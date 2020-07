Infobae habló con tres empleados de distintos hogares que pidieron mantener sus nombres en reserva. Los tres coincidieron en que no hay un protocolo claro de actuación ante un caso positivo, tampoco una definición de caso estrecho para hacer aislamientos y critican el sistema de suplencia de trabajadores que son designados. “Una empleada no fue incluida en los testeos porque no fue considerada un caso estrecho. Después se hizo el estudio por su cuenta y dio positivo”, contó uno de ellos. Otro dijo que los chicos del hogar en el que trabaja no tienen barbijos individuales: “los lavan y después los vuelven a usar”.