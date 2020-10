Un hombre fue denunciado por los vecinos por haber ahorcado a su perro: “Mordió a mi nene y casi me lo mata"

Una de las imágenes -tomada por los vecinos- del perro ahorcado

Un hombre fue denunciado por sus vecinos en Berazategui, provincia de Buenos Aires, luego de que se viralizaran una serie de imágenes en las que se observa a su perro ahorcado en un árbol ubicado en el patio trasero de su casa. Ante el desconcierto de lo expuesto, el dueño del animal explicó por qué decidió atarlo hasta provocarle la muerte.

“ El perro atacó a mi nene y casi me lo mata. Mi señora me llamó al trabajo llorando y cuando llegué encontré a mi nene lleno de sangre”, relató.

Iván Luque, de 29 años, arribó a su casa y se topó con su hijo de dos años con una herida en la frente y una notable pérdida de sangre. Al ver que la lesión la había provocado su perro, decidió atarlo en el fondo de su casa y salir junto al niño hacia el hospital más cercano para que lo atendieran.

El perro tenía nueve años y hacía cuatro que vivía con la familia

“Agarré una soga que tengo en el taller. Lo llevé para atarlo en el fondo; lo dejé atado en el fondo. Y salimos corriendo al hospital. La realidad es que yo colgué al perro. Yo lo maté. Yo en ese momento fui al fondo y lo dejé atado al ‘negro’. Lo até como dejarlo atado a un poste, pero yo lo maté. Lo levanté ”, contó Luque, en diálogo con TN.

Y continuó: “Mi intención era ir al fondo, quedarme tranquilo, atar al ‘negro’. Agarré una manguera para improvisar una soga y atarlo a un poste que tengo. Y de ahí me fui al hospital. Y resulta que cuando vengo estaba ahorcado. En ese momento no podía evaluar nada. Mi única preocupación era Lisandro, mi nene, que estaba perdiendo mucha sangre”.

El hecho ocurrió precisamente en la zona de Juan María Gutiérrez, en la calle 461 al 2000. Sus vecinos, tras filmar al perro ahorcado, radicaron la denuncia policial que recayó en la UFI Nº 5 Descentralizada de Berazategui, del Departamento Judicial Quilmes, a cargo del fiscal Carlos Riera, quien caratuló la causa como infracción a la Ley Nº 14.346 de maltrato animal.

La ley indica, en su artículo 1º, que “será reprimido con prisión de quince días a un año el que infligiere malos tratos o hiciere víctima de actos de crueldad a los animales".

Iván Luque, el dueño del animal ahorcado

“Mi nene tiene cinco puntos en la frente y mordidas en la cabeza. Cuando llegué tenía tanta sangre que no podíamos verle las heridas. Mi intención era dejar atado al perro y tuve que improvisar una soga porque nunca había estado atado ”, reiteró Luque a Crónica.

“Era un perro pacífico. Es más, se criaron juntos con Lisandro. Se conocían. El perro tenía 9 años. Lo teníamos hace cuatro. Llegó primero el perro y después mi hijo. Cuando vi al perro caí en la cuenta de lo que había hecho; me encuentro con el perro levantado. No me acuerdo de que yo lo haya ahorcado. Me acuerdo de que lo levanté para irme tranquilo”, indicó el dueño del animal.

Respecto a la denuncia, Luque indicó: “No entiendo cómo (los vecinos) todavía no me preguntan por el nene. En vez de recibir esas preguntas, lo que recibí fueron acusaciones".

“Cuando se empezó a hacer viral la foto, me doy cuenta de que al perro lo colgué. Pesaba alrededor de 20 kilos. Imagínense llegar a su casa, ver a su hijo todo mordido, desmayado, lleno de sangre. ¿Cómo reaccionarían? Lo que fue el día del accidente... Vinieron a pegarme, me dijeron que era un asesino. Gracias a Dios estamos hablando de un perro muerto y no de un nene muerto”.

“Yo ya estoy cansado. Hace tres días que no puedo descansar con el tema de las cámaras y de los vecinos”, completó Luque, quien fue notificado de la denuncia y permanece en su domicilio.

