El increíble John Lennon de Lanús: es igual al Beatle y la hermana del músico lo eligió para presentar su libro

Parece Lennon, pero Javier Parisi. A sus cuarenta años, es el doble perfecto de genio de Liverpool.

El año en que John Winston Lennon murió, asesinado en Nueva York por cuatro balazos, una extraña simetría ocupó el mundo. Ese mismo año nacía, en el conurbano bonaerense, la continuación perfecta de Lennon, como si todo volviera a empezar para su cuerpo. Pero Javier Parisi -tal es su nombre- no lo supo hasta los 17 años.

Ya a los 8 años admiraba la música de los Beatles: miraba la televisión no por los programas sino por una publicidad que se repetía mucho en esa época en la que sonaba “A hard days night”, clásico de la banda de Liverpool. Javier lo escuchaba hipnotizado y trataba de pasar a fonética lo que entendía. Pero fue, dijimos, recién a los 17 cuando descubrió la simetría.

Javier Parisi en Abbey Road, recreando la famosa foto de los Beatles, con el look de aquella ocasión. La gente, cuenta Parisi, pensó que estaba ahí trabajando y aunque él no quisiera le dejaban dinero en los bolsillos para poder sacarse una foto. Una persona le pidió que hasta cruzara con su perro, para fotografiarlo.

Estaba con un amigo y en la televisión apareció un videoclip de John Lennon. “Mirá, Colo, sos igual”, le dijo su amigo. Y entonces lo notó: su cara era la de él, su altura, su pelo, algo dentro de su espíritu. Entonces comenzó el lento camino de homenajearlo. Ya había estudiado inglés justamente por su amor a los Beatles, pero recién ahí pensó en crear su primera banda homenaje. Aunque sus compañeros fueron cambiando, la sostuvo toda su vida, y en el 2009 llegó un primer reconocimiento: Alan Williams, el primer manager de Los Beatles, los vio en Buenos Aires y los invitó a participar de la semana Beatle internacional.

Luego lo invitaron a infinidad de eventos más, giró decenas de veces, pero recién hace algunos años entró en el corazón del mundo de Lennon: primero conoció a través de Instagram a Helen Anderson, amiga íntima del músico, que al poco tiempo lo convocó para interpretar a John en un musical sobre su vida. No era una mera actuación: para hacerlo viajó a Inglaterra y vivió varios meses en la casa de Anderson, llevando casi la misma vida que llevó su ídolo. Allí fue que conoció a Julia, la hermana del Beatle, y comenzó una amistad que hoy lo lleva a ser el embajador de su libro para todo el mundo hispanohablante.

Muchos días de su vida, Javier los pasa lookeado como John. “Es un trabajo. Muchos me dicen: qué loco que vos te vestís así… Pero hay muchisima más gente que está lookeada para ir a trabajar, el médico por ejemplo se pone el ambo. Y es eso: es un trabajo para mi. Además de un honor, obviamente”.

-¿Cuándo fue la primera vez que lo caracterizaste?

-La primera vez que me caractericé fue a los 20 años (exactamente hace 20 años también), con mi primera banda tributo. Pero recién hace cinco años empecé a estudiar más en detalle su vida para mejorar la caracterización y entrar en el lado psicológico del personaje.

-¿La voz supuso otro proceso aparte?

-Ese es otro trabajo muy importante. Más allá de que yo venía estudiando inglés desde chico, él tenía un acento puntual, de Liverpool. Es dificil comprenderlo hasta para los ingleses, porque tiene otro sonido. Uno tiene que intentar incorporar ese dialecto sumado a la parte de la foniatría, porque tengo que hacer una voz que no es mi voz. La gente de Liverpool tiene un acento muy nasal por ejemplo. La voz de Lennon era profunda, grave, y tiene aspectos que van mucho más allá de lo que uno escucha en un disco. Por otro lado, él hablaba distinto cuando estaba en Inglaterra en los sesenta que cuando estaba en Estados Unidos, porque tomaba más esa forma. Eso conlleva mucho estudio y va más allá de lo musical.

El año pasado Javier pasó varios meses en Inglaterra y tocó todas las semanas en el mítico club The Cavern.

-¿Cómo llegaste a que su hermana te eligiera como abanderado de su libro?

-Cuando la conocí a Julia, tomando el té en la casa de Helen, me contó que estaba por lanzar la versión en español de su libro, en el que cuenta su vida con John. Ahí quedamos en contacto, esto fue el año pasado. Como yo estaba viviendo en lo de Helen, cada tanto venía Julia y conversábamos. Me acuerdo haber llevado alfajores Havanna y estar tomando el té con alfajores con los íntimos de John Lennon. Era una película para mi.

-¿Como siguió todo?

-El 17 de junio de este año cumplí 40 años. Yo estaba en mi casa solo, aislado por la pandemia, esuchando Imagine, cuando veo que me llega un mail de Julia. Decía que ella quería que yo fuera el embajador de su libro en los países hispanohablantes. Quería que fuera yo quien contara la historia acá. Y yo leía el mail muy emocionado y no lo podía creer, ella me pedía si yo le haría el favor y para mí era un honor, imaginate... Después me llegó el libro firmado por ella, y también la versión en español. Es muy interesante. La gente lo puede comprar a través de su web (www.juliabaird.eu), y ella lo envía. Por supuesto le dije que estaba sumamente agradecido por su confianza, es algo que me llena de emoción.

-¿Qué cuenta el libro?

-Es muy interesante porque te cuenta la historia real, porque es la hermana que vivió con él y sabe muchísimas cosas desconocidas incluso para los que estudiamos mucho su vida. Es un libro con fundamentos reales y tiene una manera de escribir muy descriptiva. El mismo Lennon le decía que debía dedicarse a la escritura.

Javier Parisi caracterizado de John, con el libro de Julia Baird, la hermana del Beatle, en sus manos.

-Este año, John cumpliría 80. ¿Cómo sigue tu agenda de homenajes?

-Bueno, justamente me invitaron a España a participar de una celebración que va del 5 al 9 de octubre (el cumpleaños de John sería el 9), y Julia va a participar junto a los integrantes de la primera banda de John (The Quarrymen). La propuesta es que yo cante con ellos. Vamos a ver si logramos aprobar los permisos y viajar.

-¿Hay otras personas tan similares a John en el mundo?

-Bueno, había uno en Inglaterra, pero más en los 80. Una vez me hicieron un reportaje para Australia, y me dijeron que al parecer en el mundo se cuenta que Lennon está vivo y vive en Argentina. Já. Yo no lo podía creer cuando me lo dijeron, porque acá no sabemos de ese mito. Sabemos lo de Elvis, pero no de John. Entonces en ese reportaje le respondí en broma que sí, que en realidad con Elvis éramos vecinos.

Javier en la casa de Helen Anderson, una de las grandes amigas de John Lennon y de su primera esposa: Cynthia.

-Sin embargo, no conoció la Argentina…

-No la conoció, pero ya en el año ’80 él ya tenía en su cabeza venir a Latinoamérica, inclusive estaba atento a lo que pasaba en nuestro país con la dictadura. Tenía muchas ganas de venir a Sudamérica, sabía de instrumentos típicos de acá incluso, como el charango. Estaba muy informado, y lo que era diferente a él le atraía mucho y lo investigaba.

-Última: ¿cuál es tu look de John favorito?

-A mi me gusta el de Imagine, el del ’71. El look que tengo ahora digamos, que tiene que ver más conmigo en este momento de mi vida.

