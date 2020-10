Detuvieron a dos alumnas del Colegio Nacional Buenos Aires que participaban de la toma del predio de Guernica

Detienen a dos estudiantes del Colegio Nacional de Buenos Aires en la toma de Guernica

Hoy por la mañana, tras más de cien días de toma, la policía bonaerense desalojó a las personas que ocupaban el predio de Guernica. Entre ellas, detuvieron a dos estudiantes del Colegio Nacional Buenos Aires (CNBA) que se trasladaron a participar de la ocupación.

Las dos alumnas se habían movilizado hasta Guernica para acompañar a las familias que tomaban los terrenos. Tanto Tatiana Fernández, presidenta del centro de estudiantes, como Luz Schiffmacher, integrante del consejo resolutivo de convivencia del colegio, terminaron detenidas en el operativo de desalojo que ordenó el ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni.

Las jóvenes participan hace al menos dos semanas de la toma en Guernica junto a otros movimientos estudiantiles. En su cuenta de Instagram, Fernández justificó su presencia en la ocupación debido a la crisis habitacional que atraviesa la Argentina.

Tatiana Fernández y Luz Schiffmacher participaron de la toma en Guernica (IG: @lulalulitax)

“No es momento de ser indiferente: no hay nada más digno que contribuir a que 2500 familias tengan abrigo y un techo donde dormir. Porque Guernica es la tapa de la crisis habitacional, pero hay más ocupaciones en Argentina, más de dos millones de personas que están en la calle. A quienes hablan mucho de “pisar el barro” y de construir un país de ‘todes’ lxs convoco a la reflexión”, escribió la presidenta del centro de estudiantes de uno de los colegios más prestigiosos de la Ciudad de Buenos Aires.

“Porque ellxs son la cara del país del hambre de muchxs: El Gobierno que les acaba de sacar la IFE les propone bancarles 50.000 pesos mugrosos para sacarselos de encima, no resolver el problema, poder vender el terreno a una inmobiliaria y listo . Hoy Kicillof y Larroque les dan la espalda a Zaira (una de las niñas que conoció en Guernica) y a sus hermanes, de hecho demoniza a sus familias y a las organizaciones, que son las únicas que les acercan una frazada y un vaso caliente”, continuó Fernández.

Tanto Fernández como Schiffmacher son militantes de la agrupación de izquierda Unión de Juventudes por el Socialismo, que desde hace semanas insisten con que el gobierno de Axel Kicillof dé una respuesta superadora y rechazaron el subsidio de 50 mil pesos que ofreció la administración.

Las jóvenes son militantes de una agrupación de izquierda (IG: @lulalulitax)

En una de sus publicaciones en redes sociales, Tatiana Fernández recordó la visita del presidente Alberto Fernández al CNBA, pocos días después de ganar las elecciones en octubre del año pasado. “Fue al colegio para decir que si se corría un centímetro de lo que prometió, que saliéramos a la calle. Entonces, si ven en Guernica que esto se contradice con lo que esperaban, con la empatía y la sensibilidad prometida les convoco a venir a Guernica a organizar clases de apoyo”, señaló.

Su compañera, Luz Schiffmacher, también cuestionó el accionar del gobierno provincial y publicó una canción contra el Presidente a través de sus redes sociales. “Alberto decime que se siente, la tierra vamo a recuperar, te juro que aunque mandes la cana, en Guernica nos vamos a quedar. Porque vos sos un botón, sos igual a Kicillof, fuera Berni no queremos represión En Guernica vas a ver, no nos van a detener, esta lucha no la vamos a perder”.

Pocos minutos después de que se conocieran las detenciones, las agrupaciones estudiantiles y de izquierda pidieron la “inmediata liberación” de las dos estudiantes que participaban de la toma del terreno.

Después de que fracasaran las negociaciones entre el gobierno bonaerense y los usurpadores, hoy por la mañana Berni ordenó el operativo de desalojo. Mientras muchos de los ocupantes abandonaron pacíficamente el lugar, otro grupo de usurpadores resistió con barricadas, tirando piedras y botellas. El cuerpo de Infantería y las fuerzas especiales de la Policía realizaron distintas formaciones para avanzar en bloque sobre los manifestantes. A su paso, los efectivos fueron derribando las casillas que fueron montadas en el predio de Presidente Perón.

Luego de dos horas de operativo, el predio fue liberado por completo. Todas las calles que desembocan en el terreno están custodiadas por efectivos de Infantería. Los Bomberos controlaron los incendios que provocaron los mismos manifestantes que fueron desalojados del predio de 100 hectáreas.

