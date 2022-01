Noches de verano con teatro y cena: cuánto cuesta una salida en Mar del Plata

El ritual de las noches de verano en Mar del Plata incluye el teatro y comer afuera

Desde el inicio de la temporada no hubo un solo de día no apto para la playa. Apenas apareció una tormenta pasajera la tarde del 1 de enero, el resto fue escenarios a puro sol. Algo similar ocurrió con las noches, con temperaturas que promediaron los 21 grados, óptimos para disfrutar de las salidas que suelen incluir el teatro y una cena en el restaurante. El orden indistinto, no altera el resultado.

Este 2022 la cartelera de teatro marplatense continúa firme y nutrida con comedias, dramas y musicales. Lo mismo sucede en el sector gastronómico. Infobae eligió diversas propuestas con un presupuesto adaptado a cada bolsillo.

Fátima, la Camaleónica: De martes a Domingos, a las 21 y 23, en el Teatro Roxy del Centro de Arte Radio City Roxy Melany. Entradas desde $1500.

Fátima Florez fue la primera en debutar en la temporada de Mar del Plata

En el escenario, la show woman se transforma e impregna su piel con casi 50 personajes: desde la política, como Cristina Kirchner, pasa por el mundo artístico local, como Susana Giménez o Tini Stoessel, hasta se anima a cruzar las fronteras con Madonna y La Pantoja.

El espectáculo creado, escrito y dirigido por Norberto Marcos, su pareja, es una gran revista musical familiar apta para todo público, al estilo de los grandes music hall internacionales, con humor, cuadros coreográficos y la magia de la mano de El mago Emanuel.

Bossi Comedy tour: De jueves a domingo a las 21, en el Teatro Mar del Plata. Entradas desde $1.800.

Martin Bossi presenta "Bossi Comedy Tour"

En más de una hora y media del show Martín Bossi vuelve a divertir con risas, canto y baile entre el público. Con una puesta en escena impactante, logra una radiografía muy aproximada de la realidad argentina y de estos tiempos de pandemia.

Casi Normales: De miércoles a domingo a las 22, en el Teatro Neptuno. Entradas desde $2.200.

"Casi Normales" entre las obras más vistas de la temporada

La obra, que llega a la Argentina de la mano del publicista argentino Pablo del Campo, adaptada para el público local, es Javier Faroni el productor general quien monta el escenario en Buenos Aires. Con la presencia actoral de Natalia Cociuffo, Martín Ruíz, Dan Breitman, Manuela del Campo, Iñaki Aldao y Máximo Meyer.

Si bien este musical es reconocido en todo el mundo por la originalidad del libro y la puesta en escena, la versión argentina batió todos los récords de permanencia en cartel y en cantidad de público.

Café Concert: Todos los viernes a las 20, en Alem esquina Gascón. Entradas $ 1.000

Alejandro Veroutis regresó con un clásico Café Concert

Alejandro Veroutis diseñó un espectáculo apoyado en la memoria y el homenaje de un clásico de la escena artística: Una noche en el café-concert. La cita tiene lugar en la histórica casa marplatense de Mariano Mores, declarada Patrimonio de la Ciudad. La idea le valió el premio Estrella de Mar 2021.

El ritual nocturno no tiene descanso. La ciudad con una fuerte identidad gastronómica durante la temporada, brinda a los turistas las más variadas opciones.

Chichilo

El bodegón propone una cazuela de mar

El puerto es casi una parada obligatoria. A quince minutos del centro, en el corazón del puerto, desde 1950 este tradicional bodegón de mar recibe a sus comenzales.

Abierto todo año, ofrece un menú de 20 platos y se destaca por la cazuela de mariscos ($950 o $1.350,) lo mismo que para los calamares a la provenzal y los mejillones pelados. La clásica porción de rabas se consigue a $580 para una persona y $830 para dos.

Manolo

Cornalitos, chipirones y rabas, un popurri de sabores de mar.

Algo similar ocurre en Manolo, un restó con al menos cinco sucursales en la Ciudad. El negocio se colma a lo largo del día, cuando los turistas acuden a comprar sus famosos churros. Por la noche se registran largas filas para conseguir una mesa.

En la zona céntrica, sobre la calle Rivadavia, la convocatoria es grande. Sus platos pueden compartirse ya que sus porciones son por demás abundantes: la Planchita de Mariscos; frutos del mar con cebolla, panceta, jamón y morrones, champignones, arroz amarillo, a $1.980. L a polenta a la bolognesa $710 es otra de las sugerencias de la casa.

Lo de Fran

Platos elaborados con simpleza para realzar los sabores de la materia prima

Después de varios años de recorrida por el mundo con su cocina, Francisco Rosat decidió volver a Mar del Plata para inaugurar su propio restaurante: Lo de Fran.

Las preparaciones tienen como base los pescados y mariscos. La simpleza de la cocción colabora para realzar los sabores de las materias primas. Entre los platos preferidos, los langostinos a la brasa sobre sal marina, los tiraditos de atún y pulpo suben al podio. También hay arroces con impronta española . El cubierto promedia $2.100.

Sarasa Negro

El espacio propone cocina gourmet con la opción de menú por pasos

Fernanda Sarasa y Patricio Negro son los responsables de instaurar un nuevo paradigma en la cocina de la Costa Atlántica. Desde 2003 renovaron el salón de San Martín 3458 para dar vida a un proyecto que combina platos creativos con productos locales: merluza, anchoa de banco, chernia, corvina, lenguado, palometa, bonito, pez limón y caballa.

El menú de pasos cuesta $4.500 por persona, o a la carta, a un promedio de $2.300. Los platos s e maridan con una amplia carta de vinos de etiquetas de todas las regiones del país. Cocina, servicio y vino son las claves del éxito. Solo funciona con previa reserva.

