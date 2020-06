Desde el sábado a la noche, momento en que empezaron a circular fotos y videos por redes sociales, que en la Ciudad de Concordia no se habla de otra cosa . No es para menos. Las imágenes muestran a un grupo de personas bailando y haciendo el famoso “trencito” con cascos de motos . Pero no es grupo cualquiera: se trata de varios funcionarios que violaron la cuarentena para festejar un cumpleaños.