Se aprobó en el Senado la ley de ayuda a las asociaciones de bomberos voluntarios

Sesión pública especial en la que se trata el Proyecto de Ley sobre el fortalecimiento del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios, la postergación de las elecciones por la emergencia sanitaria por el Covid-19, la prorroga del DNU 287/21 y la modificación del impuesto a las Ganancias para empresas, en el recinto del Senado, el 2 de Junio de 2021, en Buenos Aires, Argentina. (Fotos: Comunicación Senado)

En el día del Bombero Voluntario, el Senado convirtió hoy en ley por unanimidad un proyecto de ayuda hacia este personal, donde se establecen exenciones del pago de los servicios públicos y el reintegro del IVA para las compras y contrataciones para el cumplimiento de su función .

La norma, ya aprobada por la Cámara de Diputados y cuyo autor fue el diputado justicialista Eduardo “Bali” Bucca, tiene como objetivo a hacer más eficiente el uso de recursos por parte de las asociaciones de bomberos para que puedan destinarlo a equipamiento operativo, equipos de protección y capacitaciones.

Luego de la votación, el diputado Bucca, junto al Presidente del Consejo Nacional de Bomberos Voluntarios, Carlos Alfonso y otros directivos, fueron recibidos por la presidenta del Senado de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, quien agradeció a los bomberos y bomberas presentes el trabajo que realizan día a día. También se destacó el acompañamiento desde los inicios del proyecto del Diputado Nacional Máximo Kirchner.

En este sentido, Bucca expresó: “En el día del Bombero Voluntario, reafirmamos el compromiso de seguir trabajando juntos, como todos estos años, para fortalecer el Sistema Nacional y cada uno de los 1000 cuarteles de nuestro país, y proteger a las 43.000 personas que arriesgan su vida para salvar las vidas y los bienes de la comunidad ”.

“Cuidar a quienes nos cuidan es una obligación que tenemos como representantes del pueblo”, resaltó Bucca (EFE)

“Es muy importante esta ley. Trabajé durante un año y medio recorriendo los cuarteles de la provincia de buenos aires. Nos encontramos con Bomberos lesionados sin obra social. Como son voluntario no tiene ART y la ley plantea que un bombero si un accidente en servicio, pueda ser cubierto, además por 24 meses se le brindará un aporte económico para la familia del bombero, ya que no pueden trabajar. Aunque parezca increíble, antes de esta ley no se le cubría una quemadura o lesiones más graves en servicio. Y al ser voluntario, esa persona tenía que dejar su oficio externo. Entonces, tenía que dejar su trabajo y al mismo no tiene cobertura ”, sostuvo a Infobae, el diputado Bucca.

“Otro de los temas que abarcó la ley es el tema de la devolución del IVA. Acá se logró la devolución en todos los gastos que tengan los cuarteles: es mucha plata la que van a poder optimizar. Y finalmente se creó un nuevo sistema nacional tarifario, que incluye internet, gas, teléfono móvil, satelital y todos los servicios para los 1000 cuartes de bomberos de la argentina”, resaltó.

Y concluyó: “Estas cosas no se tienen en cuenta y son verdaderamente importantes. También, insisto, a nadie se le ocurre un cuartel de bomberos cerrados, las 24 horas, yo los consideró esenciales y estoy luchando para que sean considerados para que sean personal esencial para la vacunación en estos momentos tan necesarios”.

El diputado Bucca, para visibilizar la causa, el pasado 9 de abril corrió la ultramaratón en San Martín de los Andes de 160 km, con el objetivo de recaudar donaciones para la compra de equipamiento operativo y de seguridad para cuarteles de bomberos voluntarios de las zonas afectadas por incendios forestales y concientizar sobre la necesidad de proteger los bosques de nuestro país.

Durante la sesión de esta tarde, el presidente de la comisión de Presupuesto, Carlos Caserio, destacó que la norma beneficiará a 1.000 cuarteles y a 45 mil efectivos por una labor que calificó como de “patriotismo y sacrificio por el bien común”.

En representación de la oposición, el senador por La Rioja, Julio Martínez, destacó que la medida aborda “cuestiones importantes como las tarifas” y sostuvo que “es importante tener un gesto” con estos trabajadores en el Día de los Bomberos Voluntarios.

El texto establece que el sujeto responsable inscripto en el IVA que realice ventas a estas entidades emitirá sus facturas con IVA tasa cero y la leyenda: “venta sujeto ley 25.054”.

La iniciativa también prevé ampliar la cobertura ante riesgos y contingencias que los bomberos voluntarios puedan sufrir en el ejercicio de sus funciones.

Además, se incluyen prestaciones destinadas a cuidar a los bomberos y bomberas que sufran algún tipo de accidente, como asistencia médica y farmacéutica, prótesis y ortopedia, rehabilitación y traslados. También se contempla una prestación dineraria en el caso de incapacidad laboral temporaria.

