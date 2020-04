Es desoladora la imagen de la isla de Hart que lo largo del Bronx se convirtió en la isla de la muerte. Desde 1980 un sector de la isla cavado con mayor profundidad se destinó para 70.000 muertos de SIDA, que ninguna funeraria en aquella época quería inhumar. Hoy esta fosa común recibe a los muertos de la pandemia pero no solo a quienes no tienen recursos, sino que también a los “indigentes de amor”, aquellos a los que nadie reclama. No hay más pobres que los pobres de amor. Brother Richard en su escrito dice que a pesar de la muerte siempre puede haber un renacimiento del amor.