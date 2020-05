Los padres de Anto no sabían nada de lo ocurrido. Se enteraron del gesto de su hija a través de su vecina, que le dedicó una palabras a la pequeña en las redes sociales. “Estoy triste porque nos robaron, por la actitud de la persona”, señaló Andrea. “Pero llega una vecinita, Anto, y me deja en mi puerta esta notita que me hace llorar, pero de la ternura que me provoca. Y a la vez me da tranquilidad que hay personas que sí valen la pena. Gracias por el gesto, bella personita y también a tu familia porque ella está detrás de ti inculcándote buenas acciones”.