiamos 20 años la estrategia de vacunación. Lo que hacen las vacunas es diminuir la posibilidad de muerte y gravedad de la enfermedad”.

El preparador físico le manifestó su preocupación porque se trata de “vacunas nuevas”. La ministra respondió: “No. No se trata de una nueva vacuna, diferente a las demás. Las únicas que utilizan nuevas tecnologías son las de Pfizer y Moderna, el resto son plataformas que se vienen utilizando hace mucho tiempo”.

Carla Vizzotti

Sobre el comienzo de la grabación que se viralizó en las redes sociales, la ministra contó que está abierta a las distintas opiniones sobre el tema, pero le reclamó que la escuchara. “Nosotros escuchamos a todo el mundo y le tratamos de explicar. Lo que nos pasa con la gente como vos es que no escuchan”, sostuvo.

“Yo escucho todo lo que ustedes proponen”, respondió el joven, y Vizzotti le retrucó: “Yo te entiendo la preocupación. Ahora, en este momento, no me estás escuchando. Yo entiendo que vos estés preocupado, entiendo que te preocupe mucho lo que escuchás de todo el mundo. Lo que es difícil de hacer es cuando no hay forma de que nosotros podamos transmitir toda la información que hay”.

Además, la ministra dijo: “Entonces, el ministro te citó, está abierto, como nosotros hablamos ayer con otra persona que tiene dudas. ¿El problema sabés cuál es? Que no va a cambiar tu opinión”.

Hoy, el Ministerio de Salud de la Nación informó que, en las últimas 24 horas, se registraron 189 muertes y 120.982 contagios de coronavirus: el quinto registro más alto de toda la pandemia. La cifra récord fue el pasado viernes 14 de enero con casi 140 mil notificaciones en un día. Previo a eso se registraron, 134.439 casos el 11 de enero; 131.082 el 12 de enero y 128.402 el 13 de enero.

Así, el total de infectados desde el inicio de la pandemia asciende a 7.318.305 y son 118.420 las víctimas.

De acuerdo al parte epidemiológico, de momento, en Argentina hay 2.330 personas con coronavirus internadas en terapia intensiva. El porcentaje de ocupación de camas a nivel nacional es del 45,5% y en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) del 45,0%.

