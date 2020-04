“No sé cómo me contagié. Ni me dediqué a eso. De la red de contactos míos se encargó el hospital, pero no me dieron los datos de hasta donde llegaron”, cuenta. “El 4 de abril por la tarde levanté temperatura, llegué a 39 grados. Y empecé con dolor de espaldas. Enseguida fui al hospital, me hicieron todo el protocolo, el hisopado, me inyectaron y medicaron. Ni idea qué me dieron, estaba muy nerviosa, tenía miedo”, continúa.