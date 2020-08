La Plata: un médico pidió que se respetara el distanciamiento en la fila de un banco y una respuesta causó indignación en las redes

Un médico salió a pedir distanciamiento social en la cola de un banco en La Plata





El pedido de un médico, perteneciente al sistema de Salud de la provincia de Buenos Aires, se volvió viral durante las últimas horas. En la casa matriz del Banco Provincia de La Plata, el profesional salió de la entidad para pedirles a quienes estaban haciendo la fila que respetaran el distanciamiento social. La respuesta de una de las personas que estaba allí generó indignación en las redes.

Cuando el profesional de la salud, vestido con un ambo blanco, salió a pedir que se dispersaran, uno de los hombres que hacía la fila le respondió: “Hace tres horas que estamos acá afuera”. El médico respondió: “Yo no tengo la culpa, están entrando de a poco al banco, ¿pero ustedes se dieron cuenta que están todos juntos? ”.

Ante los reclamos de la gente, el médico contestó: “Yo no soy empleado del banco, soy empleado hospitalario de la provincia de Buenos Aires. Pero veo lo que está pasando acá y la verdad es terrible. Están todos juntos. No hay distancia entre uno y otro”.

Una mujer le manifestó que el banco dio 30 turnos para el mismo horario. El médico sostuvo: “Pero a ver, yo no tengo la culpa. Yo lo que estoy diciendo es para ustedes. Un bien para ustedes”. Otra mujer le dijo que estaba allí desde las 11 de la mañana, y el médico continuó: “Entendeme, te estoy diciendo para un bien para ustedes. Esto no es malo para ustedes”.

La fila que vio el profesional en la puerta del banco y por la cual pidió distanciamiento

En ese momento, el mismo hombre que interceptó su pedido por primera vez, le gritó: “Decile al Gobierno que le pague al FMI y se termina el coronavirus”. El médico dio media vuelta, volvió a ingresar al banco y dijo: “No, flaco. No me podés decir eso”.

Las imágenes las compartió la periodista platense Marianela Tossetti en su cuenta de Twitter. Allí especificó: “Él es médico de la provincia de Buenos Aires y vino a la casa matriz del Banco Provincia, en 7 y 47 en La Plata, a hacer un trámite. Vio la gente y decidió salir a hablarles. Se llama Enrique ”.

Su publicación rápidamente provocó que miles de personas compartieran el material e indicaran su malestar por las respuestas que obtuvo al médico al sugerir que hicieran un poco de espacio para evitar la posible propagación del virus en el lugar.

Uno de los usuarios sostuvo: “Muy bien el medico, está pidiendo amablemente lo que la policía tendría que hacer de oficio: ordenar la vereda respetando el metro y medio de distancia en la cola”.

El médico, llamado Enrique, le pidió a los clientes del banco que se dispersaran en el lugar

“El problema no sólo es del banco por no tener una estrategia de atención adecuada para un caso de pandemia, sino la falta de comprensión y sentido común de la población en cuanto a la autogestión de sus trámites. La mayoría se pueden hacer online. Pero no, necesitan el papel del banco”, redactó otra cuenta.

En la provincia de Buenos Aires se contagiaron 134.124 de coronavirus. De este número, 66.618 personas se recuperaron, 2.276 fallecieron, 12.670 debieron ser internadas y 728 necesitaron del cuidado en terapias intensivas.

Durante la jornada del martes, La Plata vivió el récord de contagios en la ciudad: 289. Desde que comenzó la pandemia, más de cuatro mil personas contrajeron el COVID-19 y se contabilizaron 57 fallecimientos.

