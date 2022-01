Es futbolista y ganó una batalla legal para jugar a nivel profesional más allá del límite de edad

María Cecilia Poklepovic

“Ahora sí: voy a poder despedirme dentro de la cancha”, le dice a Infobae María Cecilia Poklepovic. Está feliz. Acaba de ganar una batalla afuera del campo de juego: esta futbolista de 42 años consiguió que la Justicia le diera la razón en su pelea contra la Liga Cordobesa de Fútbol. La entidad había decidido fijar un límite de edad de 35 años para las jugadoras a partir de este año, pero Cecilia decidió ir a la Justicia y consiguió que un fallo determinara que la nueva reglamentación era una “manifiesta e ilegítima discriminación”.

Ahora, una jueza decidió condenar a liga para que de forma inmediata habilite a esta jugadora a jugar el Campeonato de Fútbol Femenino temporada 2021 y “los sucesivos que organice dicha institución”. Su fallo no fue apelado.

Y si bien este amparo aplica sólo para Cecilia, su caso sirve de antecedente para cualquier otra futbolista que quiera seguir jugando más allá del límite de la edad. Es que los términos de la resolución son contundes: la jueza que analizó la demanda repasó el rol social del deporte, la preferencia de los argentinos por el fútbol y hasta el rol de la mujer en esa disciplina.

“Estoy muy feliz y muy agradecida a todos los que me acompañaron. Yo todavía siento que tengo para dar. Espero que poder volver a jugar cuando empiece el torneo el año próximo. Mi deseo siempre fue retirarme jugando. Cuando sea el momento, voy a ser la primera en saberlo. Por eso decidí que hasta que pueda, voy a jugar”, sostiene.

María Cecilia Poklepovic

Cecilia es defensora central y capitana de su equipo. Obviamente, no vive del fútbol. Trabaja en un call center hasta las 5 de la tarde, mientras estudia (dejó medicina y ahora estudia ciencia política). Tres veces por semana, cuando termina de trabajar, sale corriendo al entrenamiento. Son dos horas por vez, con chicas más jóvenes que ella. “El fútbol para mí es mi pasión pero también mi familia”.

Es que Cecilia nació en Jujuy. De chica jugaba con sus primos al fútbol, pero “como no era un deporte de nenas” de a poco lo tuvo que ir dejando. “No teníamos dónde jugar las mujeres”, dice. Cuando terminó el secundario y viajó a Córdoba para estudiar la carrera de medicina, se reencontró con la pelota. En 2012 comenzó a jugar fútbol femenino para el Club Almirante Brown de Malagueño. Ese mismo año empezó el Torneo Amateur de Fútbol Femenino organizado por la Liga Cordobesa de Fútbol. “Digamos que ahí empezó la carrera”, dice Cecilia. Para jugar todas las chicas tenían que tener un carnet habilitante: se convirtió en la futbolista amateur N° 50. Al año siguiente, tuvo el pase para jugar en el Club Atlético Las Palmas, a donde pertenece.

“Ahí encontré un espacio, pero también afectos”, dice. Estando lejos de la familia, Cecilia se abrazó a ese grupo. Por eso el mundo se le vino abajo cuando después de un año de pandemia, en aislamiento y entrenando por zoom, la Liga Cordobesa anunció en abril del 2020, con el torneo ya empezado un reglamento que en su clausula 17 establecía un límite de edad máximo para poder ingresar en la competición: jugadores que no superaran los 35 años. El incumplimiento de esa cláusula implicaba expresamente la perdida de puntos para el equipo.

”No soy Diego, pero ese día ‘me cortaron las piernas’”, dice con resignación. “Yo me sentía en condiciones de seguir jugando. En ese momento quedamos afuera más de 20 chicas, la mayoría referentes de sus equipos...Yo no quería dejar de jugar. Intentamos tener un diálogo las autoridades del club con la liga, pero no hubo caso”.

María Cecilia Poklepovic con su equipo

La demanda. Empeñada en conseguir volver al ruedo, Cecilia fue a ver a una abogada. “Vi que la justicia podía ser una puerta para mí. Cuando le conté el caso, me dijo que teníamos chances pero que no me hiciera ilusiones. Que la íbamos a pelear”, dijo. En su nombre, la abogada Antonella Del Valle Brandalise interpuso acción de amparo en contra de la Liga Cordobesa de Fútbol, en los términos del art. 43 de la Constitución Nacional y art. 48 de la Constitución de la Provincia de Córdoba. Allí se sostuvo que “la disposición, arbitraria e injustificada”, la excluía “antojadizamente de la posibilidad de disputar el torneo, competición en la que viene participando desde hace más de nueve años”. Esa prohibición, dijo, era violatoria del derecho de igualdad, del derecho a la no discriminación y de lo dispuesto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre otros tratados. Según planteó, en el Reglamento de la Asociación del Fútbol Argentino (A.F.A.) de Futbol Femenino, no existe un límite etario máximo para poder participar.

En la demanda explicó su historia, que gozaba de “un perfecto estado de salud” y estaba apta para las prácticas deportivas (certificado mediante), pero aclaró que, más allá de que todos los clubes pagan un “seguro de jugador” para cubrir cualquier lesión deportiva, ella se hacía “responsable personalmente por cualquier lesión o infortunio que pudiere ocurrir en ocasión del juego”.

