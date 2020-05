Los requisitos para las competidoras son relativamente simples pero algunos de ellos no dejan de resultar algo anacrónicos: tener entre 18 y 24 años, medir al menos 1,70 m, no estar casada ni vivir en concubinato, ni tener hijos. Y, algo más complejo en estos tiempos, no tener tatuajes ni piercings a la vista. Ni cirugías estéticas. No haber posado desnuda ni tener antecedentes penales.