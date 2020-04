“Cuando termino de hacer todo eso, recién ahí me siento protegida del monstruo invisible este. Porque está todo el día en mi cabeza. Porque el miedo no es si me agarra a mi, que ya está tengo 53, pero no les quiero joder la vida a mi marido o a mi hijo. Trabajo con miedo, perseguida, si hice bien o hice mal en tocar acá o toca allá, es un cansancio mental terrible. Quiero volver a lo que era antes”, dice. Aunque sabe el peligro que corre todos los días al estar expuesta al virus, su labor la llena por otro lado. Le infla el pecho. “ Cuando el Presidente dijo que éramos de los esenciales me sentí parte, sentí que podía ayudar. Sentí una importancia que quizá antes de eso no veía” , concluye.