La Liga rechazó estos argumentos y sostuvo que no podía tratarse esta cláusula como discriminatoria. Si en el ámbito deportivo el boxeo pone estándares de peso o en los juegos de equipo se fijan números de participantes, habilitar el planteo de Cecilia implicaba “desvirtuar e imposibilitar la práctica competitiva de casi todos los deportes de Ligas y reglamentados”. Las autoridades afirmaron que sólo buscaban “una interacción lo más equilibrada posible entre jugadoras de experiencia y nóveles futbolistas” y que ninguna norma se había dictado para afectar “solo a la Sra. Poklepovic” porque poder jugar no era un “derecho adquirido” .

Cecilia en un partido

En junio, la jueza María Alejandra Sánchez Alfaro Ocampo hizo lugar una medida cautelar que la habilitaba a seguir jugando, pero en ese momento no volvió a la cancha. Es que “por presiones de la Liga el club decidió que no jugara por miedo a que nos sacaran los puntos, que suspendiera al club y por decidimos esperar a que saliera la decisión definitiva”, cuenta Cecilia a Infobae. Esa resolución de la jueza llegó hace una semanas. La espera valió la pena para Cecilia.”

“Estamos ante un caso que, por su contenido, requiere una resolución por una vía rápida y expeditiva”, dijo la jueza al habilitar el amparo. “En el ámbito nacional, la Constitución Nacional del año 1853 no contempló de manera explícita el derecho a la recreación y al deporte, y tampoco lo hizo la reforma del año 1994. De todos modos, con esa reforma se incorporaron múltiples instrumentos internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional, que lo contemplan”, sostuvo. Y hasta reseñó que “no es posible alcanzar un alto nivel de salud física y mental sin actividades deportivas, en su más amplia expresión”.

Sobre ese punto, la jueza se detuvo hablar de “fútbol y género”. “Resulta imprescindible analizar la relación que el fútbol tiene con la situación de las mujeres que lo practican -dijo-. En este juicio está planteada la situación en el marco del deporte más extendido en Argentina, esto es el fútbol. La realidad social en Argentina está permanentemente cruzada por los avatares del fútbol: desde el lenguaje, las vivencias sociales e individuales, el imaginario popular, la autopercepción como sociedad, está impregnada por esta disciplina deportiva, que muchas personas llevan profundamente enraizadas en la sangre, espíritu y corazón”.

”La misma historia de AFA nos marca la desigualdad de género que existe en este deporte. Dicha asociación fue fundada en el siglo XIX, específicamente en el año 1896; pero es recién en el año 1991 cuando se reguló el fútbol femenino en esa asociación. Esto no implica que no hayan existido mujeres que antes de dicha fecha hayan jugado a este deporte (hubo participación argentina en el mundial femenino de fútbol en el año 1971), sino que con anterioridad su participación era inorgánica y virtualmente invisibilizada este sexismo en el fútbol femenino se manifiesta de diferentes maneras, especialmente con respecto al acceso a la práctica, la diferente inversión, el escaso apoyo financiero, la escasa profesionalización y la infraestructura deficiente para que las jugadoras puedan llevar adelante la práctica del deporte en las mismas condiciones que los varones”, afirmó

La jueza también abordó la discriminación por edad, basada en el envejecimiento. “Los prejuicios y estereotipos negativos sobre la vejez (agrego, sobre el envejecimiento en general) que circulan en el imaginario colectivo dan lugar a prácticas sociales que son lesivas de los derechos y libertades de las personas, ya que alude a una serie de creencias, normas y valores que justifican la discriminación de las personas según su edad. En este caso específicamente, la determinación de que a partir de una determinada edad la actora ya no puede jugar en la LCF”, señaló.

Cecilia con sus entrenadores

El fallo señaló que “la violación al principio de igualdad se encuentra en que, tanto sea al nivel de la FIFA como en el nivel de la AFA, no existe límite etario para las jugadoras de fútbol” y se “han dictado normativas para fomentar el fútbol femenino”. Además la jueza sostuvo que “en el fútbol los jugadores pueden seguir con sus prácticas deportivas hasta que por decisión propia abandonen la disciplina, sino que muchos deportistas que han superado la edad media de retiro de sus ‘colegas’ continúan siendo altamente competitivos y hasta exitosos en sus carreras deportivas”.

En todo momento la jueza hizo hincapié en la falta de fundamentación para fijar ese límite de edad. “No se ha esgrimido, ni siquiera de forma enunciativa, por qué el solo hecho de alcanzar una determinada edad revela la ausencia de condiciones para poder llevar adelante la actividad deportiva futbolística. El límite etario que contempla la cláusula 17 del Reglamento en análisis resulta injustificado y arbitrario, debido a su generalidad y su falta de sustento racional , además de vulnerar el derecho al deporte y a la garantía de igualdad ante la ley, consagrado en la Constitución Nacional y en Tratados Internacionales de jerarquía constitucional”.

“La mayor o menor aptitud de un deportista depende de muchos factores (entre ellos, la pasión, fervor, cuidado personal, entrenamiento y disciplina); y no de un límite de edad fijado de forma arbitraria y sin fundamento alguno. Además, argumentar que es necesario desplazar a las jugadoras de fútbol de mayor edad para dar lugar a las más jóvenes, solamente demuestra la escasez de lugares, equipos y fomento que tiene el fútbol femenino”, afirmó.

Con la resolución en la mano -que no fue apelada y quedó firme-, Cecilia se prepara para poder competir este 2022 en su equipo. La exigencia es mucha. Cumplirá 43 años. “Pero valdrá la pena dejar todo en la cancha”, dice agradecida.

